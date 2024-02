Bryan Adams visitará cinco ciudades españolas en noviembre.

Bryan Adams visitará cinco ciudades españolas el próximo mes de noviembre dentro de su 'So Happy It Hurts Tour', con arranque el día 12 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y final el 18 en el Wizink Center de Madrid.



Su promotora de conciertos ha especificado que esta gira recorrerá además el Palacio de Deportes de Murcia el 13 de noviembre, el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao el día 15 y el Coliseum de A Coruña el 16.



Las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo miércoles, 14 de noviembre, a través de la web de la promotora Doctor Music y de sus distribuidoras oficiales.



Con visitas previas recurrentes como las de 2014, 2016 o 2019, el músico canadiense se ha convertido en una de las estrellas internacionales más habituales de los escenarios españoles, incluso en las etapas más complicadas.



De hecho, él fue la primera gran figura foránea que actuó en este país tras los confinamientos por la pandemia de covid-19, en febrero de 2022 y, de nuevo, en el verano de ese mismo año.



La misma gira que lo trajo entonces es la excusa de su nueva visita y se sustenta sobre su más reciente disco de estudio, 'So Happy It Hurts' (2022), que su autor definió como un álbum "sobre la libertad, la autonomía, la espontaneidad y la emoción de la carretera".



Casi en paralelo lanzó también la BSO de 'Pretty Woman: The Musical' (2022), así como el recopilatorio 'Classic' (2023), para el que regrabó algunos de sus más grandes éxitos de los años 80 y 90, como 'Summer of 69', '(Everythin I Do) I Do it For You', 'Run to You' o 'Heaven', que también forman parte del repertorio de esta gira.



Todos ellos le han permitido vender en torno a los 100 millones de copias (según la fuente, difiere entre esa cifra y los 75 millones) y convertirlo en uno de los artistas de mayor éxito comercial, avalado asimismo por un premio Grammy, tres nominaciones a los Óscar y cinco a los Globos de Oro, entre otros. EFE