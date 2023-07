Blondi: la maternidad también es rock en la nueva película de Dolores Fonzi

Blondi tiene el pelo rubio y un par de rastas. Tiene un hijo que parió a los 15 años. Tiene un Renault 12 en el que pasan las conversaciones viscerales. Blondi es una encuestadora que cultiva marihuana en el balcón de su casa. Una fanática del rock. Una madre diferente a las otras madres.

Blondi es la primera película de Dolores Fonzi como directora, guionista y (además) protagonista. Una ópera prima cálida y luminosa en la que desarma los límites de la maternidad y la familia para hacer un retrato sin dramatismos ni grandilocuencias. Es, al final de los créditos, una forma de ser feliz.

Mirko, interpretado por Toto Rovito, es su hijo y su amigo. Un joven de 20 años que se dedica a la ilustración y juega con Blondi a dispararse con los dedos como revólveres en los pasillos de la casa. Una relación cercana y adorable entre madre e hijo con altas dosis de honestidad, amor y marihuana.

El elenco se completa con Carla Peterson como Martina, la hermana inconforme de Blondi; la maravillosa Rita Cortese como Pepa, madre de las hermanas; y Leonardo Sbaraglia, en el intrascendente rol de Eduardo, el marido de Martina. Una familia que es el punto de contacto entre el amor y el conflicto.

Blondi –que en realidad tiene una fila interminable de nombres que cambió por el de la banda de Debbie Harry– “es medio Big Lebowski”, en palabras de su propia creadora. “No tiene una presión de progreso muy establecida como nosotros en general. Eso me parecía fascinante y divertido y algo de la comedia siempre me tira a mí”, dijo Fonzi en una entrevista con Infobae.

Una construcción poco frecuente en la ficción latinoamericana: una "madre soltera" que es feliz. Un relato sin grandes tragedias ni rencores, ni el deseo de llenar un espacio de masculinidad por mandato de familia.

“La película creo que habla un poco de eso. Cómo ser feliz con lo que tenés. No es una película de gente con problemas o de traumas. Es una película de gente que está viviendo la vida que quiere”, sostuvo.

La vida que quiere y la vida que puede. Lo que le sale. Blondi vive estrictamente el momento en una película realista con la que es fácil identificarse desde la ternura. Una historia mínima, familiar, cotidiana pero que resuena en las historias de madres y abuelas que crían, que quieren, que acompañan. Y que cada vez que se dicen que se quieren, lo hacen con una copla tan honda de amor que convierte en una simpática tradición:

Te amo con profundo ardor.

Nada puedo sin ti, ya.

Avisa por caridad si correspondes mi amor. ¿Correspondes?

Correspondo. ¿Tú correspondes?

Sí, correspondo.

“¿Para qué sirve un padre?”: la pregunta de Mirko se mete debajo de la piel de toda la película. Porque los padres en Blondi están ausentes o son incapaces de hacerse cargo de sus hijos cuando es necesario.

Pero nadie dice "Mamá". Mirko dice "Blondi". Blondi dice "Pepa". A menos que sea absolutamente imprescindible. Como si al usarla se descartara el afecto y la intimidad de un vinculo que traspasa la relación de parentesco. Una de esas palabras exclusivas para momentos determinantes.

Y Pepa, el personaje interpretado con maestría por Rita Cortese, es de lo mejor de la historia: la matriarca. Pero sin dramatismo ni solemnidad. La abuela que discute sobre una estafa piramidal, especulación financiera y capitalismo debajo de una luz rosa en una fiesta adolescente. Cómplice de su hija y cómplice de su nieto. Protagonista de algunos de los momentos más divertidos y emotivos de la película. La segunda madre.

Lina Etchesuri / La Unión de los Ríos

"El mundo nos mira a las mujeres latinoamericanas con ojos lastimosos. Como que lo que se espera del cine latinoamericano es ver gente pobre que sufre y que la pasa mal; un mundo pintoresco dentro de la desgracia, que es lo que por lo general los festivales muestran. No es fácil mostrar a una mujer que está sola, maternando a un pibe con un padre ausente y que la pasa bien. No se entiende. Rompe el molde de este mandato sobre las películas latinas dirigidas por mujeres”, dijo Fonzi a la revista La Agenda.

Blondi tiene entre sus productores al cineasta argentino Santiago Mitre (Argentina, 1985), y a Mark Johnson y Tom Williams de Gran Via Productions, los responsables de series como Breaking Bad y Better Call Saul.

El rock es un elemento aglutinante durante los 87 minutos de Blondi. Desde remeras de bandas icónicas, referencias musicales y toques de bandas independientes, incluyendo a Las Ligas Menores en pantalla y Rayos Láser en los afiches de la calle.

Hasta que la película se convierte en una road movie por las rutas argentinas y entre las montañas y las llanuras suena The Velvet Underground en el Renault 12 que es confesionario, ring de peleas y submarino dependiendo de quién sea el copiloto. La fuga de Martina propicia un viaje de hoteles de ruta, personajes cuestionables y conversaciones sobre la hermandad, la madurez y el sostén de vidas infelices pero predecibles.

En su primera película como directora Dolores Fonzi da un paseo por la adultez mientras canta a todo volumen María, la canción que trajo de vuelta a Blondie veinte años después de Heart of Glass, como una alegoría de la madurez de una mujer que vive como quiere.

Maria, you've gotta see her

Go insane and out of your mind