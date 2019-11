Baja en Australia limitó oferta en la plaza local

El mercado australiano no pudo conservar el impulso de fines de octubre y comenzó noviembre con una corrección a la baja. En la plaza local el afloje en Australia moderó la oferta restringiendo los negocios.

Hasta ahora los mayores negocios se han dado por lanas gruesas que tienen valores similares a un año atrás. La industria todavía ve una demanda externa acotada con negocios que han sido muy puntuales por lanas finas.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró el jueves en US$ 10,68 por kilo base limpia registrando una caída semanal de 3,3%.El indicador no pudo resistir sobre los US$ 11 por kilo de la semana anterior y cae 10,9% frente al cierre de la zafra pasada.

En dólares australianos el IME cedió 2,4% en la semana cerrando en AU$ 15,55 por kilo con un retroceso de la divisa local frente a la estadounidense. En el acumulado de la zafra 2019/2020 retrocede 9,3%. Los principales ajustes negativos se dieron en las lanas más gruesas que eran las que habían avanzado fuerte la semana anterior.

Los lotes de 30 y 28 miras cayeron 5,4% y 5,6% respectivamente en la semana.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana marcó valores para lanas entre 28 y 28,9 micras de US$ 2,5 por kilo por lotes sin acondicionar y de US$ 3,15 por kilo grifa verde.

La semana anterior había manejado valores de US$ 2,6 por kilo sin acondicionar y de US$ 3,25 por kilo por grifa verde.

Un año atrás, las referencias para este tipo de lanas era de US$ 2,4 por kilo por lotes sin acondicionar y US$ 2,5 por kilo grifa celeste. Esta semana los consignatarios no pasaron referencias por lanas finas con un valor de US$ 5,7 por kilo grifa verde por lanas entre 23 y 23,9 micras. Un año atrás, por lanas entre 24 y 24,9 micras la referencia era de US$ 6,5 por kilo.