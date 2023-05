Caso Irene Moreira: Gandini dijo que "le sorprende" y Mahía dijo que fue un "acto clientelar"

Luego de la polémica por la adjudicación de una vivienda de forma directa por parte de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, a una militante de Cabildo Abierto, tanto legisladores del oficialismo como de la oposición se mostraron sorprendidos y solicitaron explicaciones sobre el tema.

"A mí me sorprenden, las explicaciones me sorprenden, lo tengo que decir con total franqueza, no sabía que había cuotas que se reservaban a criterio discrecional de un jerarca", aseguró el senador nacionalista, Jorge Gandini, este jueves en rueda de prensa. "Además que serlo hay que parecerlo y la gente nos pide explicaciones. Tengo el celular lleno de pedidos de explicaciones de mis compañeros y correligionarios y las tengo que dar. Así que las pediremos", agregó.

"Quiero ver objetivamente a quién le tocó porque es mucha casualidad que justo le haya tocado a un militante del mismo partido", señaló Gandini, que consideró que es "incómodo que un ministro del gobierno tenga que dar una explicación".

Moreira se reunió este miércoles en Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou y el secretario, Álvaro Delgado. "Me entienden perfectamente", señaló a la salida de la reunión. "Hay un cupo que es de reserva mío y muchas veces no he usado", argumentó en relación a la presunta potestad que tiene como ministra para no sortear todos los apartamentos y dejar uno o más libres para luego asignar.

Si bien reconoció que recibió el pedido por parte de la militante cabildante, la ministra alegó que luego fueron los técnicos de la cartera quienes evaluaron si correspondía o no otorgar el apartamento.

"Un acto clientelar"

El senador del Frente Amplio, José Carlos Mahía, sostuvo que la información primaria del caso "tiene todas las características de un acto clientelar". "Si se confirma en esos términos es absolutamente rechazable, pero primero van a estar las explicaciones formales ante el Parlamento", afirmó este jueves en rueda de prensa.

El Frente Amplio resolvió llamarla a la comisión de Vivienda del Senado para que “brinde explicaciones sobre el tema”. "Una vez escuchada a la ministra se verán las acciones concretas a tomar. Luce esto como algo muy malo como señal de la gestión pública", aseveró.

Además, Mahía afirmó que no puede "asegurar" que en los gobiernos del Frente Amplio no se hayan entregado viviendas discrecionalmente. "Asegurar no puedo, espero que no. Si sucedió está mal, si no sucedió es lo que debe haber sido", señaló.

Este jueves desde Vivienda habían señalado que el mecanismo fue utilizado por todos los partidos políticos que estuvieron en el gobierno y señalaron que emitirían un comunicado de prensa informando la cantidad de casos y la normativa que ampara las decisiones.