Canal 5 da marcha atrás y no va a transmitir el debate Andrade - Manini por "ecuanimidad"

El director de los Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, decidió no transmitir a través de canal 5 el debate entre los senadores Óscar Andrade, del Frente Amplio, y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que serán sometidos a referéndum el próximo 27 de marzo.

Si bien en la placa que utilizaron ambos participantes para difundir la instancia, figuraba Canal 5 como uno de los difusores del debate, finalmente el titular de los medios públicos decidió no transmitirlo.

''Es para guardar la ecuanimidad del canal público. No le podemos asegurar el mismo espacio a todos los actores'', explicó Sotelo en diálogo con El Observador. ''Corríamos el riesgo de que quedara el canal público avalando un único debate. Hubiéramos quedado en deuda o en falta con otros actores. Ojalá tuviéramos la gente y la disposición como para armar un cronograma de debates'', lamentó.

El debate será el 22 de febrero y será transmitido por los cables del interior y Cardinal TV. Los medios públicos lo emitirán a través de sus plataformas digitales pero no por televisión.

Además, el director del Secan asegura que ''no tiene nada que ver con los participantes'' y que, al contrario, tanto Manini Ríos como Andrade son ''usualmente entrevistados'' en otros programas de medios públicos.

Por otro lado, Sotelo se permite cuestionar el formato de debate y su inclusión en un medio del Estado: "¿El rol del canal público en una campaña es hacer debatir blanco contra negro?". "No me parece mal, pero no es la única forma —se responde—, y quizás no sea la más instructiva para mostrar las posiciones que uno y otro bando tiene respecto a la LUC". ''Es un formato que tiende a exacerbar las posiciones'', dijo el director de los medios públicos.

Si bien ya se registraron otros debates en medios privados, se trata del primero que incluye al líder de Cabildo Abierto y al senador comunista.

Andrade cuestionó la decisión

Óscar Andrade se expresó en su cuenta de Twitter respecto a la decisión de Sotelo.

"En apenas veinticuatro horas un cambio de criterio insólito", criticó. "¿Dónde se tomó la decisión? Hay decisiones que dan mucha tristeza. Perdemos todos", concluyó el senador.