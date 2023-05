◉ Lacalle Pou le pidió la renuncia a Irene Moreira y Cabildo Abierto convocó conferencia de prensa

El presidente Luis Lacalle Pou le pidió la renuncia a la ministra Irene Moreira tras la polémica por la adjudicación sin sorteo de una vivienda a una militante de su partido político, informó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó El Observador.

La solicitud llega dos días después de una reunión entre Moreira y Lacalle, también junto al secretario Álvaro Delgado. "Me entienden perfectamente", dijo la ministra al salir de la reunión en una rueda de prensa, en la que aseguró que como secretaria de Estado en estos sorteos de casas: "Hay un cupo que es de reserva mío y muchas veces no he usado".

