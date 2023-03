Caso Carrera: excomisario de La Paloma dijo que no escuchó el disparo que dejó paralítico a su vecino en 2012

Marcos Martínez, el funcionario policial que en 2012 era comisario de La Paloma, declaró ante legisladores que él nunca escuchó los disparos que hirieron y dejaron paralítico a su vecino de enfrente, Víctor Hernández, y cuya situación ameritó la creación de una comisión investigadora en el Parlamento en busca de presuntas irregularidades de la gestión de Charles Carrera como director de secretaría del Ministerio del Interior.

La investigación parlamentaria comenzó luego de que Hernández contara que, a instancias del entonces director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, recibió atención "excepcional" en el Hospital Policial. El actual senador frenteamplista fue señalado por permitir la internación de Hernández por tres años y medio, con su hermano como acompañante, quien tenía el grado de suboficial. Además, decidió entregarle $ 20.000 mensuales en tickets alimentación.

Martínez dio su versión sobre lo que pasó esa noche. Dijo que estaba celebrando su cumpleaños con 14 personas en la barbacoa de su casa el fin de semana siguiente a su cumpleaños. Que todos eran civiles salvo tres personas: uno que se ofreció de asador, otro que era compañero suyo de fútbol, y un comisario ya retirado.

Dijo que en la fiesta todo iba normal hasta que, sobre la 1.30 de la madrugada, lo llamó el subcomisario de la seccional, que le preguntó si estaba todo bien. Martínez estaba con licencia reglamentaria. El motivo del llamado fue porque en la policlínica había entrado una persona con herida de bala, que vivía frente adonde el comisario estaba haciendo su fiesta de cumpleaños.

“Le digo que sí, que estábamos todos bien y como la casa está contigua a la seccional voy caminando hasta allí a interiorizarme de la situación. Ahí me encuentro con la madre de Hernández que estaba en la seccional, la policlínica queda muy cerca de la seccional policial y hablo dos o tres palabras con ella, me retiro, se me da la orden por parte del entonces director de Seguridad, el hoy retirado comisario mayor Pío Santos, de que concurra a la seccional porque se iba a indagar a todas las personas que estuvimos allí. Concurrimos y nos indagaron con respecto a la situación. Esos son los hechos que ocurrieron esa noche”, dijo Martínez ante los legisladores.

Antes, en la noche, había ido a visitar un compañero de fútbol del comisario, que pasó a saludar, se sintió mal –días atrás su hermano se había suicidado– y se fue. La muerte de hermano de esa persona fue el motivo por el cual el comisario no festejó su cumpleaños el 2 de noviembre, sino que lo hizo el fin de semana siguiente. Esta persona declaró ante la policía y ante la Justicia, dijo el comisario.

En determinado momento, la senadora Graciela Bianchi le pregunta si escuchó el disparo: “En principio, no escuché ningún disparo, ninguna persona en mi casa escuchó el disparo”, dijo Martínez, aunque después comentó que uno de los presentes que estaba saliendo del baño comentó que había escuchado “un ruido fuerte, como un cuete” o que podía “ser un tiro”. Junto con otro integrante de la fiesta, salieron a la vereda a mirar y dijeron que en la casa de Hernández, en frente, vieron que alguien apagó la luz.

“Es la única persona que escucha, en un momento de la noche, un ruido raro que él no puede determinar. Pero también agrega que él sale al frente, mira y ve eso. Después sigue la reunión hasta que tomamos conocimiento fehacientemente del hecho, que es a la 1:30, que es más o menos cuando nos llaman”, contó Martínez.

La denuncia en la seccional fue realizada por el médico que atendió a Hernández, sobre la 1.20 de la mañana.

Los hechos que describió Martínez no coinciden con los que denunció la víctima, que en una comparecencia anterior, de diciembre de 2022, había dicho que sintió disparos, que salió a mirar a la calle y que entonces una bala lo hirió. Que fue su esposa la que lo asistió, que en ese momento estaba adentro de la casa. Que enseguida vio movimiento en la casa del comisario, que se cerraron las ventanas y se apagaron luces, y que al rato había personas en la vereda de enfrente buscando cosas en el suelo.

Tampoco coinciden los horarios que describen los integrantes de la fiesta del comisario con los del denunciante. En determinado momento, se le preguntó por un rifle que había de manera irregular en la seccional y que era calibre 22, el mismo con el que, presuntamente, fue herido Hernández. También, sobre las versiones que apuntan a que los disparos salieron de su casa.

El comisario dijo que ese rifle no le había sido otorgado a él, sino que lo había encontrado detrás de un mueble en la seccional, y que determinado día no lo vio más, que no se probó que la bala que hirió a Hernández fuera calibre 22 y que dos pericias que están en el expediente sostienen que las balas no salieron de su casa.

En determinado momento, el senador Guillermo Domenech le preguntó sobre versiones que sostienen que eran frecuentes las reuniones en su casa y que allí se dispararan armas de fuego.

"Es un disparate. Yo asumí en junio de 2012 hasta noviembre de 2012. Creo –y no estoy seguro en este momento– que se había hecho una reunión un día, que no fue reunión; en realidad, entrenamos en el gimnasio de La Paloma, fuimos a casa a bañarnos y nos quedamos comiendo algo ahí antes de que los compañeros se fueran para Rocha. Nunca hubo cumpleaños en mi casa, nunca hubo fiestas. El único cumpleaños que festejé fue ese que era el mío. Y lo que se dice de un arma de fuego es un disparate. O sea, las versiones son muchas, como las que han surgido últimamente", respondió el subcomisario.

El Frente Amplio decidió en noviembre no participar en la comisión investigadora por considerar que "es un tema que está ya en la Justicia", aseguró la senadora frenteamplista Sandra Lazo en noviembre, y expresó que el asunto que la coalición quiere investigar "sucedió hace mucho tiempo atrás", y trata de un caso de "solidaridad y empatía".