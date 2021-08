Baja de valores en el reinicio de los remates laneros en Australia

El mercado lanero retomó la actividad esta semana, marcado por los precios a la baja debido a la escasez de demanda desde China –afectada por la cepa Delta de Covid-19– y el alto porcentaje de rechazo de fardos, algo que las perspectivas de demanda ya anticipaban.

El martes 10 se retomaron los remates y el Indicador de Mercado del Este (IME) bajó 5,1%, con remates solamente en Melbourne, cerrando el primer día de la zafra 2021/22 a US$ 10,12 por kilo base limpia. Tanto el miércoles 11 como el jueves 12 el mercado volvió a bajar, un centavo por día, para cerrar la semana a US$ 10,10 por kilo base limpia.

La apreciación de 0,3% del dólar australiano respecto a la divisa estadounidense –cotizó a 0,736– contuvo la baja en dólares estadounidenses en el cierre de la semana.

En las tres sesiones de la semana fueron altos los porcentajes de rechazo, algo que se pronunció el jueves con un índice de 63,3% fardos vendidos, la menor proporción de la semana. El jueves salieron a la venta 9.463 fardos, el menor volumen del período, y 5.988 fueron vendidos.

La cantidad de lana ofertada fue alta en los remates de la primera semana tras el receso –se había advertido de un riesgo de saturación– y junto a la escasa participación de China en las compras marcaron los resultados negativos de la semana, tanto en valores como en porcentaje de colocación.

El valor promedio subió el viernes para las lanas más finas, pero los precios se mantienen en los niveles más bajos del último año. La lana de 19 micras se cotizó el jueves a US$ 12,52 el kilo, registrando un aumento de 0,6% respecto a la sesión anterior, y la de 21 micras subió 0,2% hasta US$ 9,55 el kilo.

Las lanas de 26,28 y 30 micras bajaron de precio entre 1% y 0,3%. Las de 26 micras se pagaron US$ 5,72, las lanas de 28 micras a US$ 3,64 y las de 30 micras, las que más cayeron, cotizaron a US$ 2,95.

La próxima semana seguirán los remates con 41.284 fardos distribuidos en dos días.