Aunque postergó licitación, IMM vigila con lupa a Limpieza

Aunque la Intendencia de Montevideo (IMM) postergó, por el momento, la licitación para que privados participen en el vaciado de contenedores de la ciudad, las autoridades municipales se proponen revisar con lupa el trabajo de la división de Limpieza y, sobre todo, en el mantenimiento de la flota, ya que hay sospechas de que los camiones están siendo boicoteados.

La comuna reconoció recientemente que tiene problemas de gestión relacionados con las dificultades y demoras para acceder a los repuestos de los camiones, por lo que decidió intervenir de forma directa el área de Mantenimiento de Flota.

El objetivo, según explicaron fuentes municipales a El Observador, es subsanar las dificultades para acceder a repuestos ya que la intervención da potestades a la comuna para agilizar los procesos de compras. Pero además, la intención es aumentar los controles, revisar todo el personal que esté con tareas aliviadas (aquellos que por problemas de salud no pueden realizar tareas de fuerza) en el departamento de Limpieza y aumentar la presencia de las autoridades en los cantones, desde donde salen los camiones.

La persona designada para llevar adelante la intervención es Darwin Álvarez, quien hasta el momento se desempeñaba como jefe de flota de la división de Tránsito. Además, Álvarez es un hombre de confianza del nuevo director de Limpieza, Eduardo "Lalo" Fernández, y fue dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).

Según afirmaron desde la comuna, hay cantones en los que están algunos de los "pesados" de Adeom donde la situación es particularmente compleja y ahí es hacia donde se quiere apuntar.

La semana pasada el intendente Christian Di Candia, además de anunciar la salida de Fernando Puntigliano del gabinete municipal, explicó que por esos días los camiones recolectores que estaban saliendo por cada uno de los turnos de limpieza eran unos 15, una cifra muy por debajo del ideal. Según aseguró el intendente, con 26 o 27 camiones Montevideo se mantiene "perfectamente limpia". En total la IMM tiene 52 camiones, 26 adquiridos en la administración de Daniel Martínez, pero por roturas están disponibles muchos menos.

Camilo Dos Santos

No obstante, desde que comenzó la intervención con los mayores controles que se están haciendo, están saliendo entre 22 y 23 camiones a vaciar contenedores.

Además, según supo El Observador, la intendencia está negociando para que algunos integrantes del equipo de Puntigliano, permanezcan en la IMM. Si bien se había anunciado que todo el equipo se iría, la directora de Limpieza, la ingeniera Magdalena Blanco, y el gerente de Mantenimiento de Flota, Máximo Berriel, es probable que permanezcan en la administración, aunque como asesores y no como jefes de división. En la misma situación está el exasesor de Puntigliano, José Prato, con amplia experiencia en relaciones laborales y que operó como nexo entre la intendencia y Adeom.

El conflicto sigue

Como suele suceder en los conflictos municipales, Adeom tiene una visión diametralmente opuesta a la de la intendencia. El presidente del gremio, Eduardo Vignolo, aseguró a El Observador que, pese a que las personas al frente del departamento de Desarrollo Ambiental cambiaron, hasta que la intendencia no deje por escrito que declarará desierta la licitación o que la anulará, el conflicto seguirá. De esta manera, el gremio tiene previsto en los próximos días llevar a cabo otra ocupación sorpresiva, como la que tuvo lugar en el Teatro Solís minutos antes de que comenzara una función exclusiva de La flauta mágica para la masonería.

Por el momento, la intendencia no está dispuesta a anular la licitación, al menos no hasta que el gremio refleje un cambio en su postura. Según definieron desde la comuna, Adeom tiene el "desafío" de demostrar de acá a diciembre que está en condiciones de hacerse cargo de los camiones y mantener en un nivel aceptable los vehículos que salen en cada uno de los turnos. Según dijeron recientemente a El Observador fuentes municipales, si se consiguiera tener a 40 camiones en condiciones para vaciar los contenedores, no sería necesario continuar con la licitación.