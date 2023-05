Operación Océano: Fiscalía cumplió en plazo la exigencia de la jueza pero abogados apelaron

La Fiscalía de Delitos Sexuales que comanda Mariana Alfaro cumplió con la exigencia que le había impuesto la jueza María Noel Tonarelli y presentó este jueves las explicaciones de por qué pedía la pena que solicitó para los acusados en la Operación Océano. Según los abogados y la jueza, en la demanda acusatoria no había justificado lo suficiente por qué pedía esos montos.

Técnicamente, esa explicación o desglose se llama "individualización de la pena". Este miércoles Tonarelli le dio 24 horas para que lo presentara y Alfaro lo hizo, dijeron fuentes presentes en audiencia a El Observador.

Si bien para la jueza Tonarelli fue suficiente, los abogados defensores de los imputados argumentaron que presentó algo muy similar a lo que decía en la demanda acusatoria y que no hizo la fundamentación requerida. Por eso recurrieron la definición de la jueza, presentando un recurso de apelación. Será un tribunal de apelaciones el que determine la solución final.

Las audiencias

Esta audiencia de control de acusación, que en los casos comunes dura un día o a lo sumo dos, está previsto que en la Operación Océano dure por lo menos dos semanas. En ellas se debaten una por una las pruebas y todas las partes –fiscalía y abogados– presentan sus argumentos para convencer a la jueza de garantías de que ese material debe tenerse en cuenta o ser descartado para el juicio.

El ingreso o eliminación de algunas de las pruebas a juicio oral puede condicionar el futuro de los 11 acusados por retribución o promesa de retribución a menores de edad por realizar actos sexuales o eróticos.

El objetivo de la audiencia es que al juicio oral –que lo llevará adelante un juez nuevo que no haya tenido contacto nunca con la causa– llegue información de calidad que permita valorar el caso. Por eso, cada parte –Fiscalía y defensas– proporciona una lista de pruebas que quieren ingresar a juicio para que las pondere este juez nuevo y en audiencia debaten si es pertinente, si es legal, si es procedente, etc.

La prueba que presentará la Fiscalía, grosso modo, son los chats entre las víctimas y acusados, la declaración de ellas y las pericias psicológicas. Por su parte, las defensas de los imputados presentarán pericias de profesionales extranjeros que se expedirán sobre distintos temas: la cadena de custodia del teléfono de las víctimas, su apariencia física y una consulta realizada al catedrático Gonzalo Fernández quien en un extenso análisis concluyó que el delito que se les imputa no puede cometerse a título de dolo eventual.

Es decir, no se los puede condenar por haber mantenido relaciones sexuales con menores si no se puede probar que ellos sabían que eran menores. En varios casos se comprobó que las víctimas les mintieron en la edad y a juicio de la Fiscalía eso no es excusa.