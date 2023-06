Cabildo pidió a coalición los votos para convocar a tres ministros por presuntas irregularidades en minería

El diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, pidió este lunes en el grupo de coordinadores de bancada de la coalición en la Cámara de Representantes los votos para hacer un llamado en régimen de comisión general a tres ministros cuyas carteras están vinculadas a la minería: Omar Paganini (Industria, Energía y Minería), José Luis Falero (Transporte y Obras Públicas) y Robert Bouvier (Ambiente).

Sodano se limitó a decir a El Observador que tiene la mira puesta en presuntas "irregularidades en la explotación minera" y que "hay mucho más", pero no lo va a revelar hasta no contar con toda la información solicitada en pedidos de informes. El diputado de la fuerza conducida por Guido Manini Ríos sostuvo haber solicitado a sus socios un plazo hasta el 15 de julio para tratarlo.

"No se puede decir que acá no estuvo la delicadeza de hablar con los socios de la coalición. Ahora, si no aceptan, lo que voy a hacer yo, Martín Sodano y no Cabildo, es hablar con el Frente Amplio para ver si están dispuestos a llevarlo", comentó Sodano, quien garantizó que la convocatoria tiene el respaldo de su partido.

El llamado a comisión general requiere de la mayoría absoluta de la Cámara para aprobarse, mientras que con un tercio de los votos puede convocarse a una interpelación. Tanto con los socios de la coalición como con la oposición, Cabildo puede lograr la mayoría necesaria.

El cabildante publicó este domingo en su cuenta de Twitter un cuestionamiento al video subido por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien apuntó contra los movimientos de las empresas areneras que desvían el cauce del río Santa Lucía.

@OrsiYamandu esto es un hurto, y el art. 340 del CPP castiga esta acción de 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaria.

Lo correcto es en el momento de constatar o ver que se está cometiendo el delito, llamar a la policía y hacer la denuncia.

Creo que ud como Intendente tiene… https://t.co/0ZNIfUibkV — Martin Sodano (@Diputado_Sodano) June 25, 2023

"Lo correcto es en el momento de constatar o ver que se está cometiendo el delito, llamar a la policía y hacer la denuncia. Creo que usted como Intendente tiene el alcance suficiente para llamar al Jefe de la Policía y solicitar que los mismo actúen sobre esto. Me llama poderosamente la atención que la denuncia en redes sociales anterior fue en el horario de la noche y recién al otro día (luego de editar los videos) hizo la publicación", escribió.

En otro punto de la publicación, Sodano interrogó a los tres ministros involucrados respecto a "si realmente cuentan con las herramientas y la coordinación para hacer cumplir el Código de Minería". "Me gustaría saber por qué no aparece la reglamentación del articulo 349 y 350 del MTOP Ley 19.924 del 10/12/2020, por la cual hice un pedido de informes el 03/05/2022 y aún no me respondieron, siendo que tenían 180 días para reglamentar dicha Ley", señaló.

"Creo que el Poder Ejecutivo tiene que darle las explicaciones correspondientes por toda la irregularidad que hay en la minería y el daño que causan al Medio Ambiente por no tener la capacidad de gestión que se necesita. Me preocupa que en esta situación de pureza extrema se pisen la sábanas... Todo yacimiento pertenece al Estado, no a las intendencias ni a las empresas viales, hagamos cumplir la reglamentación vigente, se necesita crear una unidad reguladora para la explotación Minera y castigar penalmente a quienes destruyan por intereses propios nuestros recursos naturales", concluyó.

Sodano expuso ante sus socios que ya se reunió meses atrás con los ministros involucrados para explicarles el tema.

De acuerdo a una respuesta a un pedido de acceso a la información de la diputada colorada Nibia Reisch, la Dirección de Minería (Dinamige) -cuya conducción corresponde al cabildante Marcelo Pugliesi-, a lo largo del año pasado recibió 39 denuncias por explotaciones mineras irregulares, ninguna de ellas provenientes de intendencias. A raíz de ello se procesaron 12 multas. La Dinamige apuntó esa respuesta que su personal "no es suficiente" y que "se necesitan cinco funcionarios más en las inspecciones".

Pugliesi había explicado a El Observador que los casos suelen consistir en explotaciones de canteras clandestinas en el interior, en campos que son de propiedad privada.

Socios entienden que "no es sencillo"

"Tengo solo el titular, no conozco aún los fundamentos ni si justifica la convocatoria a tres ministros", dijo al respecto el diputado blanco Álvaro Viviano. "Hay que ver qué urgencia tienen y ver qué grado de conversación tiene eso con los ministros. Incorporarlo ahora con la agenda no es sencillo", reconoció.

En la misma línea se pronunció el coordinador del Partido Independiente, Iván Posada, quien alegó que se "discutirá en la próxima coordinación", seguramente la semana que viene.

"No olvidemos que el calendario con la temporada de interpelaciones viene bastante apretado y hay que tener presente que comienza la rendición de cuentas. Habrá que ver cuándo", alertó Posada.

La semana pasada ya había habido fricciones ante la recolección de firmas necesaria para la convocatoria a la sesión en que el Parlamento accedió a la exoneración de impuestos para el agua envasada. Los cabildantes reclamaron por la falta de tiempo para juntar las rúbricas en un día, al tiempo que Sodano manifestó que había una "diferencia" entre ser "socios" y "esclavos".

De todos modos, Cabildo prestó los votos para la aprobación unánime del proyecto de ley.