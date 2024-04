Cecilia Roth: "Están desmantelando el cine argentino"

La actriz argentina Cecilia Roth recibirá hoy el Premio Platino de Honor por, según palabras del jurado: "Su significativa contribución y representación en la historia del cine iberoamericano a nivel mundial".

Durante la rueda de prensa celebrada en el Parque Xcaret de Riviera Maya (México), Cecilia ha destacado la difícil situación que atraviesa la cultura en su país: "Están desmantelando la cultura argentina en general y el cine argentino en particular. Se está haciendo muy difícil hacer cine y hago un pedido de ayuda porque puede que el año que viene no haya ningún representante argentino en estos premios Platino, porque no se hará ninguna película”.

“Nuestros países son frágiles –ha añadido la actriz–, lentamente hemos construido la industria del cine, con mucha lucha, pero no es sólida y un viento fuerte, como el que hay ahora en Argentina (en referencia a las políticas de Javier Milei) puede voltear la industria. Es una industria que debería ser apoyada por el Estado porque da réditos, no pedimos subvenciones, sino que devolvemos el dinero que se nos presta. Los de la cultura no somos parásitos del Estado y tendríamos que modificar esa idea que se ha impuesto y que es cruel e injusta”

“Nosotros sabemos lo que es hacer una película –ha añadido la actriz–. Como somos tan vulnerables, esta familia de los Premios Platino y toda la industria iberoamericana, tiene que hacerse cargo de lo que pasa en cada uno de nuestros países para poner luz a todo esto y hacer una resistencia activa”.

“Hablamos el mismo idioma y estar aquí me da tranquilidad –ha añadido Cecilia–. Me siento más tranquila, serena… Este acompañamiento del Platino, es lo que me da más fuerza, me da mucha alegría”.