Irene Moreira adjudicó al menos cinco viviendas de forma directa

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, asignó al menos cinco viviendas de forma directa entre 2021 y 2022. Fueron dos a través del programa de alquiler con opción a compra (entre los que está el de la militante de Cabildo Abierto) y otros tres del programa de Atención Primaria Habitacional.

Se trata de designaciones directas realizadas por reservas de cupo de "situaciones excepcionales", según informó El País y confirmó El Observador.

La lista con los cinco casos, a las que accedió El Observador, detalla que se trata de tres viviendas de dos dormitorios, una de tres y otra de cuatro dormitorios. El listado, además, realiza una "descripción de la situación familiar" donde se explicita la cantidad de personas que integran la familia, los ingresos y si están en el clearing o no. Además se detalla si la entrega de la vivienda fue realizada.

En el caso de Mónica Píriz, la militante beneficiaria del caso que desató el pedido de renuncia del presidente Lacalle Pou a la ministra, dice que la entrega se realizará en mayo.

El otro caso que fue adjudicataria por el programa de alquiler con opción a compra, según dice el listado, también cumple con todos los requisitos del programa lo que hace que quede por fuera de la norma que ampara la reserva de cupos. Se trata de una mujer con un hijo menor de 7 años con ingresos de $ 45.300 y que no presenta incumplimientos en el clearing.

Pedido de renuncia

El presidente Luis Lacalle Pou le pidió la renuncia a la ministra este viernes por la mañana luego de que la ministra no lograra mostrar la norma que ampara la entrega discrecional de una vivienda. El miércoles, radio Universal informó del caso de Mónica Píriz, militante de Cabildo Abierto beneficiaria de una casa a través del programa de alquiler con opción a compra.

La militante cumplía con todos los requisitos para presentarse al sorteo pero la ministra decidió hacer uso de una "reserva de cupo" para otorgarle de forma directa una vivienda. El miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, convocaron a la ministra a Torre Ejecutiva para conocer las explicaciones de la jerarca.

En ese encuentro, la ministra llevó el expediente del caso en particular -donde los técnicos del Ministerio de Vivienda establece que cumple con todos los beneficios para ser adjudicataria de una vivienda- pero no pudo presentar la norma que avala su accionar. El presidente esperó 24 horas para ver si Moreira lograba justificar legalmente su proceder pero, tal como informó El Observador, esa norma no existe.

Finalmente, el presidente le pidió esta mañana al líder de Cabildo Abierto y pareja de la ministra, Guido Manini Ríos, que cambiara a la ministra. Sin embargo, Manini se negó por lo que Lacalle insistió en que le estaba pidiendo la renuncia.

En una conferencia de prensa realizada este viernes al mediodía, Manini cuestionó que el presidente no le pidiera la renuncia directamente a la ministra y lo intimó a revisar su decisión. Instantáneamente, Lacalle llamó a Moreira a pedirle la renuncia.

Sin embargo, hasta ahora Moreira no presentó renuncia e incluso convocó a una conferencia de prensa para las 19:00 horas en el Ministerio de Vivienda.