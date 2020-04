Brechner pide internet sin costo para estudiantes y docentes cuando se conecten a distancia

El expresidente del Plan Ceibal Miguel Brechner pide "internet sin costo" cuando los niños y docentes se conectan a las plataformas educativas a distancia.

"La educación a distancia requiere de internet. Lo que no está resuelto es cómo se hace que esa internet no cueste", dijo Brechner a Cromo.

En la mayoría de los países del mundo cuando un maestro está conectado con un alumno desde su hogar, o un estudiante está conectado con un profesor a través de Zoom o cualquier otra plataforma educativa, "ese ancho de banda lo tiene que pagar". "En los países humildes no hay acceso ilimitado de ancho de banda", comentó.

En la mayoría de los países, las empresas telefónicas como Antel han donado gigas a sus clientes para atender a sus clientes en tiempos de coronavirus. "Pero para que sea sostenible en el tiempo, no puede ser que una familia gaste determinada cantidad de dinero en esto porque los más desprotegidos van a quedar afuera", comentó.

Uruguay está avanzado en este tema. Según Brechner, hay cierta cantidad de plataformas del Ceibal que no consumen ancho de banda y por ende no se cobra. Sin embargo, por más que Antel tiene voluntad de que no se cobre, igual consumen ancho de banda. ¿Por qué? Por un problema técnico que se puede resolver.

Entonces, lo que propone Brechner es que las proveedores de internet, las de contenido educativo y los que ofrecen servicios de hosting se pongan de acuerdo en un protocolo para que no se cobre.

"Hay que considerarlo como un bien público", dijo el experto, que tomó el ejemplo del boleto gratuito del estudiante para replicar esta idea. "Si queremos tener una educación a distancia, debemos tener una internet que no le genere un costo privativo al usuario", indicó y agregó que esto debería ser respaldado por todos los partidos políticos.

Su llamado fue escrito en la plataforma Change.org, donde los usuarios buscan recolectar firmas para hacer visibles sus reivindicaciones. Hasta el mediodía de este viernes, había recolectado 600 de las 1.000 que se trazó como meta.