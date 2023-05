Lacalle Pou le pidió la renuncia a la ministra Irene Moreira y Cabildo Abierto no descarta irse de la coalición

El presidente Luis Lacalle Pou le pidió la renuncia a la ministra Irene Moreira tras la polémica por la adjudicación sin sorteo de una vivienda a una militante de su partido político, informó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó El Observador.

La solicitud llega dos días después de una reunión entre Moreira y Lacalle, también junto al secretario Álvaro Delgado. "Me entienden perfectamente", dijo la ministra al salir de la reunión en una rueda de prensa, en la que aseguró que como secretaria de Estado en estos sorteos de casas: "Hay un cupo que es de reserva mío y muchas veces no he usado".

Guillermo Domenech, senador y presidente de Cabildo Abierto, recibió la noticia del líder de la fuerza política, Guido Manini Ríos, esposo de Moreira, y aseguró que el pedido se trata de un "hecho insólito", "injusto" y un "ataque directo" al partido.

En las próximas horas la directiva cabildante se reunirá y definirá los pasos a seguir. Domenech es afín a tomar las medidas "más radicales", y no descarta una "separación" de Cabildo Abierto de la coalición.

"Acá lo que molesta es que Cabildo Abierto luche por los verdaderos intereses de la gente", criticó Domenech, quien soslayó que su fuerza política no está para "hacerle juego al sistema financiero" ni para "crear organismos inútiles para satisfacer las necesidades de algunas personas".

"Sería muy grave que un partido que actúa con patriotismo, dentro de un gobierno que no tiene las mayorías necesarias, se lo ataque de esa manera", apuntó el senador.

Cabildo entiende que la actuación de Moreira "se ajusta a la legalidad vigente" en base a una normativa de 2009, explicó Domenech, quien cree que las críticas contra la actuación son "un ataque armado para desprestigiar" a la ministra.