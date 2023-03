“Profunda preocupación”: operadores en alerta por impacto que tendrán los paros de los controladores aéreos en turismo

El conflicto de los controladores aéreos que exigen la presupuestación de algunos empleados pone en riesgo los viajes de miles de uruguayos programados para Semana de Turismo y también amenaza a la conectividad.

Las aerolíneas al igual que las agencias de viaje se encuentran a la espera de un desenlace que les permita encender los motores de la época del año en la que los uruguayos más viajan hacia el exterior.

“Desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi) realmente queremos manifestar nuestra profunda preocupación por nuestros pasajeros”, afirma el presidente de la gremial empresarial, Carlos Pera.

En la visión del ejecutivo tomar este tipo de acciones se ha transformado en un "comportamiento sistemático” de estos funcionarios en días previos a picos de actividad como es Semana de Turismo.

Por su parte, Andres Gil, CEO de TocToc Viajes asegura que desde la agencia se encuentran expectantes y confían en que se encuentre una solución. “Esto no sólo genera problemas para las agencias sino también —lo cual es obvio y mucho más importante— en la experiencia de viaje en vacaciones por las que muchos uruguayos han pago, muchos de ellos con mucho esfuerzo (pues ha sido una Semana Santa especial, con precios más altos de los acostumbrados); sería una lástima que esos sueños de descanso y disfrute en familia se vean opacados por una medida como esta”, subraya el empresario.

Al mismo tiempo, al tratarse de fechas de muy alta ocupación cualquier disrupción de este tipo se vuelve muy difícil de solucionar. “Por todo esto seguimos de cerca el tema, con preocupación, pero confiados en que no se va a tomar una medida tan antipática para los viajeros en sus vacaciones", remarca Gil.

Por su parte, el gerente de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica del Uruguay, José Luis Hernández enfatiza que estas medidas no hacen ninguna bien a “una conectividad que está siendo restaurada penosamente" y que todavía no ha alcanzado los niveles prepandemia ni tampoco a las compañías aéreas que se ven afectadas por las medidas.

"Los departamentos de planeamiento de las compañías aéreas tienen poca paciencia", dice Hernández y añade que “no les gusta tener problemas”.

El referente en comercio aeronáutico hace hincapié en que los aviones, sobre todo en los vuelos interamericanos, son utilizados con mucha intensidad y el hecho de que no pueden llegar a un lugar o que queden trabados repercute mucho en los sistemas y eso genera "malas consecuencias en la reputación de Uruguay como punto de destino".

Hernández coincide con Pera en que es un problema que se repite con mucha frecuencia y esto lo vuelve aún más preocupante. "Cada vez que hay un pico de actividad puede haber este tipo de trabas en la operación que, reitero, no es nada bueno para nadie".

Según Hernández si bien es habitual que esto suceda también en otros países, la afectación no es tan grande como en el caso uruguayo dado que se trata de mercados de mayor porte. "No nos olvidemos que Uruguay es un mercado marginal, al mercado alemán nadie lo puede dejar de lado, sí se pueden dejar de lado los mercados chicos que no tienen el peso de los grandes, si todavía le ponemos trabas y complicaciones...", enfatiza Hernández.

El presidente de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica del Uruguay no quiere generar alarma, pero sí sostiene que la acumulación de este tipo de medidas "a veces genera resultados que pueden parecer molestos, injustos y graves".

El impacto en los viajes programados

Hasta el momento las aerolíneas no han solicitado cambio de horarios para los vuelos que despegarán en los horarios que los controladores aéreos establecieron para detener sus actividades, según informaron a El Observador desde el Aeropuerto de Carrasco.

Al mirar con atención el cronograma de paros propuesto por los controladores aéreos se puede constatar que los despegues afectados están en los horarios en los que justamente hay mayor cantidad de vuelos, lo que redunda en más pasajeros afectados.

El impacto puede ir desde demoras o retrasos en la llegada a un destino final hasta perder una conexión que cause mayores impedimentos y demoras de hasta un día para llegar a destino. "Ahí sí nuestros pasajeros se pueden ver seriamente afectados, porque si bien Semana Santa es un periodo de alto ocupación desde el punto de vista turístico en Uruguay también lo es para diversos mercados europeos, lo que hace que muchos vuelos estén totalmente completos", destaca Pera y remarca que las reprogramaciones generan inconvenientes, atrasos y pérdidas.

En el mismo sentido opinó el gerente de Hiperviajes, Fernando Riva, “va a tener impacto, no tan importante como para cancelar vuelos, pero sí afectará las salidas y las conexiones lo que va a generar en el cliente quizás perder hasta un día de estadía, llegar un día después. En la mayoría de los días será llegar más tarde”, señaló el ejecutivo.

"Por eso desde Audavi manifestamos nuestra enérgica preocupación por este tipo de acciones porque quienes quedan de rehenes son los pasajeros que no tienen nada que ver con ninguna de las partes", concluye el presidente de Audavi.