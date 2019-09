Cambio climático: "Estamos perdiendo Groenlandia", la alarmante velocidad a la que se derrite el hielo en la isla y el impacto que tiene en el mundo

BBC En los últimos años se han perdido cientos de miles de millones de toneladas de hielo en Groenlandia.

La enorme capa de hielo de Groenlandia puede haberse derretido a una velocidad récord este año.

Así lo advierten los científicos que concluyen que solo durante este año, la capa perdió el hielo suficiente como para elevar el nivel medio del mar en más de un milímetro.

Los investigadores dicen que están "asombrados" por la aceleración del derretimiento y temen por el futuro de las ciudades que se ubican en las costas de todo el mundo.

Un glaciar en el sur de Groenlandia se ha reducido hasta 100 metros desde la última vez que lo filmé en 2004.

¿Por qué importa Groenlandia?

Esencialmente porque su capa de hielo es siete veces el territorio de Reino Unido y tiene un espesor de entre 2 y 3 kilómetros en algunos lugares. Almacena tanta agua congelada que si todo se derritiera, elevaría el nivel del mar en todo el mundo hasta unos 7 metros.

Nadie sugiere que eso podría suceder hasta dentro de cientos o incluso miles de años, pero incluso un pequeño aumento en la tasa de derretimiento en las próximas décadas podría amenazar a millones de personas que viven en zonas bajas.

Bangladesh, Florida y el este de Inglaterra se encuentran entre las muchas áreas que se sabe que son particularmente vulnerables a los aumentos del nivel del mar a lo largo del siglo.

Y aunque la isla de Groenlandia es remota -se extiende desde el norte del Atlántico hasta el Ártico-, su destino podría tener importantes implicaciones para la gravedad de las futuras inundaciones e incluso puede alterar las costas y obligar a las comunidades a mudarse hacia el interior.

BBC

Jason Box, del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS), es uno de los científicos que estudian la capa de hielo. Dice que está nervioso por los potenciales peligros y que los urbanistas costeros deben "prepararse".

"Ahora que estoy empezando a comprender más las consecuencias, en realidad me mantiene despierto por la noche porque me doy cuenta de la importancia de este lugar en todo el mundo y de los medios de vida que ya están afectados por el aumento del nivel del mar", me dijo.

BBC Jason Box, del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia.

¿A qué ritmo se está derritiendo Groenlandia?

Hasta hace poco, la capa de hielo generalmente se equilibraba: la cantidad de nieve que caía en invierno era aproximadamente igual a la cantidad de hielo que se derretía en verano.

BBC

El año pasado, hubo un aumento de hielo, pero eso fue relativamente inusual. En los últimos 30 años, década a década, la tendencia ha sido la pérdida de hielo: o derritiéndose en la superficie, enviando torrentes de agua a los mares circundantes, o con el desprendimiento de grandes bloques de hielo que flotan como icebergs, y se derriten gradualmente.

BBC

En los últimos años se han perdido cientos de miles de millones de toneladas de hielo. Una referencia aproximada del efecto sobre el nivel del mar es que 362.000 millones de toneladas de derretimiento elevan el nivel medio del océano en un milímetro.

Puede que eso no parezca demasiado, pero en 2012 la pérdida de Groenlandia fue de aproximadamente 450.000 millones de toneladas, y el derretimiento de este año está camino a producir aproximadamente lo mismo, o incluso un poco más, con algunos investigadores sugiriendo que podría elevar el nivel del mar hasta en 2 milímetros.

Además de eso, se debe tener en cuenta el derretimiento del hielo en la Antártida y el efecto de la expansión del agua a medida que se calienta. Todo esto eleva el nivel de los océanos.

Según Jason Box, es el reciente aumento de la temperatura promedio lo que se está considerando en el hielo de Groenlandia: "Ya es efectivamente una sentencia de muerte para la capa de hielo de Groenlandia porque se espera que las temperaturas solo suban", dijo.

"Así que estamos perdiendo Groenlandia. Es sólo una cuestión de qué tan rápido lo perderemos".

BBC El hielo se está derritiendo en Groenlandia.

¿Qué tan rápido está cambiando la capa de hielo?

He visto por mí mismo lo que sucedió en una de las esquinas del glaciar.

El glaciar Sermilik, en el extremo sur, no es uno de los más grandes de Groenlandia, pero clasifica como una de las corrientes de hielo que se contrae más rápido del mundo.

Para poder verlo en 2004, sobrevolamos altos acantilados de hielo y la parte frontal del glaciar, una inmensa pared de color gris pálido y azul que se alzaba sobre el mar.

En ese momento, acompañamos a un científico que revisó los instrumentos colocados en el hielo y se sorprendió al ver cómo la superficie del glaciar caía hasta un metro cada mes.

Y en los últimos 15 años, esa velocidad de contracción ha continuado tan agresivamente que ahora, en una visita de regreso al mismo glaciar, el hielo se ve disminuido, casi maltratado y mucho menos dominante en el paisaje.

BBC Jason Box, del Servicio Geológico de Dinamarca, realiza investigaciones sobre el glaciar Sermilik.

Jason Box está conmigo y reúne los últimos datos que muestran que solo durante este verano (boreal) el glaciar se ha reducido en aproximadamente 9 metros. "Esa es una asombrosa tasa de pérdida", dice.

Desde mi última visita, la superficie de la capa de hielo se ha reducido en unos extraordinarios 100metros, más de la mitad de grosor, exponiendo el hielo restante a las temperaturas más cálidas de las bajas altitudes.

Steffen Olsen El científico Steffen Olsen tomó esta foto mientras viajaba a través del hielo marino derretido en el noroeste de Groenlandia.

¿Qué le está pasando al hielo?

Aunque se suele pensar en el Ártico como un paisaje blanco puro, la característica sorprendente de la superficie es lo sucio que se ve. Caminar sobre él es como llegar a la Luna.

Hay grandes áreas gris pálido, otras más pequeñas que son mucho más oscuras, cubiertas con lo que parece ser barro o limo: es una vista sombría y bastante deprimente.

BBC Las algas, plantas microscópicamente pequeñas, florecen en el hielo que está derritiéndose.

Se solía pensar que esto era causado principalmente por una mezcla de polvo y partículas contaminantes transportadas por los vientos desde centrales eléctricas y centros industriales.

Pero desde mi última visita al glaciar Sermilik, los científicos han logrado un importante avance al comprender que una de las principales causas del oscurecimiento del glaciar es, de hecho, biológico: algas y plantas microscópicamente pequeñas que florecen en el hielo que está derritiéndose.

BBC

Al transformar su blanco brillante habitual a gris o negro, las algas hacen que el glaciar sea menos reflectante, por lo que absorbe más los rayos del sol. Esto acelera el calentamiento y a su vez conduce a un derretimiento aún mayor.

¿Quién está tratando de resolver lo que está pasando?

Lo que está en juego es tan importante para tantos millones de personas en el mundo que Groenlandia es el objetivo de un importante esfuerzo de investigación internacional que involucra satélites, vuelos y expediciones.

La agencia espacial estadounidense NASA lleva años ejecutando proyectos que investigan exactamente qué está causando que el hielo se derrita y qué podría sucederle en el futuro.

En 2005, escribí un artículo sobre un equipo financiado por la NASA que hizo un descubrimiento importante sobre el movimiento de la capa de hielo.

BBC La imagen muestra el derretimiento del hielo.

Aunque la gran masa de hielo parece inmóvil, en realidad siempre avanza lentamente hacia la costa y el equipo descubrió que este movimiento duplica su velocidad en verano, ya que el agua de deshielo de la superficie llega hasta el fondo del hielo y lo ayuda a deslizarse.

BBC Hielo flotante en Groenlandia

Otro descubrimiento es que el hielo no solo se está derritiendo por el aire, ya que la atmósfera se calienta, sino también por el agua más caliente que llega por debajo de los glaciares. Un científico de la NASA dijo que es como si el hielo estuviera debajo de un secador de pelo y, al mismo tiempo, también en una cocina.

Jason Box y sus colegas están instalando una red de sensores en el hielo para registrar detalles de la altura de la superficie y su reflectividad, y cómo están cambiando.

BBC Un helicóptero sobrevuela el glaciar Sermilik.

El desafío más difícil para la comunidad científica es comprender los mecanismos de la capa de hielo como para poder ofrecer pronósticos confiables del aumento del nivel del mar.

Masashi Niwano, investigador de la Agencia Meteorológica de Japón, acaba de regresar de un estudio de campo donde recopiló datos para tratar de validar sus simulaciones en computadora.

"La masa de la capa de hielo está disminuyendo, eso es muy cierto. Y estos resultados afectan el aumento global del nivel del mar, eso también es muy cierto", dijo.

"Pero tal vez hay varios procesos físicos que no entendemos, por lo que desarrollar proyecciones futuras es muy difícil", agregó.

¿Qué piensa la gente de Groenlandia de todo esto?

Hay solo 56.000 groenlandeses y viven en comunidades encaramadas en la estrecha franja de tierra en el borde de la capa de hielo que, aunque está cerca, generalmente no se ve.

BBC Inutsiaq Ibsen, de 18 años, Naja-Theresia Høegh, de 19 y Caroline Hartmann Hansen, de 21, en la ciudad de Qaqortoq.

En el pueblo de Narsaq, Christian Mortensen me cuenta que un glaciar que era visible cuando él era más joven hoy ya no existe, y que los icebergs parecen "romperse más y más".

Las condiciones más cálidas permitirían una mayor agricultura y, mientras hablamos, el ganado pasta a nuestro alrededor en un territorio al lado de trozos blancos y brillantes de hielo que flotan en el mar.

BBC Las condiciones más cálidas permiten la cría de ganado en Groenlandia

Pero para algunos jóvenes groenlandeses, el cambio climático se está convirtiendo en una gran preocupación, en parte debido al impacto de su hielo en otras áreas del planeta.

Naja-Theresia Høegh, que acaba de terminar la escuela, se inspiró en la activista sueca Greta Thunberg para liderar una manifestación por el cambio climático en su ciudad, Qaqortoq, un bonito puerto de casas pintadas de vivos colores.

Ella describe como "aterrador" un viaje en bote que hizo hasta el borde de la capa de hielo. Le pareció "asombroso" que de ahí pudiera salir tanta agua.

"Todo eso está yéndose a nuestras aguas, al mar y al resto del mundo y, si esto continúa, algún día cubrirá un país entero", explicó Høegh.

Su amiga Caroline Hartmann Hansen también habló sobre sus temores ante el derretimiento descontrolado. "No es nuestra culpa; es de todos", dijo.

BBC Casas en Narsaq, al sur de Groenlandia.

¿Se puede hacer algo?

Si los cálculos de Jason Box y sus colegas son correctos, la capa de hielo ya está cruzando un umbral hacia una era en la que, aunque todavía puede haber años con aumentos neto de hielo, como el año pasado, la nueva normalidad mostrará mayores pérdidas.

Incluso con una reacción rápida para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como se describe en el acuerdo climático de París de 2015, Groenlandia podría ver una tasa creciente de derretimiento, aunque eso podría reducirse.

Entonces, al igual que los jóvenes activistas climáticos de Groenlandia, los científicos sienten la necesidad de actuar por su cuenta.

Por eso, han comenzado un plan para tratar de absorber parte del dióxido de carbono emitido por los vuelos que toman para realizar su investigación; Jason dijo que ha sido criticado por su alta huella de carbono y "se siente culpable por ello".

BBC Faezeh Nick planta árboles pequeños cerca de Narsarsuaq.

Cerca del aeropuerto de Narsarsuaq, que conecta con los glaciares del sur de Groenlandia, los investigadores están plantando 6.000 árboles de un tipo de árbol que se sabe que funciona bien en estas condiciones.

Admiten que diez de los árboles necesitarían crecer durante 60 años para absorber el carbono producido por un vuelo de Londres a San Francisco, pero dicen que es un comienzo y que si el proyecto luego conduce a un bosque mucho más grande, podría impactar en el cambio climático.

Mientras tanto, a medida que se desvanecen los recuerdos de la ola de calor polar del mes pasado, los científicos se van antes de que lleguen las noches de invierno para tratar de perfeccionar sus predicciones sobre lo que probablemente sucederá con la capa de hielo cada vez más oscura y cicatrizada.

Producido por David Brown, Robert Magee, Kate Stephens y Nassos Stylianou. Editado por Paul Rincon y Jonathan Amos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=1n31Ogeuvvw

https://www.youtube.com/watch?v=2UdkGCpO8eU

https://www.youtube.com/watch?v=6AMWU9EbdCU