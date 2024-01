Bailando 2023: ¿quiénes son los semifinalistas del programa y qué parejas quedaron eliminadas?

En la transmisión del miércoles por la noche de "Bailando", Marcelo Tinelli anunció el inicio del programa número 97 con una declaración de enfoque y determinación. "Hoy se van a ir de las ocho parejas, cuatro. En realidad todos son ganadores porque al llegar a esta instancia, realmente son los mejores, tanto para la gente como para el jurado. Acá están los ocho mejores", afirmó el conductor en unas emocionantes semifinales.

La primera presentación fue protagonizada por Tuli Acosta y su compañero Sandro Leone. En esta ocasión, la única evaluación provino de Ángel de Brito, quien elogió la actuación sin asignar un puntaje específico. El conductor de LAM (América) felicitó a la pareja, expresando: "Si tuviera puntaje hoy sería un 10, chicos".

La segunda pareja en pisar la famosa pista fue la de Martu Morales y Yeyo de Gregorio. Al concluir su presentación, recibieron elogios y aplausos de sus colegas. La devolución vino de Flor Vigna, quien reemplazaba a Pampita Ardohain en el jurado. "Esta pareja me hace acordar mucho a mí cuando empecé con Pedro Alfonso, hice el casting para ser bailarina de Pedro y hoy que me llamen para jurado es enorme”, dijo visiblemente emocionada. “Ustedes entraron con el guardapolvo blanco y se van sin manchas. No son bailarines profesionales pero bailan increíble. Eso es lo lindo de ustedes, que no causan envidia, causan lo lindo que es soñar y lograr las cosas", expresó emocionada.

En tercer lugar, Alexis "El Cone" Quiroga y su bailarina Martina Peña se presentaron. Moria Casán, al hablar sobre su actuación, reconoció el desempeño a pesar de los problemas de vértigo de El Cone. "Pese a los problemas de vértigo que tiene El Cone, hicieron un gran desarrollo. No me terminó de cerrar mucho, pero a vos te elige la gente, y eso lo valoro mucho. A mí me gusto ‘hasta ahí', pero te felicito por no créertela, y por haber llegado a este estadío", comentó.

Lourdes Sánchez y Nico Villalba siguieron con una presentación emotiva. Aníbal Pachano elogió su resistencia tanto en la pista como en la vida. "Es una pareja absolutamente consagrada más allá de lo que uno pueda decir. No importó todo lo que pasó porque tenés una familia maravillosa. Creo que vale eso, el amor en la vida y ese nene que no se puede creer", expresó el coreógrafo.

Posteriormente, el Tirri ingresó a la pista con un atuendo de estilo árabe. Tinelli le brindó un mensaje cálido, destacando su superación personal y elogiando su aporte al espectáculo. Ángel de Brito, al dar su segunda evaluación de la noche, reconoció el esfuerzo de todos los equipos y el papel destacado de El Tirri como un gran compañero.

Anabel Sánchez y Tito Díaz se presentaron, y Flor Vigna elogió la humildad del equipo y su valentía para destacarse. Brian Sarmiento y Soledad Bayona recibieron elogios de Moria, quien destacó la energía especial de la noche y expresó su creencia de que estaban en la final.

La última pareja en actuar fue la de Noelia Marzol y Jony Lazarte, quienes cautivaron con un flamenco estilizado. Aníbal Pachano elogió su contribución al mundo de la danza como dos artistas excepcionales.

En cuanto a la selección de los semifinalistas, Lourdes Sánchez y Nico Villalba fueron los primeros elegidos por unanimidad por el jurado. La segunda pareja seleccionada por decisión del jurado fue Tuli Acosta y Sandro Leone.

Tras el cierre de la votación del público, Marcelo Tinelli anunció que la pareja de Noelia Marzol y Jony Lazarte fue la primera semifinalista con el 26.9% de los votos. La última pareja elegida por el público fue la de El Cone Quiroga y Martina Peña, con el 23.4% de los votos. Con esto, se despidieron El Tirri, Yeyo de Gregorio y Martu Morales, Anabel Sánchez y Brian Sarmiento.