Frente Amplio prepara interpelación a Irene Moreira por entrega de vivienda a militante

El Frente Amplio prepara una interpelación a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, por la entrega de una casa del Estado a una militante de Cabildo Abierto sin sorteo.

La intención es que se realice en la Cámara de Diputados y que la miembro interpelante sea la diputada del MPP, Cecilia Cairo, ex coordinadora del Plan Juntos, informaron a El Observador fuentes partidarias.

En entrevista con M24, la legisladora intimó a Moreira a renunciar a su cargo.

La polémica sobre el accionar de Moreira se desató este miércoles, cuando Punto de Encuentro de Radio Universal informó que la ministra había intercedido para reservar un cupo en un sorteo de apartamentos de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) para una militante de Cabildo Abierto.

A mediados del año pasado, el Ministerio de Vivienda realizó un sorteo para adjudicar viviendas de uno, dos y tres dormitorios en un complejo en Nueva York y Yí. Tras la adjudicación, la ministra hizo gestiones para que un "cupo reservado" fuera adjudicado a la militante de Cabildo Abierto, Mónica Mabel Píriz Ciria, vinculada a la Instituto de la Mujer Melchora Cuenca (de Cabildo) y al semanario La Mañana

Una vez que se conoció la noticia, Moreira recibió el respaldo de su esposo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien aseguró a El Observador que lo que había hecho la ministra se ajustaba a los "procedimientos normales" y que el expediente de la mujer se había estudiado durante seis meses.

Esa misma explicación le dio la titular de Vivienda al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. El mandatario convocó a Moreira a una reunión en la tarde del miércoles para pedirle explicaciones sobre la adjudicación de este apartamento, sin pasar por un sorteo.

A la salida de la reunión la ministra aseguró que el presidente y el secretario de Presidencia la entendían "perfectamente" y que no había puesto su cargo a disposición en el encuentro porque eso no había sido "solicitado ni necesario".

"Hay un cupo que es de reserva mío y muchas veces no he usado", argumentó en relación a la presunta potestad que tiene como ministra para no sortear todos los apartamentos y dejar uno o más libres para luego asignar.