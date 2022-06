Avión iraní: Uruguay había autorizado el plan de vuelo pero recibió alerta a último momento

Dos llamados telefónicos de jerarcas del gobierno uruguayo evitaron a último momento el miércoles 8 que el avión Boeing 747 en el que viajaban cinco iraníes y catorce venezolanos cumpliera su plan de vuelo previamente aprobado y aterrizara en el aeropuerto de Carrasco.

La decisión de Uruguay de impedirle el ingreso a su espacio aéreo a la aeronave –en base a información de "agencias extranjeras" que advirtieron que el avión estaba sancionado por Estados Unidos debido a sus vínculos con la fuerza Al Quds– lo diferenció de Argentina, que permitió el aterrizaje el lunes 6, su salida el miércoles 8 y su reingreso ese mismo día luego de que rebotara al otro lado del Río de la Plata.

A partir de allí, el caso del avión venezolano-iraní desató un escándalo político y una causa judicial que desde hace días ocupa los primeros puestos de la siempre frenética agenda argentina.

¿Pero cómo y en qué momento se dio ese freno por parte de Uruguay?

El Observador informó este martes que la Uruguay recibió la alerta ese mismo miércoles 8 de junio. Pero la información debió correr rápido, ya que desde Montevideo se le había otorgado al avión la autorización administrativa indispensable para levantar vuelo.

Sucede que para que un avión salga de su lugar de origen tiene que tener también la aprobación del plan de vuelo por parte del lugar de destino. Ante la imposibilidad de cargar combustible en Ezeiza –dado que YPF y Shell se negaban a suministrarlo porque sabían que la aeronave estaba sancionada en Estados Unidos–, el Boeing 747 de Emtrasur propuso un plan de vuelo para viajar al aeropuerto de Carrasco y no obtuvo reparos de las autoridades administrativas.

Sin embargo, una vez en el aire, un llamado telefónico del ministro del Interior Luis Alberto Heber puso al corriente al ministro de Defensa Javier García de una información de "agencias extranjeras" que abría sospechas sobre el avión y su tripulación. Tal como informó El Observador, García cortó e inmediatamente ordenó impedir el ingreso al espacio aéreo uruguayo, tras constatar que no había razones humanitarias para su aterrizaje.

El freno puesto por las jerarquías políticas, a raíz de la información de inteligencia que llegó a último momento, obligó a la tripulación del Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur a girar en círculos y realizar dos vueltas sobre el Río de la Plata, a 7.300 metros de altura, antes de emprender un regreso improvisado a Buenos Aires.

Este miércoles, la presidenta de Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Gabriela Logatto, defendió el accionar de su país y acusó a Uruguay de actuar "tarde" en el caso. "Uruguay dijo tarde que el avión no podía circular por sus cielos. El avión estuvo suspendido sobre el Río de la Plata durante más de una hora y media", sostuvo Logatto.

Desde el gobierno uruguayo, muy por el contrario, entienden que el diferencial fue haber actuado "a tiempo" apenas se recibió la información, y que en definitiva la aeronave no ingresó a su territorio.

El ministro García dijo este domingo que tomó él mismo la decisión "a partir de esa información que se dio sobre el momento". "Yo, como ministro de Defensa, (...) ordené en virtud de esa información y los tiempos perentorios de toda la información que no se podía chequear, que retornara, si no había una razón humanitaria, y que no se autorizara el ingreso al espacio aéreo uruguayo", explicó en rueda de prensa.

"Es una información que había recibido el Ministerio del Interior de agencias extranjeras, que se volcaba al Uruguay y, como la jurisdicción es del Ministerio de Defensa, el responsable de tomar esa decisión soy yo", añadió.

Heber, en tanto, se refirió al episodio este lunes y si bien evitó profundizar en los detalles de la información de inteligencia, dijo que tanto Paraguay como Brasil también negaron el ingreso a la aeronave. "Tenemos que cuidar nuestro país y queremos que la gente que venga aquí venga con los antecedentes que puedan tener para ingresar a nuestro país en forma pacífica y no para otro tipo de actividades que nosotros repudiamos", expresó el ministro.