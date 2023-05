Moreira deja Vivienda pero defendió entrega de un apartamento: "Volvería a tomar la misma decisión"

Irene Moreira, hasta este viernes ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, anunció que dejará la secretaría de Estado y volverá al Parlamento, pero defendió su accionar y dijo que volvería a adjudicar de forma directa un apartamento a la militante de Cabildo Abierto.

"Si hoy me lo consultan: volvería a tomar la misma decisión", exclamó la esposa de Guido Manini Ríos en una declaración de prensa que realizó en la sede del Ministerio de Vivienda acompañada de varios dirigentes de Cabildo Abierto, además de militantes que se habían congregado a las puertas del edificio de la Ciudad Vieja.

Aunque el lunes la Mesa Política de Cabildo Abierto se reunirá para evaluar qué decisión toma respecto a su permanencia en la coalición de gobierno, Moreira aseguró que dejará el ministerio y volverá al Parlamento, donde tiene una banca en el Senado que hoy ocupa Raúl Lozano.

"Volveré a trabajar incansablemente codo a codo desde el Parlamento como lo he hecho por los más frágiles de nuestra sociedad toda mi vida", apuntó.

A pesar de que ante Presidencia no pudo acreditar la existencia de una norma que ampare haber adjudicado un apartamento sin pasar por sorteo –algo que hizo también en otros cuatro casos–, Moreira insistió en que no violó "ninguna ley". "No he actuado bajo ningún condicionamiento político ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular. Siempre hemos obrado de buena fe, amparados por un marco que se ha utilizado en toda la historia de este ministerio", argumentó.

En ese sentido, afirmó que ese mecanismo era de "público conocimiento de todas las actuales autoridades" y que el procedimiento se usó durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio "en más de 70 oportunidades".

"Volvería a tomar la misma decisión amparada por el marco normativo por el cual se brindó una solución habitacional en régimen de alquiler con opción a compra que esta ciudadana deberá afrontar el pago de la misma. Nadie le regaló nada", expresó y agregó que la mujer deberá pagarlo durante "30 años". "Esta jefa de familia, madre, con una menor a cargo, con ingresos muy bajos, con una vulnerabilidad... Lo haría de nuevo".