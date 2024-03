Bergaló, del gremio de los árbitros: "Esto tiene que parar, tiene que haber un quiebre en situación de seguridad, no es sano para nosotros"

El secretario general de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), Héctor Bergaló, explicó este domingo por qué la gremial de los jueces, tomó la decisión de parar el fútbol ya en la madrugada de este domingo y exigió medidas a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), como el regreso de la Policía a las tribunas.

Cabe recordar que Audaf decidió un paro de actividades quedando en sesión permanente, debido a la agresión que sufrió el segundo asistente del partido entre Racing y Peñarol jugado en el Parque Viera, Federico Piccardo, cuando se había culminado el encuentro, por parte de un seguidor de los de Sayago.

"Hablamos con Federico (Piccardo) para saber cómo estaba, que era lo que más me preocupaba. Después decidimos hacer una directiva urgente para decidir el tema, porque hoy tendríamos que haber tenido fecha. Tenemos un antecedente muy cercano, no sé si pasaron 20 días del partido Defensor-Cerro, y si bien no queremos apurarnos al tomar esta decisión, lamentablemente no había otra", dijo Bergaló al programa Punto Penal de canal 10.

Bergaló sostuvo que la reunión empezó a la hora 23 del sábado y terminó después de la hora 0 de este domingo.

Admitió que comenzaron "hablando muy en caliente, y luego nos fuimos calmando. Hay un montón de cosas del tema seguridad y hablé con el presidente de AUF (Ignacio Alonso) que se comunicó anoche".

Consultado en qué se debe avanzar, dijo que debe haber una mayor atención "con el ingreso a los vestuarios, con tema tribunas, siempre apuntando a mejorar y a que no ocurran más estas cosas".

"Alonso me indicó que consideran a Racing como una parcialidad tranquila y yo le manifesté justamente que esa es mi preocupación, que si esa era una parcialidad tranquila, ¿qué puede suceder con otras?", sostuvo.

Bergaló dijo: "Escuché que era un dirigente de Racing, con un cargo, y eso hace más lamentable todo".

"Una de las cosas que hablamos fue la prevención en los operativos de seguridad. Entiendo que es difícil para ellos poder sacar cuentas de cuándo va a pasar algo o no, porque a veces la Policía puede exacerbar un poco los ánimos. Pero hablé con varios y me dijeron que había gente de Racing exaltada y se lo transmití a Alonso, que si se sabía que había esto, por qué se esperó a que sucediera lo que sucedió. Lo hablamos con los compañeros y se lo trasladé a él. Entendemos el mundo fútbol y esto tiene que parar, tiene que haber un quiebre en situación de seguridad, no es sano para nosotros que nos fuimos con una pedrada en la cabeza, ni para la gente que iba a ir mañana al fútbol, ni para los periodistas. Tiene que haber un quiebre. Porque el día de mañana va a suceder algo en serio y no podemos llegar a eso. Yo no puedo tolerar que mi señora se quede en casa cuando voy a arbitrar y esté esperando si voy a llegar sano o no. Tenemos que sacar frutos de esto", insistió.

Bergaló explicó que para él es mejor que vuelva la Policía a las tribunas.

"La Policía tiene que volver a las tribunas. Hoy no vamos a encontrar una solución porque este es un tema que excede al fútbol. Esto no se soluciona con una guardia privada, no se soluciona con un cordón. A la vista está. Pasó esto hace 20 días, se comenzaron a aplicar las medidas que acordamos con la AUF, y volvió a pasar. Cómo se reglamentará no soy yo quién lo tenga que decir, pero entendemos que tiene que haber presencia policial porque es la que debe participar en estos temas, ya que tienen expertiz en este tipo de cosas", sostuvo Bergaló.

Y añadió: "Queremos una solución sin que esto se tenga que politizar. No sé si es algo para avanzar por el tema de quita de puntos, otro tipo de sanciones. Es la segunda vez que sucede esto en 20 días y tenemos que ponerle un freno a todo esto. Que yo vaya a la cancha el día de mañana y que yo vea que hay un freno al color de las tribunas, que sea un disfrute, sin violencia. Primero me preocupa la situación actual y segundo, cómo pensamos la estrategia para cambiar esto".