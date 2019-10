Australia sin rumbo y un mercado lanero local con precios pero con pocos negocios

Para adelante, para atrás. El mercado lanero australiano no logra consolidar una tendencia definida, mientras en el mercado local aparecen referencias de precios aunque los consignatarios señalan que son muy puntuales los negocios.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 10,30 por kilo base limpia perdiendo 11 centavos o 1,06% en la semana. En el acumulado de la zafra 2019/2020 –que comenzó el 1° de julio– el indicador retrocede 14,1%.

En la divisa local el IME cayó 1,7% en la semana cerrando en AU$ 15,17 por kilo perdiendo 11,5% en lo que va de 2019/2020.

En esta semana bajó el nivel de comercialización que estuvo en torno a 86%. Los mayores ajustes negativos se dieron en las lanas de 30 y 28 micras que retrocedieron 4,1% y 4,4% respectivamente. Las menores caídas se dieron entre las lanas entre 18 y 19 micras.

Se volvieron a publicar referencias de precios

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana volvió a publicar referencias de precios. Por lanas entre 21 y 21,9 micras grifa verde se marcó un valor de US$ 6,5 por kilo. A manera de ejemplo, un año atrás la gremial informaba valores de US$ 9,20 por kilo para lanas entre 22 y 22,9 micras grifa verde.

En tanto, por Corriedale –de 27 a 27,9 micras– se manejó un valor de referencia de US$ 2,50 por kilo sin acondicionar cuando un año atrás tenía un precio de US$ 4,10 por el mismo micronaje grifa verde.

Para Corriedale medio –entre 28 y 28,9 micras– las referencias fueron de US$ 2,20 por kilo sin acondicionar, US$ 2,50 por kilo grifa celeste y US$ 3 por kilo grifa verde. Un año atrás, por Corriedale de 29 a 29,9 micras la referencia de los consignatarios era de US$ 2,70 por kilo sin acondicionar.

Dos consignatarios consultados por El Observador señalaron que si bien existen referencias es más que limitada la oferta que se puede conseguir.