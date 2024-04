Felipe González: “Los dirigentes de Bildu podrían ayudar a esclarecer slgunos crímenes de ETA”

Por Hernán Dobry para El Observador España

El ex presidente del Gobierno de España durante trece años, Felipe González, criticó al actual mandatario Pedro Sánchez por su postura frente al ataque de Irán a Israel, por la falta de renovación en el Consejo del Poder Judicial y por el rumbo que está tomando el Partido Socialista.

En una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros en España, Felipe González también pronosticó que EH Bildu no ganará las elecciones en el País Vasco de este domingo y que el socialista Salvador Illa no se quedará con la presidencia de la Generalitat cuando el 12 de mayo se realicen las elecciones en Cataluña.

El ex presidente socialista, al que se considera el arquitecto del crecimiento económico español, dejó impresiones sobre todos los temas de actualidad, incluyendo el impacto que viene logrando el presidente de Argentina, el economista libertario Javier Milei. Estos son los tramos principales de la conferencia de prensa que dio en Madrid.

Pedro Sánchez y la situación de Israel

“Pedro Sánchez se retrasó claramente en condenar un ataque de Irán, que debería haberlo hecho porque no ha habido ningún elemento de agresión de Israel. Han habido muchos incidentes sobre todo de ciberseguridad, pero un ataque así directo, lo coherente es condenarlo”.

“En España, hay un consenso respecto a la necesidad de dos estados desde hace mucho tiempo. El problema es si eso es parte de una solución planteada o es simplemente una postura. Hay que buscar una senda que lleve a una negociación que produzca dos estados que sean viables y que se respeten recíprocamente. Hoy no hay una relación de causa efecto entre reconocer el estado Palestino y que se cree. Por eso, cuando Sánchez habla con los interlocutores le preguntan: ¿cuál es el siguiente paso y el siguiente del siguiente? El les dice: vamos a dar este y producirá efectos benéficos”.

“El problema de Israel tanto para Irán como para Hamás es la aceptación de su existencia, que es inimaginable desde su posición. Lo que buscan es su destrucción, es decir, sacarlo del mapa. Eso no va a ocurrir”.

“Israel no es intocable. ¿Han medido la respuesta los iraníes? Es posible y probable, pero lo dudo. Si hubieran llegado los drones y los misiles hubieran hecho más daño tampoco nadie se hubiera asombrado”.

Las elecciones en el País Vasco

“El Partido Socialista no es alternativa en el País Vasco frente al PNV (Partido Nacionalista Vasco)”.

“La estrategia no es de proyecto mayoritario sino de si uno que lidera un Frankenstein cada vez más complicado. Hasta ahora no ha dado resultado. ¿Lo va a dar en el País Vasco? Nadie lo espera que lo dé”.

“Dudo mucho que vaya a ganar EH Bildu. Sé que nado contracorriente”.

“A EH Bildu no le interesa ganar ahora, tiene tiempo por delante”.

“¿Sumar va a pegar un subidón en el País Vasco? Sí. Cuando lleguen a lo alto de la escalera se ahogarán porque todos los votos van para Bildu y algunos de la parte de que ha estado descuidado el Partido Socialista también”.

“Han hecho una operación de blanqueo hasta la saciedad de EH Bildu. Pero hay 300 investigaciones todavía pendientes y los dirigentes de Bildu podrían contribuir a esclarecer algunos de los crímenes de ETA. ¿Lo van a hacer? ¿Por qué no se lo pide nadie?”

“¿Qué nos está pasando? Nos falla la memoria o uno de los factores que influyen en la memoria que es la inteligencia”.

“Por lo menos que tengan la buena fe de ayudarnos a aclarar algunos de esos atentados terroristas. Hay más gente que blanquea y dice que lo hace de buena fe, pero lo que pasa es que entre la buena fe y la estupidez hay una línea muy fina”.

Las elecciones en Cataluña

“Posiblemente la estrategia del PSOE en Cataluña dé resultado, pero el triunfo posible e hipotético de Salvador Illa pone en riesgo la permanencia en el poder del presidente Pedro Sánchez. Entonces, no va a ser presidente de la Generalitat”.

El Partido Socialista

“El partido ha perdido la vocación mayoritaria; hay más posibilidades de que la derecha sea mayoritaria, pero no a causa de lo que pasó en 2015, sino que hemos cambiado la estrategia”.

“Creo que la estrategia es equivocada y tengo la obligación de expresar que no vamos por el camino de ser una alternativa autónoma de poder”.

“Estamos zarandeados dicen que por fuerzas progresistas. Si yo tuviera que ver en el espejo el progresismo de Carles Puigdemont pues me daría un infarto, porque como no lo encontraría”.

“Me pondría tan nervioso para saber en qué se puede ser progresista desde el supremacismo y el menospreciar a los demás”.

La Ley de Amnistía

“La amnistía es una burla al Estado de Derecho, del respeto al ordenamiento jurídico. No es posible que haya alguien que tiene cierto voto y redacta una ley a la medida de lo que quiere”.

“Ellos en ningún momento se han salido de los pactos de investidura. Puidgemont y Oriol Junqueras han dicho que van a hacer lo que están haciendo. Cuando la ley se apruebe harán lo que dicen que quieren hacer y punto. Pero vamos a pasar todavía por un gran calvario y conflictos porque no sabemos cómo va a queda”r.

“Es una ley que no es aceptable, que no es jurídicamente tratable”.

“Estamos en una situación crítica en la que la amnistía no es perdón como el indulto: es pedir perdón a los que han delinquido, malversado fondos, vulnerado el orden constitucional, a los que han hecho leyes de desconexión unilateralmente ¿por qué?

“Si Puidgemont no es presidente, tampoco le dará apoyo a Pedro Sánchez. Si no lo hace, no hace falta que hagamos una nueva legislatura, de hecho, ya no tenemos presupuesto”.

El Poder Judicial

“Que no se haya renovado el Consejo del Poder Judicial y haya caducado dos veces, y haya doblado su mandato no tiene absolutamente ninguna justificación”.

“Esto no es más que la voluntad de condicionar a la Magistratura. Es una guerra sin cuartel que no beneficia a nadie y mucho menos a la independencia del Poder Judicial. Es muy difícil exigir constitucionalismo a los demás cuando uno incumple tan radicalmente un mandato constitucional”.

Sumar se convierte en restar

“Lo curioso es que la gente que en 2015 subió como la espuma y que hoy no saca nada de nada, son relativamente insignificantes, y hacen esa cosa tan habitual en la izquierda: unirse para desunir más”.

“¿Qué representación va a tener esa izquierda en las próximas elecciones? La misma que hay ahora”.

“La verdad es que mientras menos votos tienen, más borde se vuelven pidiendo cosas”.

“Esta operación maravillosa de Sumar, todos los días resta. No sé cómo se las arreglan, cómo convierte sumar en restar con esa facilidad. En Galicia, decían que no tuvieron tiempo, que no los conocían. Lo que pasa es que los conocían demasiado”.

“Muchas veces que no lo conozcan a uno tiene sus ventajas, sino que se lo pregunten a Javier Milei”.

La economía de España

“¿Algún día vamos a afrontar en España en serio que con esta deuda pública y con el déficit que no corregimos en los próximos quince años estamos amenazados de no crecer suficientemente? ¿Hay suficientes recursos para financiar el gasto que tenemos? A mi juicio, no”.

La Argentina de Javier Milei

“El propio presidente Javier Milei dice que es loco, pero no es tonto”.

“En la Argentina, vamos a saber cuál es la deriva de esta actitud, un poco de ruptura con todo lo anterior incluido una fuerte ruptura de lo institucional en muy pocos meses.Realmente, estos son los momentos álgidos”.

“Javier Milei ha levantado mucha expectativa porque la gente lleva muchísimos años cansados de la grieta, de un enfrentamiento sin ningún tipo de salida. Es un gobierno alternativo al que ha sido dominante en los últimos veinte años, porque el de Mauricio Macri no tuvo éxito, por decirlo suavemente. Mucho menos éxito tuvo después la sustitución por Cristina Kirchner y por un presidente que ha sido siempre bastante amigo (Alberto Fernández), pero que ejerció de presidente vicario porque mandaba a Cristina o no lo dejaba gobernar”.

“La Argentina es un país maravilloso desde todos los puntos de vista, pero que lleva setenta u ochenta años que se recupera y cae, y siempre que lo hace es un escalón más bajo del que tenían antes. Estamos ante un desafío muy difícil”.

La visita de Javier Milei a España

“La influencia política de Javier Milei en España no va a ser relevante. Va a ser bien recibido, seguramente. Mejor recibido por una parte de la sociedad civil o incluso por parte de la empresarial, aunque hay mucha gente que no sabe cuáles van a ser las reglas del juego. De pronto, llega una persona que cree que eliminar cualquier tipo de procedimiento de patente es lo que hay que hacer. Vamos a ver si esto tiene algún límite u orden”.

Nicaragua y Ecuador

“El peor problema y más repugnante de todos para América Latina es el fenómeno de Nicaragua, con Daniel Ortega. Lo digo con el pesar de que yo ayudé a ese sandinismo”.

“Lo que acaba de hacer Daniel Noboa en Ecuador es insólito. Usted no puede violar todo el derecho internacional, sea cual sea la causa o la razón que crea que hay detrás de la detención de Jorge Glas. No sé ni cómo se le ha ocurrido”.

Venezuela y las elecciones del chavismo

“En Venezuela se han robado hasta las cartas, todo, hasta las bolsas de comida”.

“No habrá elecciones sino gana Nicolás Maduro y, para eso, está buscando un candidato que le cuadre, al que se le pueda ganar. Ningún candidato que le pueda ganar, Maria Paulina Machado o Corina Yoris, va a ser aceptado por él”.

“El problema es que no hay una voluntad internacional coordinada de resolver este problema”.

Colombia y el gobierno de Gustavo Petro

“El mandato de Gustavo Petro está en la mitad y su proyecto no ha empezado”.

“Los colombianos saben mejor que nadie que a la mitad del mandato (de Petro) todo el mundo está pensando en la siguiente elección, porque no hay reelección. Lo que no se consiga ahora o antes de ayer de gestión parlamentaria o acuerdos para algunas de las políticas transformadoras, no va a ocurrir”.

“Las reformas no se están haciendo con la inteligencia operativa necesaria para sacarlas adelante”.

“La Constituyente, ojalá me equivoque, es una operación de distracción”.

“Me parece una tontería pensar que sea una amenaza porque nunca debería serlo. No creo que Petro se haya creído esto. Uno, a veces, gobierna fichando una liebre para que los galgos corran detrás de ella y se distraigan, mientras la importante está por el otro lado. Vamos a poner una aquí que va a entusiasmar a los galgos”.

El problema de la vivienda

“Tenemos que hacer reformas en materia turística que no tiene nada que ver con un problema que se puede resolver que son las supuestas viviendas turísticas que crearon una situación de abuso y de encarecimiento de los precios de la vivienda en determinado centro”.

“El problema de vivienda es y va a serlo mientras no se resuelva en serio y sin demagogia el tema gravísimo de la oferta. Es que no hay suficiente oferta para satisfacer una demanda tanto de propiedad como de alquiler”.

“No hay ningún gobierno que tenga el derecho a decidir si uno tiene que vivir de alquiler o puede entrar a comprar una vivienda con mínimas condiciones”.

“El gobierno lleva cinco años y medio y este problema no es de hoy. Podría haber empezado a resolverlo”.