L-Gante habló sobre la nueva denuncia en su contra: "Buscan un lucro, efectivo"

El cantante argentino L Gante rompió el silencio este miércoles y habló sobre la nueva denunciada presentada en su contra por lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Antes, su abogado Diego Storto, declaró en el programa que conduce Karina Mazzoco por América Tv aseguró que "no existe imputación formal, no hay ni un solo testigo" y agregó que hicieron desde la defensa "una contradenuncia porque faltaron cosas de la casa de Elian y no tenemos ningún domicilio de este Vera, que trabajaba en la casa de Elian", en alusión a Daniel Vera, el nuevo denunciante,

Más tarde, en una entrevista, el artista negó que Vera fuera su empleado: "No tengo ningíún, siempre fueron mi equipo tecnico y mi equipo de la música, no tengo ni quien me limpie la casa. Ya estoy acostumbrado a todo esto que hablan de mi, a mi mama le puede llegar a afectar".

"No está nada comprobado, me quedo tranquilo, solo dejo que la Justicia lo maneje y yo me presentaré adonde me tenga que presentar", sostuvo.

Cuando se le preguntó por qué creía que le pasaba esto, el cantante fue contundente y dijo que hay gente que "quiere dinero" y "la ven fácil".

"Siempre buscan un lucro, con efectivo, dinero, no extorsión, pero te arruina un pooco y hasta se me puede cancelar un show porque alguna gente se lo cree mientras algunos dicen que puedo caer preso yo estoy en mi casa jugando a la play, la ven fácil, atacarme".

El 8 de abril pasado, un exempleado identificado como Daniel Vera presentó una denuncia contra el músico y su madre, Claudia Valenzuela, por varios delitos graves, incluyendo robo, lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°10 de General Rodríguez.

La justicia no obstante le otorgó exención de prisión por este caso mientras se investiga la veracidad de la denuncia.