Gran Hermano: tras la partida de Catalina, los jugadores planean una estrategia renovada para expulsar a Furia

Tras la salida de Catalina Gorostidi, la energía en la casa de Gran Hermano seguía encendida. Los participantes no perdieron tiempo y comenzaron a implementar sus nuevos planes para la semana. A pesar del intento fallido de expulsar a Furia del programa, muchos revelaron su renovada estrategia de juego.

"No puedo dejar de decir ‘gracias’, yo pensé que me iba", expresó Furia, quien estuvo al borde de la eliminación, dejando claro sus nuevos objetivos frente a la cámara. A pesar de todo, demostró determinación para ganar la competencia.

Furia, tras el cara a cara con su ex amiga, no ocultó su desdén hacia algunos participantes. "Tendrían que haber visto la cara del Chino, fúmensela. Posta, está preguntándose cómo no le dieron las cuentas", afirmó ante sus seguidores. Además, dejó en claro su distancia con Manzana y el Chino: “No le debo nada, no juego para él. Manzana y el Chino están muertos para mí, sépanlo”.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando otros competidores revelaron estar planeando estrategias dirigidas hacia Furia. Bautista, cansado de la constante tensión en la casa, expresó, “Hay veces que, cuando me dice algo, me sale contestarle porque la dejás en evidencia. A nadie le interesa el conflicto”. Y durante la cena, la doble de riesgo lanzó críticas hacia la estrategia del Chino: “Creo que el Chino se metió su estrategia en el orto”.

"Primero hay que sacarle el agarre de ella, no lo puedo decir. Primero hay que ir por un lado y después por el otro", agregó Paloma, una de las últimas incorporaciones a la casa de Gran Hermano. "Sí se puede decir, no votar a quién", señaló Martín, respaldando la idea. Sin embargo, la estrategia para derrotar a la atleta de alto riesgo aún estaba en proceso. La noche fue larga para los participantes del reality, quienes aprovecharon cada momento para discutir cómo enfrentar la próxima semana.

A solas, Mauro y Martín continuaron la conversación. "Me parece que estamos entrando por el lado equivocado, pero porque hay cosas que no se ven", explicó el recién llegado. "Nosotros hablamos muy poco con las cámaras, no las usamos", agregó Martín. "Hay muchas cosas que hablamos, que no son ciertas, pero no las comunicamos bien. Si Cata hubiera utilizado las cámaras, se quedaba. Ella cuando habla ante las cámaras tergiversa un montón de cosas", continuó Mauro, intentando destacar cómo podrían usar esto para deshacerse de Furia.

"No subestimemos su inteligencia; por eso está bastante aislada y habla tanto frente a la cámara. Creo que estamos yendo por el camino equivocado", concluyó su análisis sobre la posibilidad de eliminar a la destacada jugadora de esta edición. Sin embargo, reconocieron que es una competidora formidable, habiendo superado las galas anteriores con amplia ventaja. Además, destacaron que incluso se deshizo de Catalina, quien la apoyó desde el principio.

Las repercusiones también alcanzaron las redes sociales. Los internautas expresaron su enojo por la salida de la pediatra rosarina, sugiriendo que se trataba de un "Gran montaje". "Van a ser insoportables", "GH ha terminado para mí", "La votación es inverificable", "Hasta el público sabe que fue manipulada", fueron algunos de los comentarios que dejaron después del resultado del lunes por la noche.