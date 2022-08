¿Bala perdida en una fiesta, persecución política o pericias adulteradas? Las tres versiones del caso que involucra a Charles Carrera

Una bala perdida que dejó paralítico a Víctor Hernández —que vivía frente a donde hubo un festejo con policías— en noviembre de 2012 derivó en su momento en diferentes denuncias penales y civiles que nunca tuvieron consecuencias. Sin embargo, casi diez años después del hecho, el caso se ha reavivado.

El Ministerio del Interior radicó una denuncia en julio contra la anterior administración por abuso de funciones, en virtud de que hay hechos de apariencia delictiva. Asimismo, la jefatura de Policía de Rocha, con el apoyo de Asuntos Internos del ministerio, inició una nueva investigación administrativa para saber si hay elementos nuevos.

Por otro lado, el programa Santo y Seña publicó una serie de audios que registraron al exdirector general de la secretaría de la cartera, Charles Carrera, mientras le pedía a la madre y al hermano de la víctima —en ese momento internado en el Hospital Policial— que no hicieran público el caso.

A raíz de lo trascendido en los últimos días, se distinguen por lo menos tres versiones sobre lo ocurrido aquel 11 de noviembre y en los tiempos posteriores mientras la víctima estuvo internada en el Hospital Policial. Una es la versión de la víctima Víctor Hernández, difundida por el programa Santo y Seña, y respaldada por la actual administración del ministerio. Otra es la versión del senador del Frente Amplio, y exjerarca del Interior, Charles Carrera. Y la otra corresponde a los presentes —policías y civiles— de la fiesta que tuvo lugar frente a la casa de la víctima.

La versión de la víctima

Según el programa de canal 4, a Hernández lo alcanzó una bala perdida en la puerta de su casa de La Paloma cuando en la comisaría, ubicada enfrente, el subcomisario Marcos Martínez —ahora al frente de la comisaría de Lascano— festejaba su cumpleaños.

Luego fue atendido en el Hospital Policial —a pesar de ser civil— por gestiones de la cartera que intervino en el caso a pedido de organizaciones como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). El hombre estuvo internado cerca de tres años en ese hospital y recibió un pago en tickets alimentación. Según denuncia, para comprar su silencio.

La familia de Hernández sostiene que hubo “irregularidades en la investigación” y que el subcomisario Martínez fue encubierto por Carrera. En 2013 la madre y el hermano de la víctima se reunieron con el hoy senador y grabaron la conversación.

"Si estás nervioso te mando a cagar, hermano. Porque yo llamé acá para ver si les puedo dar una mano porque me interesa lo humano; lo demás no me interesa", dijo el jerarca según el material

“¿Quién te está dando una mano con los tickets y todo? Están recibiendo la mejor atención. Qué te venís de atrevido acá conmigo. Vos, ubicate”, le espetó al hermano de Hernández.

En 2012, Víctor Hernández había dicho que en la casa del subcomisario "los disparos" eran "habituales".

"Eran las 23.30 o 23.45. Estábamos en casa con mi compañera. Enfrente a mi casa vive el subcomisario. Todos los fines de semana son jodas, chupi, unos pedos impresionantes. Y sentimos un ruido, como un balazo. Abro la puerta, salgo, miro para enfrente, giro hacia mi izquierda y siento un segundo disparo, que me pega. Caigo y ya no podía mover las piernas. Le digo a mi compañera: 'Entrá porque me pegaron un tiro'. Me entró, llamó a Comero (la mutualista de Rocha), me hicieron los primeros auxilios y me mandaron a Montevideo", contó en su momento.

La versión de Carrera

Según Charles Carrera, le pidió silencio a los familiares de Hernández porque "no estaban teniendo un comportamiento debido dentro del Hospital Policial".

"Fue para protegerlos", indicó Carrera en Informativo Sarandí, y expresó que "se pidió que bajen el perfil" para que "se comporten de manera adecuada" a los familiares porque "estaban denunciando a un policía" mientras se encontraban en el Hospital Policial.

Por otro lado, el exdirector general de Secretaría desacreditó las acusaciones que indican que el Ministerio del Interior atendió a Hernández en el Hospital Policial para encubrir al subcomisario Martínez, y dijo que "todo fue ajustado a derecho".

Consultado sobre si es legal autorizar la atención de un civil en ese recinto de salud cuando es herido por un policía, afirmó que, aunque "es una forma excepcional", es "un código" y "cualquier autoridad lo puede hacer".

Asimismo, el senador considera que se trata "una causa inventada" y una "persecución del ministro Heber". Carrera atribuye esa intencionalidad a que él es el impulsor de la causa que investiga el contrato del Estado con Katoen Natie, por la concesión del puerto hasta 2081, que se dio cuando Heber estaba a la cabeza del Ministerio de Transporte.

Por último, Carrera señaló que el subcomisario Martínez no pudo ser condenado como autor del disparo que dejó paralítico a Hernández porque hubo un "encubrimiento de los policías" de la Jefatura de Rocha. Según el exjerarca del Interior, en su momento esa jefatura tenía "muy malas tradiciones".

La versión de los indagados

Ángel Sosa es el abogado de los indagados que estaban en la fiesta, frente a la casa de Hernández, y planteó diferencias con las versiones anteriores. Además de afirmar que la fiesta era de un club de fútbol de salón en la casa del comisario, Sosa sostiene que los presentes no se enteraron en ese entonces del disparo, y que según la pericia realizada "es imposible" la bala hubiera salido de la casa.

"No era una fiesta de policías como se dijo en el programa (Santo y Seña), sino que era una fiesta de un club de fútbol de salón donde había 11 civiles, 2 policías en actividad y un policía retirado", dijo este lunes en Desayunos Informales (Canal 12).

La pericia, a la que hizo referencia, tomó en consideración el ángulo de ingreso de la bala en el cuerpo de Hernández, la altura del cuerpo y la ubicación precisa donde estaba (dicho por la víctima).

"Esa pericia determina que es imposible que la bala hubiera salido del fondo o del frente de la casa del comisario. Porque la altura que determina eso es mucho más alta que del techo de la casa. Marca el ángulo preciso de donde venía la bala. ¿Quién disparó la bala? No sabemos", declaró Sosa.

Según el abogado, los presentes estaban en la barbacoa del fondo y no tomaron siquiera "conocimiento del hecho". Se escucharon detonaciones, pero fueron de "un cumpleaños de 15 años". Los clientes de Sosa recién fueron contactados cuando el médico que atendió al herido hizo la denuncia en la seccional.

"La gente que estaba en la barbacoa del comisario no tuvo nada que ver en el tema", sentenció el abogado.

Por otro lado, se refirió a Carrera y al hacerlo coincidió con la denuncia de la víctima en cuestionar el accionar del senador, pero la desmintió en otro: en qué motivó a Carrera. "Nosotros tenemos otra visión de por qué lo hace", señaló.

"Ellos eran militantes del grupo político del señor Charles Carrera y en base a eso suponemos que esa haya sido la motivación, pero de lo que sí estamos convencidos es que no fue para proteger a ningún policía".

"Además, uno de nuestros defendidos fue perseguido durante mucho tiempo", añadió el abogado.

Finalmente, se refirió a la exdirectora de Asuntos Internos, Stella González. Según Sosa, después de que se conoció el resultado de la pericia, González llamó a su despacho al perito, el comisario Rodríguez, para indicarle que cambiara la pericia y pusiera que la bala había salido de la casa con la fiesta. El perito se negó, ella amenazó a sumariarlo y él decidió pasar a retiro.

Los indagados presentaron una denuncia penal contra la exjerarca, pero no llegó a ningún lado.