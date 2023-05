"Una vergüenza": Carolina Cosse durísima contra Irene Moreira tras la adjudicación de vivienda a militante de Cabildo Abierto

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, tildó de "situación penosa" la adjudicación de una vivienda sin pasar por un sorteo a una militante de Cabildo Abierto por parte de la ministra Irene Moreira. "Es una situación penosa que no le hace bien al sistema político, a la democracia y a la transparencia", aseguró Cosse este jueves en rueda de prensa.

"La peor opinión. Creo que es una vergüenza, creo que viola el Código de Ética en la Función Pública, es realmente una explicación muy difícil de entender porque la ética pública implica servir a la nación y no a una fracción política. Además el tema de la discrecionalidad es muy injusto para todas las personas que necesitan un hogar y una vivienda", agregó.

El artículo cinco del Código de Ética en la Función Pública asegura que "el ejercicio de la función pública estará regido por un conjunto de principios fundamentales y valores organizacionales, partiendo de la base de que los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política, y que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, debiendo servir con imparcialidad al interés general".

Además Cosse criticó a Moreira por adjudicar la vivienda de forma discrecional luego de que una de las promesas de campaña fuera construir 50 mil viviendas y no se cumpliera. "Estamos hablando de una promesa de 50 mil viviendas de las cuáles no se ha concretado ninguna. Hay una enorme cantidad de personas que necesitan una vivienda. Los mecanismos tienen que ser transparentes y entonces asignarle una vivienda a una persona verdaderamente es muy injusto para miles y miles de personas que la necesitan", agregó.

Consultada sobre si la ministra debería renunciar a su cargo, Cosse respondió: "Cada persona es dueña de sus decisiones y yo no formo parte del gobierno pero verdaderamente me parece muy grave. Es inexplicable que se asignen viviendas a dedo en el marco de viviendas de miles de uruguayos y uruguayas que no tienen vivienda", señaló.