Carlo Ancelotti: "LaLiga está en nuestra mano, pero no podemos fallar"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no" pueden "fallar" si quieren asegurarse el título de LaLiga EA Sports, lo que pasa por centrar su mirada en el próximo partido, ante un Sevilla que visita el Santiago Bernabéu "más sólido".

"No hacemos cuentas. Tenemos una ventaja, tenemos que aprovecharla; LaLiga está en nuestra mano, pero no podemos fallar. Cada partido es muy importante. Cuanto antes nos acerquemos a los 80 puntos, más cerca estaremos de ganar LaLiga. Esto no significa que ganemos LaLiga, pero estaremos cerca", declaró en rueda de prensa.

Además, este domingo espera una versión del conjunto blanco como la que han mostrado "habitualmente esta temporada", con "un equipo sólido, con ganas y con motivación", y advirtió del peligro de los nervionenses. "Es un equipo que exige mucho, el Sevilla en la última parte de la temporada lo está haciendo bien, está mucho más sólido. Es un momento en el que necesitamos puntos para aprovechar la ventaja que tenemos. El equipo ha trabajado bien esta semana, hemos tenido tiempo para preparar el partido y ojalá podamos dar nuestra mejor versión", afirmó.

En el Bernabéu se reencontrarán con Sergio Ramos. "Mañana vuelve Ramos y el Bernabéu lo va a recibir con mucho cariño por lo que ha hecho, como se merece una leyenda como él. Para mí, Sergio Ramos ha sido un capitán fantástico, un capitán de verdad: un ejemplo de personalidad, carácter y calidad. He tenido la suerte de tener capitanes como él, como Maldini, como John Terry, y esto ayuda mucho a tener un buen ambiente en la plantilla", confesó.

Por otra parte, el técnico italiano confirmó que Antonio Rüdiger "está muy bien" y "mañana va a ser titular". "Afortunadamente, vuelve. Tchouaméni lo ha hecho fantástico en esta posición, pero vuelve Antonio y eso nos da confianza", dijo antes de hablar de Ferland Mendy. "A nivel defensivo, es el mejor lateral; es capaz de manejar muy bien el dos contra uno. El perfil de lateral izquierdo es un perfil en el que Mendy tiene todo. Tiene mucha habilidad defensiva, maneja muy bien las inferioridades que a veces tenemos en esta posición", analizó.

Tampoco descartó que el turco Arda Güler pueda comenzar este domingo de inicio. "Es solamente una cuestión de competencia. Tengo que elegir a los once que van a jugar; a veces, debido a las lesiones, con las que ha perdido mucho tiempo, le ha costado entrar en el once titular. Es muy joven, tiene que ser paciente. Ahora está al nivel para empezar partidos", expresó.

El preparador madridista analizó también la posición de Vinícius. "Pienso que Vini puede jugar también por dentro, no digo como delantero centro, sino en una pareja de delanteros. Está cómodo jugando por fuera, ha mejorado mucho, está muchas veces dentro para el desmarque central. Quiero meter un jugador de su calidad donde más cómodo se encuentre, en este caso la banda izquierda", expuso.

"NO VOY A ACONSEJAR A KROOS LO QUE TIENE QUE HACER, NO ES MI HIJO"

En otro orden de cosas, no quiso valorar la posibilidad de que el centrocampista croata Luka Modric pueda unirse a su cuerpo técnico la próxima temporada. "Lo que hará Modric en el futuro no lo sé, yo no hablo de cosas personales habitualmente. Lo que creo que todo el mundo quiere, incluido Modric, es que siga siendo un jugador magnífico. El futuro lo va a elegir él", manifestó.

También se mostró convencido de que la decisión del alemán Toni Kroos de volver a la selección "no afectará" a su rendimiento en el equipo. "Me ha contado que vuelve al equipo nacional. No le va a afectar al rendimiento en esta temporada. Todo el mundo está focalizado en esta temporada, lo que pasará en el futuro nadie lo puede saber. La decisión que ha tomado no va a afectar al rendimiento muy alto que tiene con el Real Madrid", apuntó.

Sin embargo, reconoció que no ha hablado con él de una posible renovación del internacional germano por el club madridista. "Yo no voy a aconsejar a Kroos lo que tiene que hacer, no es mi hijo. Tiene toda la capacidad mental para elegir lo que quiere en el futuro", subrayó. "Es una persona muy responsable, tiene una idea muy clara de su futuro. Quiere parar el día que vea que su nivel ha bajado; hasta que no lo vea, creo que él va a seguir", prosiguió.

Del brasileño Endrick, afirmó que cuando llegue a Madrid "estará en la plantilla del primer equipo, no hay duda". "Habláis mucho del futuro y esto me deja contento, tenéis la capacidad de ver lo que va a pasar más adelante. Lo único que veo yo es el partido de mañana y nada más. No sé lo que va a pasar el lunes", advirtió.

Por último, Ancelotti no se 'mojó' sobre a quién elegiría para acompañarle en un doble pivote. "Modric o Kroos, me da igual, me podría adaptar muy bien. He jugado con Donadoni, con Rijkaard, que tenían diferentes características, me adaptaba a las características", finalizó. Europa Press.