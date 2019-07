Baja exportación de arroz y con negocios de menor calidad

La persistente caída del área en la que se cultiva arroz, la inactividad desde un mercado clave como Irak, los precios de exportación levemente inferiores y una industria arrocera también con menor actividad, son factores que explican el bajo porcentaje de venta de arroz que registra Uruguay.

Al momento la situación no es grave, pero sí genera inquietud, sobre todo porque se estima que de no corregirse podrá traer consecuencias adversas en las cuentas de toda la cadena.

Hasta los últimos días de junio Uruguay había vendido el 11% de su cosecha de arroz de la última zafra. En 2018 ese número era de 28%, pero la realidad indica que el promedio es tener vendido, a esta altura del año, el 40% del total. En definitiva, ese 11% es cerca de un 10% menos de lo que fue el volumen exportado a la misma fecha un año atrás, considerando los volúmenes producidos.

Estos datos se desprenden de los últimos análisis elaborados por la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), gremial del sector que estima que las exportaciones totales rondarán las 900 mil toneladas (por debajo del millón de toneladas exportados en la zafra anterior).

“Este 11% está muy por debajo de lo que es el promedio normal de venta para esta época. Generalmente, al 30 de junio tenemos un 40% comercializado”, indicó Alfredo Lago, presidente de ACA.

Caída del área de arroz

En diálogo con El Observador, apuntó que la baja responde, en primer lugar, a la caída del área de arroz implantada. Sin embargo, rescató que los números (del volumen cosechado) remontaron con los rendimientos obtenidos al final de la campaña.

En total, en el ejercicio 2018/2019 se plantaron 145 mil de hectáreas –en 2017/2018 fueron 153 mil– y se obtuvo un rendimiento promedio de 8.250 kilos por hectárea, como es habitual entre los mejores registros en el contexto internacional.

El área de arroz viene cayendo desde la campaña 2010/2011, cuando se sembraron 195 mil hectáreas, acumulando entonces nueve ejercicios con caídas consecutivas.

De esta manera, Lago aseguró que estamos frente a un año “muy complejo” para concretar negocios, sobre todo en lo que a volumen respecta.

Baja de Irak

En cuanto a los destinos, Uruguay está colocando su arroz –principalmente– en México, aunque también se cierran acuerdos con la Unión Europea, Perú y algo para Brasil.

Sin embargo, el año pasado se contaba con la presencia de Irak, país que se llevaba más del 30% del total. Para Lago, esa es una de las principales causas que complica el flujo exportador.

“Este año Irak no ha participado, entonces no hemos tenido negocios de volumen, esos en los que un barco significa el 4% de los negocios”, lamentó.

Menores valores

Respecto a los valores, informó que son “algo menores” que los del año pasado. Están en el eje de los US$ 480 por tonelada de arroz, frente a los US$ 490 que en promedio hubo para el arroz de 2017/2018.

Esos US$ 10 menos, para Lago, no hacen la diferencia, pero si se analiza en profundidad, hoy se hacen negocios a través de contenedores y eso, según relató, tiene un costo de exportación mayor sobre todo en comparación a los buques con destino a Medio Oriente.

Lago advirtió que el bajo nivel de comercialización hoy no es un factor que complique, pero “va a llegar un momento que va a pesar en las cuentas”.

De esta manera, el valor de exportación no es tan diferente al de otros años, pero el resultado termina siendo un negocio “sensiblemente inferior” en cuanto a los valores que recibe el productor, porque se generan mayores gastos, ya que hay una composición diferente de los negocios.

Las consecuencias de las alternativas

En tanto, el presidente de la gremial de los productores arroceros informó que, al no colocar todo el arroz en el exterior, la industria ha comenzado a comercializar arroz con cáscara, es decir, el producto sin agregado de valor. De hecho, notificó que recientemente se cargó este producto con destino a México.

Al respecto, mencionó que este tipo de transacciones “no agregan valor al país”, pero al menos arrojan un mejor resultado económico, aunque perjudican al resto de los actores relacionados con la cadena, porque las industrias están "sin actividad".

“Es lo mismo que vender ganado en pie, porque podrá ser mejor negocio, pero en definitiva al país no le sirve. Está todo atado a la falta de competitividad”, declaró.

En tanto, al no concretarse negocios, el arroz no se elabora porque no es conveniente procesarlo, descascararlo y almacenarlo, ya que “lo ideal” es hacerlo en el momento porque es cuando mejor calidad tiene.

De esta forma, las plantas industriales están sin actividad o cerradas y, por lo tanto, los trabajadores en seguro de desempleo a consecuencia de la comercialización de arroz sin procesar.

Esto, según el productor, genera un tema de pérdidas financieras porque a nivel de industrias “no es lo mismo” estar a 30 de junio y pagar con el producto vendido que hacerlo sin tener el arroz comercializado.

“En definitiva, el hecho de no vender termina también afectando económicamente a la situación”, denunció.

Para el año que viene

Finalmente, Lago mencionó que todo el arroz que no se pueda colocar, ya sea elaborado o no, se deberá guardar para la próxima zafra, generando complicaciones desde el punto de vista logístico.

“Si no se concretan negocios en lo que va de julio o en agosto, quizás hasta físicamente no tengamos capacidad industrial para elaborar la producción y entraría en juego la posibilidad de pasar el arroz de una zafra hacia la otra”, indicó.

