Bielsa sí, Bielsa no: la inesperada grieta entre los DTs uruguayos sobre la llegada del argentino a la selección

La inminente llegada de Marcelo Bielsa a la selección ha sacudido al fútbol uruguayo, generando distintas opiniones de hinchas como también de entrenadores locales que se han manifestado sobre el rosarino.

Entre los comentarios de los técnicos, varios de ellos destacando la capacidad del “Loco”, también hay varios cuestionamientos al considerar que la selección debe ser dirigida por un uruguayo.

Varias opiniones repiten la fórmula “sí, pero no”, al elogiar a Bielsa, pero no estar de acuerdo con que un extranjero esté al frente del combinado.

Lo que han dicho técnicos uruguayos sobre Bielsa:

Marcelo Méndez, DT de Defensor Sporting

"Hay muchos entrenadores uruguayos preparados para dirigir a Uruguay pero es un privilegio que venga Marcelo Bielsa a dirigir a la selección. Me siento identificado por su estilo. Además de la jerarquía y personalidad". A 100% Deporte de Sport 890.

Guillermo Almada, DT de Pachuca de México

“Es una pérdida para nosotros que el entrenador de Uruguay no sea uruguayo, pero no por discutir la capacidad que tiene Bielsa. Estoy seguro que hay entrenadores uruguayos que tienen la misma capacidad que Bielsa. Lo que nos diferencia con Argentina, sobre todo a los técnicos que estamos en el exterior, que tenemos una pelea desigual, es el marketing, el poderío de los empresarios, la parte logística, pero no la capacidad”, dijo a Quiero fútbol de Sport 890. “Simplemente a ellos los rodea otro tipo de promoción en relación a los entrenadores uruguayos, que con lo único que defendemos nuestro trabajo es con nuestra capacidad. Por ejemplo, hay varios equipos en el mundo que tienen dueños argentinos, en España hay un equipo que lo dirigen solo argentinos y le ha ido muy mal. Y los empresarios también hacen valer su poder para volcar la balanza muchas veces, no digo que sea el caso de Bielsa, sí que tiene un aparato publicitario más grande que el de nosotros”.

Marcelo Bielsa

Sebastián Abreu, DT de U. César Vallejo de Perú

"No entro en el debate de que sea extranjero. Bielsa te levanta y te convence. Si van a hablar si ganó o no, es exitismo y no me prendo. Sus equipos siempre son competitivos. Si llega, hay que aprovecharlo al máximo. Es una oportunidad hermosa. No siempre se presentan estas oportunidades". A DSports Radio.

"Hay entrenadores uruguayos capacitados para estar en la selección, por supuesto, pero aprovechemos que vamos a tener a Bielsa en el país". A Quiero fútbol de Sport 890.

Jorge Fossati, DT de Alianza Lima de Perú

“No tengo ninguna amistad con Bielsa pero lo he defendido públicamente inclusive con medios argentinos. A Marcelo, cuando dirigió a la selección argentina, eran más los detractores. Tengo el mejor de los conceptos sobre él (...) Creo que hay técnicos uruguayos que tienen la misma jerarquía de Bielsa, el problema es que nosotros valoramos más a los de afuera que a los de acá (...) Siempre me he manifestado como partidario de que el DT de la selección uruguaya debería ser uruguayo. Es porque yo creo en la capacidad del técnico uruguayo” A Sport & Show de Sport 890

Gregorio Pérez

"Si yo ignorara lo que es Bielsa en el fútbol estaría siendo ignorante. No pongo en tela de juicio si ganó o no ganó, menos si es argentino. No puedo dejar de reconocer lo que significa. Bielsa es un entrenador de élite. No dejo de reconocer que hay profesionales uruguayos que tienen una gran trayectoria que podrían seguir el proyecto de Tabarez (...) Me cae mal que digan que por ser argentino Bielsa no puede trabajar en la selección uruguaya". A Último al arco de Sport 890

Juan Ramón Carrasco

“Me encanta que lo contraten a Bielsa. Siempre digo lo que pienso. Ojalá que lo contraten, le paguen lo que tengan que pagar y que le vaya muy bien, porque de repente ahí aparecen los que nos gusta jugar a ganar, ir al frente, la presión, velocidad y buscar el arco rival. Mañana Bielsa se aburre del Uruguay, porque económicamente decide irse a otro país, o no está cómodo, lo más parecido que hay está acá, soy yo (...) Acá hay gente muy capaz, y nosotros somos Uruguay, pero eso no quiere decir que no pueda venir un extranjero a dirigir”. A Último al arco de Sport 890.

Marcelo Bielsa

Martín Lasarte

“Yo entiendo que esta era una gran oportunidad para un entrenador uruguayo en la Selección. Esto no va en desmedro ni de Bielsa ni de ningún extranjero (…) Una charla de Bielsa vale la pena. Hay técnicos que desde el punto de vista teórico, está bueno sentarse un rato a escucharlos. No significa que desde el punto de vista táctico lo pueda llevar a cabo. Ojalá que le vaya bien en Uruguay (…)No porque sea argentino. No me gusta que venga un técnico extranjero a dirigir a la selección uruguaya. Esta era la chance para que un técnico uruguayo dirija a la selección”. A Fútbol x Carve de Carve Deportiva.

Sergio Markarian

"Si Uruguay contrata a Bielsa hace una gran contratación. El Vélez de Bielsa fue el mejor equipo del Mundo y la Argentina que dirigió fue un deleite. Va a jerarquizar el fútbol uruguayo, va a potenciar los grandes jugadores que tenemos". A 100% Deporte de Sport 890.

Leonel Rocco, DT de Fénix

“Hay que mejorar VAR. La tecnología que se utiliza demora mucho en la toma de decisiones. Se traen técnicos millonarios como Bielsa pero a nivel local se sufre mucho la competencia (…) Hoy el fútbol local no hay ingresos ni de sponsors ni de taquilla. Solo la venta de jugadores hace que los equipos en desarrollo sobrevivan. ¿Es necesario traer a técnicos como Bielsa para que vengan más ingresos? (…) “Hay un técnico como Guillermo Almada que tiene todos los pergaminos de sobra para ser el técnico de la selección”. A Fuera de juego de Carve Deportiva.

Ariel Longo, DT de la selección uruguaya femenina y presidente de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol

“En lo personal no me gusta para nada. Estoy seguro que si hacemos una compulsa en la generalidad no nos va a gustar porque el entrenador uruguayo se siente capacitado, deseoso y enamorado de la celeste, por lo que el sentimiento va a primar por encima de la cordura. No está el tema de Bielsa y su calidad en el juzgamiento. Pero la nacionalidad sí incide porque hay un abanico de entrenadores uruguayos importantes como para poder ser elegidos (…) Como gremio es imposible que podamos echar leña al fuego en cuanto a que no venga cuando todos los entrenadores uruguayos son bienvenidos en todas partes del mundo. Cerca de 200 uruguayos han dirigido selecciones extranjeras”. A 100% Deporte de Sport 890.

Sebastián Eguren

“Como alguien que me he desarrollado en el exterior, nunca voy a ser contra de que un extranjero pueda trabajar en el país. No me importa el lugar en donde esté, puede hacer de lo que sea en cualquier ámbito, son cosas que por lo general enriquecen; eso como base. También creo que hay entrenadores uruguayos como Guillermo Almada, Daniel Carreño, Martín Lasarte, Jorge Fossati, Juan Ramón Carrasco o el Tornado Diego Alonso capacitados para dirigir la Selección Uruguaya. Nos enriquecería como fútbol uruguayo y a la selección, es un tipo que le ha dado mucho al fútbol. Y si alguien ha dicho que no ha ganado nada: el tipo clasificó a sus selecciones a los mundiales, ganó una medalla olímpica, salió campeón con Newell’s… Más allá de lo puntual de los títulos, es un grandísimo entrenador, con una capacidad tremenda y que sería buenísimo para la selección nacional. Más allá de eso, reitero que hay uruguayos muy capacitados y que han demostrado capacidad para dirigir a Uruguay”. A Último al arco de Sport 890.

Mauricio Larriera

“Aunque Bielsa sea argentino no debe desconocer para nada la realidad del fútbol uruguayo porque tenemos mucha cercanía, y si hay un lugar desde lo deportivo hacia donde tenemos que apuntar a igualar es Argentina, y no porque sean campeones del mundo. Tampoco soy xenofóbico, y menos siendo un argentino con quienes tenemos muchas cosas en común”. A Quiero fútbol de Sport 890.