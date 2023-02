Pruebas ilegales, peritos extranjeros y pericia sobre apariencia física: así se defienden los acusados en la Operación Océano

Las acusaciones que realizó la Fiscalía a los 11 imputados de la Operación Océano que irán a juicio, en muchos casos, eran dignos de una película de terror con muchas escenas tétricas: un hombre de cerca de 60 años que revoleaba un manojo de monedas a una adolescente de 16 que no tenía para comer, la imposición de sadomasoquismo a una víctima de 13 años y castigos sexuales a otra que en ese momento tenía 15 años. Pero ahora llegó el momento de que sus defensas respondan sobre esos hechos y den su teoría del caso. Aunque tienden a resaltar que los descriptos son casos puntuales –sobre los que también tienen sus reparos–, aseguran además que la mayoría fueron "engañados" por jóvenes que rozaban la mayoría de edad.

Esta semana, los abogados defensores comenzaron a presentar sus respuestas a esas acusaciones que la fiscalía presentó en mayo del año pasado. Una vez lo hagan todos, tendrá lugar la audiencia de control de acusación. En esta instancia, la fiscalía y las defensas, ante un juez de garantía, debaten sobre las pruebas que cada uno quiere presentar en juicio. Allí se discute si son procedentes y si fueron obtenidas legalmente, entre otros puntos. Se discute también si cumplen con todos los requisitos necesarios para ser valoradas. Una vez esa audiencia se cierra, comienza el juicio oral con un juez nuevo, que no sabe qué pruebas se dejaron afuera en esa audiencia de control de acusación.

El Observador tuvo acceso a tres de las contestaciones ya presentadas y a través de fuentes judiciales pudo advertir que manejan una estrategia conjunta que se extiende a la amplia mayoría de los imputados. Así, los argumentos se repiten y son, a grandes rasgos, seis.

El primero advierte que toda la causa se sustenta en el contenido de los celulares de la principal víctima que, según dicen, no fue custodiado debidamente y nadie puede acreditar que el contenido que se extrajo de ellos sea el real. De hecho, el abogado Eduardo Sasson –cuyo cliente quedó fuera del proceso tras acordar un juicio abreviado– llegó a denunciar que se plantaron mensajes. Cuando las pruebas no se custodian debidamente –como para las defensas surge acreditado en este caso– se vuelve prueba nula, es decir, inutilizable en el juicio. A ojos de las defensas, el único elemento que tiene la Fiscalía para inculpar a sus clientes no es válido.

El primer teléfono de la víctima, sostienen los abogados, estuvo sin ser custodiado correctamente durante por lo menos 10 meses y recuerdan que se les notificó que había un segundo celular dos años después de su incautación.

Además, en sus extensos escritos recordaron todas las oportunidades en las que la Fiscalía les "escondió" pruebas. Por ejemplo, cuando manejaron en audiencia la declaración de un testigo que no constaba en la carpeta y se le debió tomar declaración nuevamente. Esto –recordaron algunas defensas– hizo que se descompusiera el equipo fiscal inicial. La titular del caso, Darviña Viera, estuvo de licencia médica y posteriormente se jubiló y dos de sus adscriptas pasaron a cumplir labores en la Fiscalía de Flagrancia. En la Fiscalía General de la Nación niegan el vínculo entre una cosa y otra.

Por otra parte, contrataron en conjunto la consulta del exsecretario de la Presidencia y catedrático de Derecho Penal, Gonzalo Fernández, quien valoró la posibilidad de que el delito que se les imputa –retribución o promesa de retribución a menores de edad para cometer actos sexuales o eróticos– pueda cometerse a título de dolo eventual. Es decir, Fernández examinó como experto en la materia, si el hecho de que los imputados pudieran plantearse la posibilidad de que las víctimas fueran menores de edad y no lo hayan corroborado, significa un delito.

Si el ejemplo se trasladara a un accidente de tránsito, la evaluación del dolo eventual radicaría en una persona que maneja a alta velocidad –por encima del límite– y termina atropellando y matando a otra persona. Si bien no tenía intención de matar, debió haberse planteado la posibilidad de que eso podía ocurrir.

Fernández concluyó, a raíz de toda la evidencia relevada, que como las víctimas tenían una especie de “modus operandi” por el cual “se organizaban y coordinaban para captar el interés de hombres adultos” –y citan varios chats, entre ellos uno en el que la principal víctima le dice a otra como “armarse el cuentito” para hacerles creer que eran mayores de edad y como arreglarse para parecerlo–, la única posibilidad es que los imputados hayan incurrido en un error vencible. Es decir, un error solamente evitable si hubieran sido más riguroso a la hora de cerciorarse de la edad. Eso, en Uruguay, no está penado.

“No se trataba de niñas en el sentido vulgar y jurídico del término, sino de adolescentes ya rayanas con la edad adulta, lo cual -añadido a los aditamentos fácticos y engañosos antes aludidos- torna más dificultosa la sospecha y, bien por el contrario, hace progresar la inducción en error por ellas pergeñada, legitimando así la virtualidad de un error de hecho (error de tipo) esencial, decisivo e inculpable, que recae sobre el elemento constitutivo más relevante de la figura legal”, expuso en uno de los pasajes del informe al que accedió El Observador.

Después de un extenso análisis, Fernández entiende que el delito que se les imputa a los acusados solo es aplicable a título de dolo directo. O sea, la Fiscalía tendría que probar que ellos tenían relaciones con menores a sabiendas de que no habían cumplido la mayoría de edad. En varios casos, la Fiscalía acusó la comisión de ese delito a título de dolo eventual, lo que para el catedrático no es admisible.

Otro grupo de imputados contrató a tres peritos argentinos, Mariano y Francisco Castex y Alicia Beatriz Cortalezzi, que analizaron de forma interdisciplinaria a las víctimas. Allí, aseguran que tenían un sistema montado para mentir y que, en el caso de la principal víctima, cuenta con un trastorno de la personalidad "que enraíza en una severísima inmadurez afectiva", que " no concientiza la gravedad moral y judicial de sus conductas, y elude ahora profundizar en las mismas a través del juego de la auto victimización".

También, ingresará a juicio –si es que la jueza lo aprueba– una pericia que se realizó sobre la apariencia física de las víctimas. El Dr. Guillermo López analizó fotografías y sostuvo que "impresionan y se muestran de una edad diferente, mayor a la que realmente tienen" debido a diferentes intervenciones que se habían realizados. Entre ellas el uso de ácido hialurónico, perfilamiento de cejas y uñas postizas.

Por otra parte, en las contestaciones relevadas por El Observador los abogadosinsisten en que la Fiscalía sobreseyó a varios imputados por los que a sus defendidos los llevaron a juicio oral. Advierten que, en situaciones idénticas, el Ministerio Público optó por sobreseer a algunos e inculpar a otros. A eso se le suma que, –a juicio de las defensas– las penas que pidió la titular, Mariana Alfaro, son desproporcionadas. Mientras que la mayoría de los que acordaron un juicio abreviado no debieron cumplir con pena de prisión, a la mayoría de los que acusó para un juicio oral les pidió seis años de cárcel.

En cuanto a los casos concretos, las situaciones varían. Mientras que algunos afirman que la Fiscalía no pudo probar que sus clientes siquiera conocieron a las víctimas personalmente, otros se amparan en que los eventuales encuentros sexuales ocurrieron cuando eran mayores de edad y en otros casos aducen que no hubo retribución ni promesa de retribución para tener la relación.

Los chats

Para argumentar que existía una organización y un "manual para captar viejos", las defensas citan varios chats, entre el que destacan el siguiente. Tuvo lugar entre la principal víctima y otra de ellas.

Víctima: "Cuál era la página de sugar daddys. Necesito plata"

Principal víctima: "Ahora estoy en una previa por ir a una fiesta, pero después te explico todo. No hagas nada sin que lo hablemos antes así te ayudo o no te equivocás. Seeking arrangement".

(...)

Víctima: "Le voy a decir que los cumplí en febrero. Espero que no me pregunte. O sea si me pregunta mucho le digo que los cumplí en febrero."

(...)

Principal víctima: "Vos te inventás otro nombre, que estudiás en tal facultad, que tenés 18. Al principio cuesta mucho en mi caso fui super tímida y se me revolvía el estómago de los nervios porque soy muy insegura (...) Tenes que conseguir una manera de relajarte (no te drogues) que todo se puede actuar y el hecho de que sea tu primera vez le va a atraer mucho (...) Tenes que armarte la historia , el día exacto que naciste, nombre, facultad. Y sobre todo hacerte valer por lo que sos, nunca aceptes poca plata, nunca. De 2500 a 3000 por una hora. Y si se puede más mejor. Generalmente siempre ofrecen 2000, vos ves si te sirve pero siempre busca lo mejor (...) Y si vas a sacarte fotos sácatelas bien y anda vestida no vulgar pero linda".