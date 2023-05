¿Cómo se gestó el pedido de renuncia de Lacalle a Moreira y qué le dijo el presidente a Manini?

Pasadas 34 horas de que la ministra de Vivienda Irene Moreira, le dio las explicaciones al presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva sobre la asignación sin sorteo de una vivienda a una militante de su partido Cabildo Abierto, sin que apareciera una norma que avalara su decisión, el mandatario le pidió la renuncia. La situación generó malestar en la fuerza política, liderada por el senador y esposo de la ministra Guido Manini Ríos, que en su interna evalúa una posible salida de la coalición.

Lacalle comunicó su pedido a Manini en una llamada telefónica realizada este viernes temprano en la mañana, dos días después de que el programa Punto de Encuentro (Radio Universal) difundiera la entrega de la casa con un "cupo" de la ministra en 2022.

Según informó Telemundo (Canal 12), Lacalle primero le pidió al líder cabildante que sustituyera a la ministra, pero Manini se negó "rotundamente" al reclamo y planteó que era una medida "contra Cabildo", según reconstruyó El Observador

Entonces, el mandatario le comunicó que le pediría la renuncia a Moreira, lo que aumentó aún más la molestia de Manini. La conversación telefónica terminó luego de esa afirmación de Lacalle. Lacalle llamó a Manini por ser el líder del partido socio de la coalición.

El pedido de renuncia fue comunicado por Manini al también senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, quien calificó la solicitud como un "hecho insólito", "injusto" y un "ataque directo" a su partido.

La cúpula cabildante se reunirá en las próximas horas y analizará los pasos a seguir. Domenech es afín a las medidas "más radicales", y no descarta una "separación" de Cabildo de la coalición. "Sería muy grave que un partido que actúa con patriotismo, dentro de un gobierno que no tiene las mayorías necesarias, se lo ataque de esa manera", apuntó el senador.

Este mediodía la bancada cabildante realizará una conferencia de prensa en el Parlamento.

El "respaldo" del miércoles y las críticas del jueves

El presidente venía analizando la situación de la ministra de Vivienda desde la tarde del miércoles, luego de una reunión que mantuvieron junto al secretario de Presidencia Álvaro Delgado. "Me entienden perfectamente", dijo Moreira al salir del despacho de Lacalle en una rueda de prensa, en la que admitió que tiene un "cupo" de "reserva" para los sorteos de casas.

En esa reunión Lacalle, Delgado y Moreira habían acordado que la ministra debía mostrar la norma que la habilitaba a entregar una vivienda de forma discrecional sin pasar por un sorteo como el resto de los postulantes para el programa de alquiler con opción a compra.

Sin embargo, tanto en el Ministerio de Vivienda como en Cabildo Abierto reconocen que no aparece la norma que habilita a la ministra a adjudicar viviendas de forma discrecional dentro de ese programa, según reconstruyó El Observador con fuentes políticas.

Según pudo relevar este medio, ninguna de las reglamentaciones que regulan el programa alquiler con opción a compra establecen que existen cupos reservados para que la ministra pueda adjudicar viviendas de forma discrecional.

Este jueves el accionar de Moreira fue criticado por integrantes de los distintos partidos de la coalición. "A mí me sorprenden, las explicaciones me sorprenden, lo tengo que decir con total franqueza, no sabía que había cuotas que se reservaban a criterio discrecional de un jerarca", aseguró el senador nacionalista, Jorge Gandini, este jueves en rueda de prensa.

El senador colorado y exministro de Ambiente Adrián Peña aseguró que su partido ve "con preocupación" la situación de Moreira, aunque aclaró que se mantienen "atentos a cómo ha sido todo el procedimiento" y a la "información" que la ministra otorgó al presidente Lacalle, así como a "que se hayan cumplido las garantías que ella manifestó existen".