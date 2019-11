Fuerte rebote en el mercado de lanas en Australia

Octubre cerró con impulso para el mercado lanero, con una plaza doméstica que comienza lentamente a moverse, aunque con un histórico retraso en la comercialización para la fecha.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró este jueves en US$ 11,04 por kilo base limpia, ganando 46 centavos o 4,3% en la semana. De esta forma, el indicador cede 7,9% desde el comienzo de la zafra 2019/2020. En la divisa australiana el IME cerró en AU$ 15,94 por kilo base limpia, aumentando 49 centavos o 3,2% en la semana.

El mayor avance en la semana se dio en los mayores micronajes, que venían con valores más deprimidos.

Las lanas de 28 micras aumentaron 7,1% en la semana acumulando un rojo de 10,3% en lo que va de 2019/2020; y en las lanas de entre 18 y 20 micras el incremento semanal se ubicó en torno al 4%.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana publicó esta semana una lista más amplia de precios, dando cuenta de una dinamización de la actividad.

Para lanas de entre 19 y 19,9 micras grifa verde se reportó un valor sobre US$ 8,30 por kilo y de US$ 7,60 por kilo por lotes entre 20 y 20,9 micras grifa verde.

A mediados de octubre del año pasado la referencia para la lana de 19 a 19,9 micras sin acondicionar era de US$ 8,50 por kilo.

Por lanas de 24 a 24,9 micras grifa verde la referencia fue US$ 5,50 por kilo, mientras para lotes de 25 a 25,9 micras –grifa verde– se manejó US$ 4,85 por kilo.

La gremial, además, elevó respecto a la semana anterior las referencias para las lanas de Corriedale entre 28 y 28,9 micras: para los lotes sin acondicionar el valor fue US$ 2,60 por kilo mientras para los lotes grifa celeste y grifa verde los precios se ubicaron en US$ 2,90 y US$ 3,25 por kilo, respectivamente.