Axel Ocampo, psicólogo deportivo: "La depresión es una realidad que no es ajena a la sociedad"

Axel Ocampo jugó al fútbol en Nacional, Wanderers y en la Primera de Progreso hasta 2011 y es psicólogo desde 2015 y se especializó en psicología del deporte. Trabaja en la selección juvenil desde 2015. Allí comenzó con la sub 20 que venía ser campeona sudamericana en Quito y desde allí, continúa hasta estos días.

Referí buscó su palabra luego de que se pusiera en el tapete el tema de la depresión en el deportista y más precisamente, en los futbolistas, tras la muerte de Santiago “Morro” García.

Ocampo, como todo profesional, quiere ser respetuoso del tema en cuestión, sobre todo, porque no sabe los pormenores del caso. No obstante, sin hablar específicamente del caso del futbolista uruguayo, dio su opinión sobre la depresión en los jugadores y cómo puede afectar no solo a los deportistas, sino también a la sociedad.

“Debo ser muy cuidadoso al emitir una opinión de casos que desconozco. Es importante y una realidad que estas cuestiones (de depresión) suceden y a veces en el ambiente del fútbol, si bien hay una tendencia a visibilizarlas más y a tomar más conciencia, todavía es un camino a recorrer. Hoy hay mayor toma de conciencia de la importancia que tiene la salud mental y cómo el futbolista, como cualquier ser humano está expuesto a esta clase de problemáticas. En los casos más severos pueden llegar a la depresión, pero sin llegar a eso, también hay situaciones angustiantes que generan tristeza, ansiedad, que hay que abordarlas. Que los equipos de a poco cuenten en sus staffs con profesionales de la salud mental, es una ayuda y eso se suma a los médicos y a todo el equipo de trabajo”, explicó Ocampo.

Diego Battiste

A su vez, agregó: “Enfatizo que se mejoró, pero todavía queda mucho por hacer. El tema está instalado. Existen estudios de FIFPro hechos con futbolistas que si bien no son realizados en Uruguay, sirven para evidenciar y hacer mucho más visible esta situación, y los porcentajes invitan a pensar y la responsabilidad es de todos los implicados, de todos los que participamos en el fútbol y el deporte. En mi caso, trabajando con juveniles es importante cómo hablar, ayudar a poner en palabras al deportista qué es lo que siente, reconocer y saber de qué manera sus emociones inciden en su desempeño y en el bienestar de cada uno de ellos. Capaz que en épocas anteriores, era difícil que el futbolista mostrara algún signo ‘de debilidad’ o algo que le pudiera estar pasando por temor a que pudiera ser juzgado o a que pudiera perder participación en el equipo. Entendiendo que el grado de exposición ya desde juveniles es grande y empiezan a asumir determinadas responsabilidades en edades tempranas y no siempre eso es sencillo de sobrellevar”.

A la hora de explicar qué factores pueden incidir para llegar a la depresión, el actual psicólogo de las selecciones juveniles celestes indicó que “hay muchos”.

Ocampo sostuvo que “como cualquier persona, cuestiones personales pueden incidir en estas situaciones. Incluso puede haber factores biológicos, antecedentes familiares que pueden predisponer a una persona a sufrir este tipo de trastornos y hechos que pueden desencadenarlos. El estudio de FIFPro justamente hablaba de las lesiones como un período crítico en el que el futbolista puede sentirse deprimido o triste por el tiempo que lleva su rehabilitación, dificultades con sus compañeros o entrenadores, puede no sentirse integrado, sentirse incluido. Después también hablaba de la disconformidad o insatisfacción con la carrera y eso a veces pasa cuando las cosas no salen cuando uno espera. No hay que olvidar que el futbolista está en un medio sumamente exigente, preocupados por presiones propias y a veces están muy influidos por su entorno y no poder cumplir con esas expectativas genera un vacío y una frustración muy grandes y eso es importante de atender. En el deporte de élite las presiones son aún mayores”.

Diego Battiste

“Otro ítem que es importante es el día después. Muchas veces el cese de la actividad, el retiro, es otro factor de riesgo en el que muchas veces los jugadores sufren algún tipo de ansiedad o trastorno. Si bien me parecen importantes las ayudas que puede dar un psicólogo, en realidad la responsabilidad pasa por todos, y también es sumamente importante la del entrenador, por ejemplo, y hasta los medios en esto de visibilizar, de tener cuidado en la manera en que se brinda la información. Quizás sin mala intención, a veces pasamos por alto que somos personas y estamos atravesados por un montón de situaciones que nos afectan y nos pueden llevar a generar malestar. En un lugar de mucha exposición, a veces esas exposiciones tienen impactos que son difíciles de medir para quien no lo vive en carne propia”, expresó.

Consultado acerca de cómo recibió la noticia de la muerte del Morro García, Ocampo dijo: “Fue una profunda tristeza; ese tipo de situaciones con esos desenlaces generan eso. Quiero ser muy respetuoso a la hora de opinar porque no sé el contexto de la situación, pero me parece que estaría bueno que estas cuestiones estén en el tapete y no solo porque suceden hechos así. Esto se hizo visible ahora, pero es importante la responsabilidad que tenemos todos en concientizar, educar, hablar, desarmar y dejar de lado tabúes y saber que esto pasa. Y lo principal es que es una realidad que no es ajena a la sociedad. Hay estudios que muestran que este tipo de trastornos son una epidemia y en Uruguay hay un índice muy grande de suicidios y antes se daba más en personas adultas o mayores, y en los últimos tiempos ha ido variando y afecta a los más jóvenes. Los motivos que pueden desencadenarlos pueden ser muchísimos, desde nuestra forma de vida en adelante. Pero es importante hacer visible que esto sucede. La salud mental es tan importante como la física y muchas veces es infravalorada, subestimada o la pasamos por alto”.