Sanguinetti respaldó a Lacalle Pou y aseguró que "lo mejor" sería preservar la coalición

El expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, se refirió al pedido de renuncia por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, que podría desencadenar la salida de Cabildo Abierto de la coalición. "Es un tema delicado pero en la medida en que sea explicitado, que el presidente le pidió la renuncia, el capítulo político está cerrado", aseveró este jueves en rueda de prensa.

"Son fenómenos de sensibilidad política que hay que manejar con ese criterio". "Es viable la coalición, yo creo que sí. La coalición no se ha roto por temas que hayan involucrado a un ministro, esté uno de acuerdo o no. Puedo no estar de acuerdo con algunas renuncias ministeriales o episodios que han ocurrido pero más allá de esta situación, la coalición ha seguido, se han mantenido los equilibrios, eso es lo deseable, no incendiar la pradera", afirmó.

"Lo mejor para todos sería preservarla más allá de este episodio puntual que va a tener derivaciones parlamentarias y derivaciones jurídicas", opinó.

"Ha habido diferencias en más de un punto y todas se resuelven. En el caso de Cabildo, desde el desafuero de Manini o el debate de Colonización, he puesto siempre lo mejor de mi mismo y lo ha puesto el partido, para resolver la situación. Me parece que no se puede ver nada conspirativo de parte nuestra", agregó.

"La vida institucional sigue, no me ubico en la hipótesis con Cabildo abierto afuera. Si no es así, veremos, será un replanteo distinto", aseveró el expresidente.

Consultado sobre si espera la renuncia de Irene Moreira en la conferencia de prensa que dará a las 19:00, Sanguinetti aseguró que "es obvio" que va a renunciar. "Si el presidente le pidió la renuncia es obvio que va a renunciar".

Tras el pedido de renuncia a Moreira por parte de Lacalle Pou, el partido liderado por Guido Manini Ríos definirá el lunes en una reunión de su mesa política si se mantiene o se retira de la coalición multicolor.

Lacalle Pou llamó a Moreira luego de que, en conferencia de prensa, Manini le pidiera que revea la decisión y manifestara que el presidente nunca había llamado a la ministra para comunicarle la decisión.

Lacalle había pedido la renuncia de Moreira este viernes por la mañana en una llamada telefónica con Manini. Primero le pidió que sustituya a la ministra, pero ante la negativa del senador el presidente le solicitó que Moreira de un paso al costado, algo que molestó al líder cabildante.