Bruno Pacheco: el escándalo en Perú por el hallazgo de US$20.000 en efectivo en el baño del secretario presidencial

El dinero en efectivo estaba guardado en un baño en las oficinas de Bruno Pacheco, el secretario general de gobierno del presidente Pedro Castillo.

Según un acta del Ministerio Público, el funcionario afirmó que el dinero era suyo, "producto de sus ahorros y del sueldo que percibe" y se comprometió a demostrarlo posteriormente.

Pacheco renunció a su cargo en medio de una investigación en su contra por un caso de presunto tráfico de influencias, un nuevo golpe al gobierno del presidente Castillo.

El pasado 19 de noviembre, agentes del Ministerio Público se presentaron en las oficinas de la Secretaría General presidencial para realizar un allanamiento de documentos y dispositivos informáticos.

La diligencia era parte de una investigación de tráfico de influencias iniciada después de que los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea renunciaran a sus puestos.

Los altos mandos acusaron a Pacheco de presionar e interferir en los ascensos de las Fuerzas Armadas para favorecer a personas allegadas al presidente.

También es señalado por presuntamente usar su cargo para presionar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a favor de empresarios que son amigos suyos.

En medio del allanamiento, el funcionario admitió que tenía guardados en un mueble del baño de su oficina la cantidad exacta de US$20.000 en efectivo.

Declaró ante los fiscales que no era un dinero ilegal, sino parte de sus ahorros personales y su sueldo, el cual asciende a 25.000 soles mensuales (unos US$6.250).

El dinero encontrado es poco más de los tres meses de sueldo que recibió desde que asumió el cargo Pacheco, quien es visto como el hombre de confianza del presidente Castillo.

Ante los fiscales, el funcionario se comprometió a "acreditar en el término más breve" el origen del dinero encontrado, según el acta ministerial.

El mismo viernes, Pacheco dimitió y señaló en Twitter que lo hacía para evitar que este caso golpeara al presidente.

Renuncio al cargo de SG con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar q el Pdte. sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando x el Perú!