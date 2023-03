Exjerarca declaró que la internación del civil Víctor Hernández en el Hospital Policial "era una orden" de Carrera

La internación de Víctor Hernández, un civil que quedó paralítico tras recibir un disparo que –según denuncia– provino de un policía, en el Hospital Policial fue "una orden directa" del exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, dijo el senador Jorge Gandini.

El senador nacionalista realizó esa afirmación a los medios de prensa tras recibir en la comisión investigadora del Senado que indaga sobre esta situación al exdirector de Sanidad Policial, Leonardo Anzalone.

Según Gandini, Anzalone solicitó "cada cierto tiempo" que se suspendiera la internación de Hernández, quien al no ser funcionario policial no estaba habilitado para atenderse allí, pero "siempre recibía la misma orden". "Las ordenes no se discuten. No correspondía, pero acaté", expresó Gandini, citando al exdirector.

Para el senador la internación del civil "fue una orden política que cumplió el director de Sanidad Policial", al igual que con la internación de la esposa de Carrera, 14 días después de la asunción del exdirector general.

"Se la internó como no usuaria, dos días después como oficial subayudante", criticó el legislador, quien detalló que Hernández también pasó por el mismo proceso: ingresó en principio sin ninguna calidad, y luego era mencionado como "oficial subadyacente".

Además, el integrante de la comisión investigadora denunció que a Hernández se le pagó por más de tres años "el sueldo equivalente al de un agente de policía", dinero que salía del presupuesto designado para la "canasta de fin de año de los policías".

Esta situación también fue reportada en varias oportunidades por el tesorero del Hospital Policial, según Gandini. Este funcionario pidió "todos los meses por escrito" los recibos de los pagos a Hernández. Cuando Asuntos Internos lo investigó el año pasado el tesorero tenía "todas las órdenes", que decían: "Por orden del director general páguese a Hernández".

El senador blanco afirmó que Carrera "le pagó un sueldo desviando los fondos" a Hernández, y aseguró que el legislador incurrió en un "desvío de fondos, un pago indebido".