Bielsa y sus locuras, perlitas del entrenador que se acerca a la selección uruguaya

Diez, veinte, treinta o más… Marcelo Bielsa, el entrenador que está muy cerca de firmar con la selección uruguaya, tiene una larga colección de “locuras” que le hacen honor a su apodo, “el Loco”.

En cada club o selección por la que pasó el rosarino, dejó su huella, ya sea por su fútbol, su forma de trabajo, sus conferencias y también por sus locuras.

Repasamos algunas de sus perlitas en distintos equipos:

Lo primero: ¿por qué le dicen “el Loco”?

Bielsa explicó cómo surgió su apodo, que fue antes de que saltara a la fama. Cuando dirigía en las categorías inferiores de Newell’s Old Boys coincidió con Carlos Picerni, que también entrenaba la cantera de “La Lepra”.

El DT contó que Picerni tenía a su cargo tres categorías y él apenas una. Pero sus entrenamientos duraban más que los de todas las de Picerni juntas. “Entonces él me decía que yo estaba loco. Y de ahí quedó”, recordó Bielsa.

"¡Newell's carajo!"

En su primera experiencia al frente del plantel principal de Newell’s Old Boys, el club del que es hincha y cuyo estadio lleva su nombre en Rosario, Bielsa logró el Torneo Apertura argentino de 1990-

En los festejos, su grito quedó en el recuerdo: "¡Newell's carajo!"

La consulta a los jugadores de la selección argentina

Juan Sebastián Verón contó que en una concentración de la selección argentina Bielsa le pidió a sus jugadores que votaran cómo querían jugar en defensa: con tres o cuatro jugadores.

La opción más votada fue la línea de cuatro, pero Bielsa no tuvo en cuenta su opinión. "Esto demuestra lo que prefieren ustedes, pero les voy a anunciar que vamos a jugar con línea de tres".

Cuando se encerró en un convento tras dejar la selección argentina

El entrenador contó el retiro espiritual que hizo cuando dejó la selección argentina. “Cuando me fui de la selección argentina, me encerré en un convento. Me llevé los libros que quería leer, no llevé teléfono, ni tuve televisión. Leo mucho y no creo que nadie lea tanto de fútbol como yo. Pero duré tres meses, porque empecé a hablar y responderme solo. Me estaba volviendo loco de verdad".

El café con el que se quemó

Cuando dirigía a Olympique de Marsella se hizo costumbre que se sentará en una heladera conservadora para seguir los partidos desde el costado de la cancha. Una vez, alguien dejó un café caliente en la tapa, Bielsa se fue a sentar y se quemó.

La vez que se autodenunció en Athletic de Bilbao

Cuando Bielsa dirigía a Athletic de Bilbao estaba de vacaciones en Argentina y llamaba al encargado de las obras que había pedido para el complejo de etrenamientos. Cuando llegó a Bilbao y vio el lugar, las obras no habían avanzado como le habían dicho, lo que llevó a que tuviera un incidente con el responsable.

Bielsa explicó lo ocurrido y contó su autodenuncia a la Policía: "Ante la falta de otra autoridad de la empresa que hacía la obra, decidí hablar directamente con el jefe de obra, lo llamé a mi vestuario para decirle que las obras no estaban bien hechas, que no iban a estar en la fecha prevista y que, sobre todo, eran un engaño y una estafa. Me produjo indignación que no se reconociera y comencé a decir cosas ofensivas. Luego lo tomé del cuerpo y lo saqué a la fuerza del lugar. Yo a este señor no le respeto, porque él hizo mal su trabajo. Cuando salió del lugar donde lo expulsé, dijo que lo había golpeado. No hizo ninguna denuncia policial, creo que presionado por su empresa o por el Athletic, quería evitar lo que yo estoy denunciando -Bielsa llegó a acudir a una comisaría para autodenunciarse-. Tiene derecho a reclamar el trato que yo le di. Estoy haciendo algo que debería estar haciendo el Athletic Club. El club dirá que no he tenido paciencia, pero estoy tranquilo, tengo respuesta para todas esas críticas".

Loco de los videos

Cuenta la leyenda que en el Mundial de Corea y Japón 2002 se llevó 7.000 videos. Y en el formato físico de los videos de aquel momento.

Además, cuando llegó a Athletic había visto los últimos 55 partidos del equipo. "42 partidos los vi dos veces cada uno", dijo. Incluso, se dijo que instaló un reproductor de video para ver partidos mientras lo llevaban a su casa.

Las peleas con los periodistas y los medios

Bielsa ha tenido varios cruces con la prensa.

Además, no da notas particulares y solo habla en conferencia.

Lo anunciaron en Lazio y renunció a los dos días

En julio de 2016 Bielsa fue anunciado como nuevo entrenador de Lazio de Italia, pero a los dos días dejó su cargo porque el club no cumplió con lo que habían acordado.

Luego, explicó su medida: "Tomé junto con mis colaboradores esta decisión porque en las cuatros semanas que he trabajado con vosotros (con Lazio) no obtuvimos ninguno de los siete fichajes que solicitamos en nuestro plan de trabajo, aprobado por el presidente Lotito. Teniendo en cuenta que debimos vender a 18 jugadores del año pasado, la idea de refuerzos era necesaria. Aprobamos como condición necesaria para el plan de trabajo el fichaje de al menos cuatros jugadores antes del 5 de julio, y no se ha realizado ninguno".

¿Qué dijo Lotito, el presidente de Lazio? "Él (Bielsa) vive en la pampa sin límites, pero aquí (en Italia), en cambio, existen las normas, los reglamentos. Se equivocó”.

Luego se conoció la lista de jugadores que habpía pedido: Fernando Llorente (Sevilla, España), Arlind Ajeti (Torino, Italia), Emanuel Mammana (Lyon, Francia), Adriano (Barcelona, España), Alexandre Pato (Corinthians, Brasil), Jardel (Benfica, Portugal) y Jérémy Morel (Lyon, Francia).

El espionaje en Leeds

En 2019, cuando estaba en Leeds, Bielsa fue denunciado por espiar las práctica de Derby County, algo que asumió con una conferencia de prensa histórica. "No sé hablar inglés, pero puedo hablarles de los 24 equipos del Championship". De esta manera tan original, admitió haber espiado a todos sus rivales de la segunda división inglesa, una práctica que dijo que "no es ilegal".

Una de las tapas por su espionaje

"He espiado a todos los rivales contra los que hemos jugado. Miramos todos los entrenamientos previos a los partidos", comenzó Bielsa, que aseguró que es una práctica que lleva a cabo desde sus inicios como técnico en Argentina hace más de 20 años.

Cuando quiso espiar a Uruguay

El caso de espionaje en Leeds reflotó la vez que quiso espiar a la selección uruguaya, cuando era DT de Argentina e iba a jugar con la celeste en el Centenario. Bielsa envió un espía camuflado de periodista que fue sacado por la policía de un entrenamiento de Uruguay.

Tremendo revuelo se armó en la previa del clásico Uruguay-Argentina de las Eliminatorias 2002 cuando el cuerpo técnico de la selección uruguaya descubrió y echó al hombre que observaba el entrenamiento de los celestes. Cuando el espía fue detectado, caminando por las calles aledañas a la cancha de la Posta del Lago (donde entrenaba el equipo que conducía en aquel entonces Passarella) fue detenido por la Policía y retirado del lugar.

"Es verdad que una persona que trabaja para nosotros fue a observar el rival, pero eso no significa que sea un espía. Gabriel Guanier es un periodista, entrenador titulado, que colaboró y colabora actualmente conmigo, pero él consigue la mayor cantidad de información que leal y legalmente puede obtener. Ir a ver lo que hace el rival no es espiar. Esta palabra significa un ocultamiento que en ningún caso hemos contemplado. Lo que hice, como en todos los partidos que jugamos, lo seguiré haciendo. Él pasó por el entrenamiento de la selección uruguaya, preguntó si desde el único lugar que había para ver lo podía hacer, le dijeron que no y se fue", expresó Bielsa en ese momento.

Una de las últimas: viaje a Inglaterra para decirle no a una propuesta

Una de las últimas locuras de Bielsa es reciente, de enero de este año 2023, cuando sonaba para Everton de Inglaterra. El Loco viajó especialmente a Liverpool para reunirse con Farhad Moshiri, el magnate británico-iraní titular del club y que gastó unos € 800 millones desde que llegó en 2015, y rechazar la oferta que le había hecho. Según trascendió, Bielsa negó la propuesta argumentando que necesitaba siete semanas de trabajo para poder consolidar su idea en un equipo y que además al asumir en un equipo dene realizar la pretemporada.