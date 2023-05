"Este problema se resuelve cambiando el gobierno": la frase de Pereira ante la crisis de la coalición

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, señaló que la coalición multicolor "gobierna de espaldas a la gente" y que el problema solamente se resuelve "cambiando el gobierno" en las próximas elecciones, luego de que la ministra de Vivienda, Irene Moreira, le otorgara de forma directa una casa a una militante de su partido, lo que llevó a que el presidente de la República le pidiera la renuncia.

"El gobierno debería solucionar los problemas de la gente y en vez de solucionarlos les genera todos los días un problema nuevo. O es una vivienda otorgada de forma directa, no aclaran el caso Marset, no se termina de aclarar las responsabilidades políticas en el caso Astesiano y en los problemas que derivó como el seguimiento a dos senadores de la República, no hay intención de estar cerca de los productores en la sequía. Gobiernan de espaldas a la gente. Cada día la complican más", aseguró este viernes en rueda de prensa.

"Sobre este hecho puntual es evidente que se violentó a la ley. Punto y aparte. Pero el problema de la vivienda es fundamental y le prometieron a los uruguayos 50.000 viviendas y si las encuentran los felicito. Prometieron ir a 'asentamiento cero' y lo que hay es cero políticas para abatir los asentamientos. Estos son los problemas de los uruguayos y el Ministerio de Vivienda no los atendió", agregó.

"Cabildo Abierto fue parte de esto, votó la LUC votó la reforma de la seguridad social, votó la rebaja del presupuesto en la educación, la ley de corresponsabilidad en la crianza. En Uruguay hay dos proyectos de país. El herrerismo y el Frente Amplio. Y el herrerismo lo apoyan el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Estas cuestiones son más parecidas a un reality show que a un problema que tiene la gente", señaló.

Consultado sobre que posición tomará el Frente Amplio ante esta decisión, Pereira aseguro: "El Frente Amplio se prepara para construir la alternativa, para presentar el programa de gobierno. Este problema se resuelve de una sola manera: cambiando el gobierno. La gente siente hastío de las políticas que ha tomado el gobierno", agregó.

"Si se van hoy (del gobierno) no pueden hacer de cuenta que no formaron parte de este gobierno. Este gobierno empezó con un director de ASSE diciendo que habían entrado 100 trabajadores para armar de allí un aparato político y ahora también aparece el clientelismo", aseguró.