Carlos De Pena contó cómo se hizo zurdo y qué pasa si le hace un gol a Nacional: ¿lo festeja?

Carlos De Pena marcó un gol fantástico el domingo para Internacional de Porto Alegre, que le dio el triunfo 1-0 a su equipo frente a Goiás. En Brasil lo calificaron de gol histórico, porque fue el número 1.000 del Inter en el Brasileirao.

Justamente, este miércoles 3 de mayo se enfrentan Internacional y Nacional por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

En una entrevista que publicó en las últimas horas GloboEsporte de Brasil, De Pena contó cómo se hizo zurdo.

" Lo curioso es que de niño, hasta los tres o cuatro años, era diestro. Mi padre solo me dejaba golpear con el pie izquierdo. Empecé a hacer esto y hoy soy zurdo. La forma de pegar la mejoré cuando me hice profesional, claro. Pero siempre me gustó pegar desde fuera del área. Cuando tengo espacio me gusta tirar, pero soy zurdo por mi padre" reveló el jugador.

Instagram Carlos de Pena y el grito de gol

Sobre el partido del miércoles, expresó: "Será un partido muy duro, como todos en la Libertadores. Nacional es un equipo acostumbrado a jugar en competición. Están liderando hoy y un empate será un buen resultado porque seguirán. Será muy difícil, pero necesitamos ganar y contaremos con el apoyo. Si ganamos, tomamos la delantera, pero es un partido que exigirá mucho. Un juego más de contacto, cerrando bien las líneas, yendo rápido al contraataque. Tenemos que estar muy concentrados y tratar de hacerlo lo mejor posible.

Consultado si va a celebrar un gol en caso de hacerlo, señaló: "No trato de pensar si lo haré o no, si ayudaré. Solo pienso en los tres puntos. Cuando marcas un gol, es muy bueno, ganas confianza. Pero para el Inter es mucho más importante ganar. Al final del año, estaré feliz si logramos levantar un título. No importa si marqué más o menos goles. Es lo mismo para cada juego y con ese juego. Lo más importante, lo único que cuenta, son los tres puntos".