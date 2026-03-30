Semana de Turismo: cómo funcionarán los servicios de limpieza, estacionamiento tarifado y transporte público

La Intendencia de Montevideo (IM) informó cómo será el funcionamiento de sus servicios durante la Semana de Turismo 2026, período en el que habrá cambios en la atención habitual en distintas áreas.

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Los servicios de limpieza y recolección de residuos funcionarán con normalidad durante toda la semana. También estarán operativos los ecocentros móviles.

En tanto, los ecocentros fijos de Buceo y Prado mantendrán su horario habitual hasta el miércoles 1° de abril (de 08:00 a 20:00), mientras que el jueves 2 y viernes 3 funcionarán de 10:00 a 18:00. Luego retomarán su régimen habitual.

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Los espacios culturales tendrán horarios especiales. Museos como el Blanes, el Cabildo o el de Historia del Arte abrirán en días y franjas horarias específicas, mientras que otros espacios como el Jardín Botánico, el Parque Lecocq, Punta Espinillo y Villa Dolores permanecerán abiertos durante toda la semana.

El Planetario ofrecerá funciones especiales en fechas puntuales, y el Centro de Exposiciones SUBTE funcionará de lunes a sábado. Por otro lado, la Escuela de Jardinería, el Museo del Azulejo y el Museo de la Memoria permanecerán cerrados.

Movilidad y transporte

El sistema de transporte tendrá horarios especiales durante toda la semana. Además, menores de 12 años y mayores de 70 podrán viajar gratis, presentando documentación.

El servicio de guinche funcionará de lunes a viernes entre las 7:00 y las 20:00, mientras que el call center de movilidad atenderá todos los días de 7:00 a 21:00.

La venta de tarifado estará disponible de lunes a miércoles, pero no se realizará el jueves 2 ni el viernes 3.

En cuanto a trámites, el Servicio de Contralor de Conductores permanecerá cerrado toda la semana, mientras que el de Contralor y Registro de Vehículos atenderá de lunes a miércoles con agenda previa.

Desarrollo social y salud

Las policlínicas de la comuna estarán cerradas durante toda la semana. En cambio, los cementerios permanecerán abiertos en sus horarios habituales.

Los servicios vinculados a atención en violencia de género tendrán funcionamiento parcial: las Comunas Mujer atenderán hasta el miércoles 1° (con excepciones), mientras que algunas líneas y servicios retomarán su actividad el lunes 6 de abril.

Otros servicios

El Espacio Modelo estará abierto toda la semana y contará con actividades especiales entre el viernes 3 y el domingo 5 de abril.

El Centro de Fotografía y el Espacio Colabora permanecerán cerrados, aunque las fotogalerías en barrios seguirán disponibles.

El servicio de emergencia veterinaria funcionará con normalidad durante las 24 horas, mientras que la atención a la ciudadanía se canalizará únicamente por WhatsApp de lunes a miércoles, entre las 10:00 y las 16:00.