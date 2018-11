Buena feria ganadera concretó Valdez y Cía en Rivera

El escritorio Valdez y Cía concretó una buena feria ganadera este jueves en la localidad de Amarillo, en el departamento de Rivera.

En la oportunidad se obtuvieron los siguientes precios máximo, mínimo y promedio para cada categoría: toros US$ 500, US$ 351 y US$ 450; vacas de invernar US$ 440, US$ 340 y US$ 397; piezas de cría US$ 236; vacas preñadas US$ 550, US$ 520 y US$ 541; vaquillonas US$ 388, US$ 225 y US$ 305; novillos de 2 a 3 años US$ 500, US$ 440 y US$ 470; terneros US$ 350, US$ 205 y US$ 243; y terneras US$ 280, US$ 182 y US$ 211.

Los lanares cotizaron a los siguientes precios: ovejas US$ 49, US$ 41 y US$ 44; y corderos y corderas US$ 65,50, US$ 38 y US$ 57.

La firma cerrará el mes de julio con dos comercializaciones, una en Don Tito, en Tacuarembó, y otra en Fraile Muerto, Cerro Largo.

Pero además anunció el detalle de su cartelera de ferias para agosto. El jueves 10 rematará en la Colonia Aparicio Saravia, en la zona de Masoller; el miércoles 16 en Ansina, Tacuarembó; el miércoles 30 en Fraile Muerto; y el jueves 31 en Don Tito.