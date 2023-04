Caso Carrera: Tribunal de Apelaciones desestimó demanda por bala perdida en La Paloma

Para Víctor Hernández, que el Ministerio del Interior haya asumido los gastos médicos –al permitirle atenderse en el Hospital Policial– y de alojamiento durante más de tres años, era prueba inequívoca de que asumían haber tenido responsabilidad en el hecho que lo dejó parapléjico. Una bala perdida que se disparó en La Paloma en 2012, y que, entiende Hernández, salió de la casa del comisario que estaba teniendo una fiesta en frente. A su vez, denunció que la investigación de su caso estuvo plagada de irregularidades.

Pero el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1 Turno determinó el 12 de abril que aquello que Hernández entiende que es una prueba inequívoca es una conducta "claramente indebida", pero que "de ninguna manera puede entenderse que constituye una manifestación de voluntad concluyente de admisión de responsabilidad en el hecho lesivo". Por eso confirmó la sentencia de primera instancia que desestimaba el reclamo civil que Hernández hizo contra el Ministerio del Interior.

En el fallo, al que accedió El Observador, se recuerda que Hernández acusó al Ministerio del Interior, específicamente, de que hubo omisiones en el actuar policial y no lo responsabilizó por los hechos en sí mismos.

Puntualmente, indicó que el oficial de la seccional de La Paloma "no ejerció ninguna acción preventiva en la casa del subcomisario (donde se realizó la fiesta), no salió a investigar de dónde provino el disparo, ni intentó detener a su autor, y no se conservó la escena del hecho ya que al otro día el subcomisario y otros funcionarios, estuvieron buscando algo en las cercanías del baño exterior de la casa".

Sin embargo, para el tribunal no están constatadas esas presuntas irregularidades. La demora en el relevamiento de la escena del hecho se debió a que el equipo especializado venía de Montevideo, se puso en conocimiento al juez competente en todo momento y se trata de una "conjetura" que la presencia policial al otro día fuera para recoger casquillos de bala. Por otra parte, "la única irregularidad constatada es la pericia realizada por policía científica, que, según Asuntos Internos, fue un relevamiento parcial e incompleto de la escena del hecho, especialmente porque omitió analizar las posibles trayectorias del proyectil que impactó en la víctima".

Aunque luego se realizó un segundo informe pericial, "el que tampoco se pudo precisar la trayectoria del proyectil, fundamentalmente por la

imposibilidad de analizar la bala alojada en el cuerpo de la víctima".

Pero principalmente, el tribunal argumentó que no se debía hacer lugar a la indemnización porque "no hay forma de conectar las presuntas omisiones (hecho ilícito) con el daño causado". Que esas presuntas omisiones hayan tenido lugar no tuvo impacto directo en la salud de Hernández.

Tampoco hay pruebas concluyentes, manifestaron los jueces, de que el disparo haya salido de la casa del subcomisario. Hay una pericia de parte que lo acredita, pero la oficial no. Para robustecer la teoría de la primera, sostuvieron, se necesita más prueba.

El abogado de Hernández, Roberto Ferreira, dijo a El Observador que presentarán un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia.

"A todos los que defraudé les voy a devolver y se los voy a devolver cuatro veces"

"Yo no pretendo que se lo devuelvan cuatro veces, pretendo que lo indemnicen por el daño que le ocasionaron", aclara rápidamente Ferreira, tras citar el relato bíblico de Zaqueo, el recaudador de impuestos del imperio romano que, al quedar cara a cara con Jesús, dice haberse dado cuenta de que ha estafado y que a los que defraudó se los iba a devolver cuatro veces.

Para Ferreira, es lo que no está haciendo el ministro del Interior Luis Alberto Heber. Según el abogado, Heber reconoció que la bala salió de la casa del subcomisario, pero en la Justicia se niega a retribuir a Hernández.

"El ministro del Interior sabe que se ocasionó un daño. En vez de hacer el circo político para perjudicar a Charles Carrera para obtener un rédito político, lo que debe hacer es citar a Víctor Hernández sentarlo a su despacho y decir 'bueno, cómo podemos arreglar esto' y no aprovecharse de toda la situación para tratar de no indemnizar, pero sí, beneficiarse del rédito político", manifestó.

En la comisión investigadora que se desarrolla en el Parlamento, Heber expuso: “Toda esta situación genera suspicacias e incomprensión porque lo lógico hubiera sido que toda la gente, tanto de la comisaría como el personal civil que se encontraba en la fiesta, asistieran al señor Víctor Hernández”.

La causa penal por el caso de Hernández prescribió el pasado 11 de noviembre. En julio, el Ministerio del Interior había denunciado en la Justicia el proceder del exjerarca ministerial Charles Carrera, quien brindó la atención en el Hospital Policial por más de tres años para el tratamiento de Hernández pese a ser civil. Para las jerarquías actuales fue de forma irregular.