Alicia Ghione será la fiscal encargada de investigar el caso de Penadés tras denuncia de Romina Celeste

La fiscal de Delitos Sexuales de 6to turno, Alicia Ghione, será quien tomará el caso de la denuncia contra el senador nacionalista Gustavo Penadés por parte de la militante trans Romina Celeste Papasso, luego de que Mariana Alfaro pidiera no asumirlo.

Alfaro recurrió la decisión del departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía que le asignaba el caso del senador Gustavo Penadés. El fiscal de Corte, Juan Gómez, había dispuesto que se investigara de oficio la acusación de la militante nacionalista Romina Celeste Papasso, quien dijo haber sido explotada sexualmente por Penadés a sus 13 años.

El caso se le había asignado a Alfaro el miércoles y ella contaba con 72 horas para recurrir la decisión, cosa que hizo.

Alfaro está a cargo de otras causas de relevancia pública, entre ellas la Operación Océano, cuyo juicio se desarrollará este año.

Ghione, por su parte, tuvo a su cargo la investigación referida a una fiesta organizada por militantes del Partido Nacional, donde una joven denunció haber sido abusada sexualmente. Sin embargo, ese caso se archivó luego de que la familia solicitara retirar la denuncia.

El relato de los hechos

Papasso indicó que cuando tenía 13 años le mentía a sus padres sobre su paradero y se iba a "callejear". Indicó que un día estaba parada en Avenida Italia, donde comienza Luis Alberto de Herrera, "la del costadito del parque, continuación de Luis Alberto de Herrera, que hay como un monumento", referenció. "Yo iba caminando desde Avenida Italia hacia la fuente que está en Ricaldoni", precisó.

Según Papasso, Penadés venía de frente en el auto. En ese momento, ella todavía no había iniciado su transición de género y era un varón. Señaló que el senador paró cuando lo vio y le preguntó si quería dar una vuelta. Se subió y él político le preguntó qué le gustaba.

Después de eso, lo "terminó convenciendo" de ir a un motel y nunca le pidió la cédula. Le pidió que bajara el asiento de atrás para que los de la entrada del hotel no lo vieran. Adentro de la habitación, relató, tuvieron relaciones sexuales.

Por su parte, Penades negó el hecho. "Este es un tema estrictamente personal", afirmó el senador en una declaración pública el miércoles y agregó que no involucraba al gobierno ni a su partido. "Todos ustedes conocen mi orientación sexual, nunca he engañado sobre la misma nunca he renegado de la misma, estoy muy orgulloso de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito es que por tener esa orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo",