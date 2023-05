Manini Ríos pide "bajar la pelota" en Cabildo Abierto mientras caso Moreira desnuda interna y pases de factura

El único despacho sin placa con nombre en la puerta era sede para la única legisladora presente en el piso el mediodía del viernes: Irene Moreira.

En la antesala a tomar posesión de su banca en el Senado, la dirigente de Cabildo Abierto se ponía al día en una oficina que aún muestra –en sus carpetas y en las anotaciones del pizarrón– varias rastros de su antecesor: Raúl Lozano, que desde el miércoles se mudó al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

Los dos se juntaron este jueves en el palacio para empezar la transición, luego de que Moreira tuviera que dejar la cartera por la adjudicación sin sorteo de una vivienda a una militante de su partido.

Lozano, que en las horas más difíciles militó en la interna por "no echar más nafta al fuego" y preservar la coalición, inició desde el miércoles una ronda de contactos con los jerarcas del MVOT, mientras estudia con "cautela" cómo desactivar el detonante que costó el cargo a su correligionaria. Eso supone desde considerar la anulación de la norma en que Moreira y su partido se basan para justificar lo actuado, hasta evaluar el equipo que ya viene en la gestión.

El flamante ministro procura en sus primeras horas que la actividad en el ministerio continúe como de costumbre –pese al sacudón que el caso significó en la estructura–, y así lo transmite a sus nuevos compañeros, con quienes en algunos casos acarrea un vínculo de años por su origen militar, como es el caso del director de Ordenamiento Territorial, Norbertino Suárez (coronel retirado) y del coordinador del Plan Juntos, Rody Macías –con quien se conoce desde 1978 y hasta llegó a compartir misión en Angola–.

Foto: Leonardo Carreño.

Irene Moreira en la conferencia de prensa en que confirmó su paso al costado del MVOT; a su derecha está Jorge Ceretta, director de Vivienda

Distinto es el caso del director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, un contador de confianza de la exministra Moreira, quien lo designó en el cargo en 2021 y con quien compartió estudios en la Scuola Italiana. Desde el gobierno ponen la lupa en su rol como asesor en materia normativa y como firmante del nuevo procedimiento para la adjudicación directa de viviendas tras "solicitudes de autoridades" –documento elaborado en julio de 2022 esgrimido por Cabildo–, aunque desde la fuerza política no anticipan movimientos.

En el mapa interno del partido conducido por Guido Manini Ríos, se trata de un "irenista" de todas las horas a quien Moreira llegó a incentivar puertas adentro para que abriera una lista a Diputados en Montevideo, junto a su asesora Margarita González Bocage.

Otro "irenista" próximo al MVOT, como es el caso de uno de los directores del Mevir, Gonzalo Brum –productor en Artigas y exedil blanco junto a Moreira en ese departamento– pretenden reunirse en los próximos días con el flamante ministro para conocer cómo seguir de ahora en adelante.

"Irenistas" y los "principios fundacionales"

En la Artigas natal de Moreira –donde se lanzó a la política desde el Partido Nacional–, se creó el año pasado una nueva agrupación que reivindica su apego al Movimiento Social Artiguista (MSA) que dio origen a Cabildo Abierto y deja en claro que nada tiene que ver con la lista 820 de la exministra.

"Procuramos que el público tenga una opción más para acercarse (...) y reforzamos nuestra idea de estar dentro del MSA", declaró a El Observador su impulsor, el teniente coronel Wilfredo Correa, quien en 2021 entregó el mando del Regimiento Guayabos en Artigas, y pasó a retiro.

El posicionamiento del excoronel le pasa a un mensaje a la dirigente cabildante a quien llegó a disputarle el espacio, quien no ha renegado de su ambición por abrir una "columna" propia por fuera del tronco del Movimiento Social Artiguista, hoy único sublema del partido. Según reconstruyó El Observador, Manini Ríos y la cúpula del partido acordaron con Moreira que se frenaran esos movimientos para preservar la unidad cabildante de cara a 2024.

La ahora senadora, que se pronuncia como una "maninista" que no dudará en volver a dar la pelea junto al "líder", se llama a silencio mientras arriba al Senado y replantea su proyección tras la tormenta política que derivó en su cese al frente del MVOT.

El círculo de lealtades más estrecho quedó en evidencia durante los momentos de mayor tensión. Tal fue el caso de las diputadas Silvana Pérez Bonavita (Montevideo) y Nazmi Camargo (Rivera), que se pararon detrás de ella en la conferencia de prensa en que confirmó su salida del MVOT, pese a que horas antes, en una reunión interna, el asesor Martín Tolmeo había contestado a la bancada que no era necesaria su presencia y que bastaba con la comparecencia de los jerarcas ministeriales.

El también diputado Álvaro Perrone, designado por Manini como vocero del partido en el medio de la crisis, fue quien puso la cara en los medios -y también en redes sociales- para defender el accionar de la ministra.

Federico Gutiérrez

Mesa Política de Cabildo Abierto que confirmó la permanencia del partido en la coalición

Esa fidelidad volvió a quedar al desnudo en las reacciones que el diputado cabildante Sebastián Cal desencadenó al declarar en la Radio Viva de Punta del Este que la adjudicación de las viviendas le parecía "de una tremenda injusticia con las otras familias que estaban en esa situación también" –aunque aclarando que no compartía "el procedimiento como tal" y que no cuestionaba la acción de Moreira en base a la normativa vigente–.

Esa tarde, la diputada Camargo escribió en el grupo de WhatsApp de la bancada: "Estaba preocupada por Alonso (director de Ancap que cuestionó la respuesta inicial de su partido) y por el edil de Rivera pero eso es un poroto, somos una murga", según reconstruyó El Observador. "Qué declaraciones tan hipócritas. Es lo que buscan justamente los medios, las contradicciones entre nosotros. Con esas declaraciones deberías renunciar al partido, e irte a otro que tenga mejores estándares de moral para vos", redactó Camargo.

El mensaje –al que el resto de los diputados restaron trascendencia y tacharon como una broma informal que fue mal interpretada– derivó en que Cal se retirara de la sesión que transcurría en Diputados y comenzara a llamar al senador Manini Ríos para saber si aún tenía su respaldo. El legislador puso al día siguiente su banca a disposición, aunque el líder de Cabildo Abierto descartó su renuncia, informó El País.

Manini Ríos pidió a sus diputados "bajar la pelota al piso", mientras los dirigentes buscan llamarse a silencio para que se calmen las aguas.

"Si se comete un error, se debe reconocer"

Las adjudicaciones de viviendas generan malestar en la dirigencia y en los militantes, aún cuando la Mesa Política del partido no titubeó en respaldar lo actuado. "Quienes más nos están cuestionando son los propios cabildantes", dijo, por ejemplo, la diputada Elsa Capillera en una reunión de la bancada con Manini Ríos la semana pasada en el medio de la tormenta.

"En todos los ámbitos, si se comete un error, se debe reconocer", declara, en tanto, el teniente coronel retirado que en Artigas quiere disputar el espacio al "irenismo", aunque hace todos los esfuerzos por no contradecir explícitamente a la cúpula del partido. "Con esto no estoy diciendo que se haya equivocado o no, lo sabrá la exministra cómo debe proceder y cada persona debe hacerse responsable de sus actos. (...) Si hubo un error, se debe admitir. Si no hubo, se debe comprobar debidamente", se limitó a decir ante la consulta de El Observador.

Al líder de la agrupación –que meses atrás proclamaba un "viva el Movimiento Social Artiguista" y recibía el saludo especial del militar retirado Eduardo Radaelli, de los asesores más cercanos a Manini– se suman las renuncias por "motivos personales" y "diferencias" con la gestión en el MVOT del director general de Secretaría, Gabriel Albornoz, y del exjefe de gabinete de la cartera, Gonzalo Reissig, ambos coroneles retirados.

Esa extracción militar es la que lleva a algunos en Cabildo Abierto a apuntar que hay una línea más "militarista" y fiel al MSA, y una "civil" que choca al buscar distanciarse de ese tronco común. Ese camino buscó recorrer en su momento el diputado Eduardo Lust –quien desistió por "llamados" que se generaron y luego renunció al partido por otras diferencias– y es el que explora la diputada Capillera, en cuyo entorno tiende a señalarse un apartamiento de los "principios artiguistas fundacionales".

Se trata, no obstante, de una interpretación que otros cabildantes no dudan en rebatir por "reduccionista", al tiempo que la unanimidad está garantizada a la hora de alinearse tras el liderazgo de Guido Manini Ríos.