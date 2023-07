Bate de béisbol y cadenas con puntas: los relatos de los indigentes que denuncian haber sido agredidos por la banda antipasta

Eran las cuatro de la madrugada de un día de verano y Juan estaba durmiendo en Buceo, en Pedro Bustamante y Rivera. En la calle.

Sintió un dolor en la cadera. "Pensé que me dolía por el frío del piso", contó a El Observador pasada la medianoche de este jueves, mientras revolvía un contenedor de basura en Malvín. Pero, cuando despertó vio una sombra al lado suyo y una piedra tirada en la vereda. "Me entraron a dar pa' buenas", recordó.

Juan sabe que lo que le pasó a él hace cinco o seis meses no fue un hecho aislado, porque conoce a otras personas en situación de calle que también fueron agredidas de la misma forma por una "banda antipasta". Esta semana, luego de escuchar varios testimonios de indigentes que fueron agredidos, Omar França, el párroco de la iglesia Santa Bernadita, ubicada en Malvín, terminó haciendo una denuncia ante la Policía.

Parroquia Santa Bernardita en Malvín

A Juan lo atacaron tres jóvenes con bates de béisbol, fierros y piedras. Así. De sorpresa, sin motivos y sin mediar palabra. "Me levantaron en un saque", dijo. Cuando se fue a levantar del piso donde estaba durmiendo, los hombres le pegaron un palazo. "Le pongo el antebrazo y le digo, '¿qué haces, bo?' y me tira otro al hombro. Cuando miro venía un tercero con un fierro. Ahí me tiré, pase entre los tres, me dieron un fierrazo en la espalda, me sacaron corriendo por Rivera hasta Santiago Rivas. En Santiago Rivas saltó el de la estación, sino me picaban". Otros testigos del incidente confirmaron los hechos a El Observador pero prefirieron mantener el anonimato.

A unas cuadras de donde golpearon a Juan, en Comercio y Rivera duerme Miguel.

–¿Sabes si anda un grupo pegándole a las personas en situación de calle?

–No, no escuché nada –respondió.

–Parece que son una banda...

–¡Ah, vos decís los antipasta! –dijo.

Miguel los conoce porque a él lo quisieron golpear pero no pudieron y lo terminaron corriendo. "Bajan todos de una de un auto y así como bajan te sacan corriendo. Siempre andan de a varios con bates de béisbol", contó.

Pero, las personas que fueron agredidas prefieren no denunciar la situación. "Nunca denuncié. No me doy con los botones", dijo Miguel. El sacerdote França sabe bien de la negación de estas personas a hablar con la Policía sobre la "banda antipasta" que los agrede. Por eso, le ofreció al asesor del ministro del Interior Andrés Capretti, quien lo visitó luego de que se realizó la denuncia, que vaya este viernes a la parroquia, cuando los indigentes acuden a bañarse.

El sacerdote Omar França habla con una persona en situación de calle en la puerta de la parroquia

La idea era que França convenza a las personas agredidas que le cuenten a Capretti y al personal de investigación toda la información que tuviesen sobre el grupo. En la tarde del viernes llegó a la parroquia una camioneta de la Policía con tres efectivos de investigación vestidos de civiles. Capretti no fue y dijo a El Observador que él no se había comprometido a ir y que la investigación la lleva adelante la fiscal Graciela Perazza y no el Ministerio del Interior.

Miguel conoce a otras personas en situación de calle que también fueron agredidos y todos coinciden en algunas particularidades de los ataques: van en un auto o en una camioneta blanca, con bates de béisbol y cadenas con puntas, son hombres jóvenes y, según Miguel, menores.

"Hay diferencia de clases sociales, pero eso para mí no amerita. De repente yo ando con una bolsa, estéticamente estoy mal, pero, ¿por qué me miras raro y soberbio? A mí eso no me da el poder de ir a quebrarte hasta el último hueso", reflexionó Juan sobre lo que le pasó a él aquella noche de verano.

El sacerdote Omar França habla con personal de investigación

Casi a la una de la madrugada de este viernes Carlos estaba revolviendo la basura en un contenedor de Buceo. Duerme en la calle y dice que se dedica a reciclar de la basura. Un día durmió en un refugio en el barrio Villa Española y al salir a la mañana siguiente se fue a hacer lo suyo. Un conocido, un joven de 26 o 27 años, salió con él del lugar pero decidió acostarse a dormir en la calle 20 de febrero, cerca de la Plaza de Deportes Nº 5.

Esa noche el joven no volvió al refugio. Y al preguntar por él, se enteró de que estaba internado. "Le dieron a mansalva. Lo rompieron todo y le quebraron un brazo", contó y agregó: "Andan con un palo de béisbol, yo los vi cuando llegaron. Cayeron en un auto largo y plateado, eran como cuatro o cinco. Se bajan y no se fijan en nada. Se bajan del auto de callados, te pegan y se van", recordó aunque no estuvo presente en el momento de los golpes.

Él conoce al chico que fue agredido en los últimos días, que terminó internado cuatro días en el Hospital Pasteur y que motivó la denuncia del sacerdote en la seccional policial. También lo conocían otras personas que conversaron con El Observador durante madrugada del jueves.

Según contaron, el joven cuidaba autos en la Plaza de los Olímpicos, en Malvín. Después de la agresión, estuvo internado porque sufrió lesiones en la cabeza y los agresores le arrancaron un trozo del cuero cabelludo.

También lo conocen los hinchas del club de básquetbol Unión Atlética, que aunque está ubicado a unos metros de la plaza, sus hinchas suelen reunirse en un lugar ubicado frente a los Olímpicos. Uno de ellos dijo que hace 17 años que vive allí, que se "crió en el barrio" y que "nunca" vio ni escuchó hablar de los "antipasta".

"Eso es todo fabricación. Esas cosas acá no. Yo lo escuché en el informativo, pero es gente que está todo bien, que está todo el día acá y que toma mucho alcohol. Si tomas mucho alcohol y viene la prensa y le vas a decir lo que quiere escuchar... ¿por qué vas a decir eso? Acá no", dijo, y argumentó que "no da" que el asunto se haga público porque, además de que "los antipastas no existen" los "marcan" a los hinchas de la Unión Atlética que se reúnen en la Plaza de los Olímpicos.

El hincha del club de básquetbol no es el único que prefiere que el asunto no tome estado público. Días atrás, França había terminado de hacer declaraciones al canal 4 en la parroquia, cuando un joven se acercó y lo "increpó violentamente", según contó el cura a Radio Uruguay. "Me dice: usted es el cura que acepta a estos negros que vienen acá a bañarse, usted los protege", contó França. El cura le respondió que, por ese comentario, el joven tenía una "mentalidad parecida a lo de los antipasta".

"¡Qué antipasta! ¡Ni antipasta! ¡A estos hay que matarlos a todos!", le respondió el hombre.

La banda "antipasta" ya había actuado en 2020, cuando jóvenes que dormían en la calle en el barrio Cordón fueron agredidos con bates de béisbol. Sin embargo, la Policía dijo en un comunicado en ese momento que no obtuvo información a través de las cámaras de seguridad y que no hubo denuncias en la seccional.

También en 2020, la policía encontró a un hombre en situación de calle con quemaduras graves cerca de las 3 de la mañana en Ciudad Vieja. En junio de 2022 la fiscal Mirta Morales procesó con prisión a la persona que incineró a Andrés Bargas mientras dormía en la calle.

Ese mismo año, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realizó el censo de las personas en situación de calle. Ese año, incluyó en las preguntas las agresiones que sufrían estas personas y los resultados mostraron que casi el 20% respondió que recibió agresiones de vecinos o transeúntes que no están en situación de calle.