Carmela Hontou retoma el camino de los desfiles

Vino desde Marsella, lugar donde está instalada desde hace dos años, para presentar una cápsula de su colección que está diseñando para el exigente mercado europeo y asiático. Carmela Hontou, la diseñadora uruguaya que tuvo que enfrentar el señalamiento y la injusta acusación por el Covid, está de vuelta y realizó tres desfiles donde se pudo conocer lo último en tendencia para este otoño invierno.



Luego del desfile, la diseñadora dialogó con El Observador: "Desde el año 1987, si hará años. Ante nada tengo que agradecer al Uruguay porque soy uruguaya ciento por ciento, porque como dije hace un rato cuando me despedí (del desfile) agradezco a dios todo en la vida. Hay que salir adelante, porque hay cosas mucho más graves y que creo que fue una enseñanza que nos ha dejado a todo el mundo. Estoy triunfando en varios países, pero ante nada estoy triunfando ante mí misma. Me siento que he logrado lo que tanto tiempo me costó lograr, que fueron años y años de mi vida. No es fácil crear una marca y con tu nombre, eso es importantísimo, la gente le da un valor. Yo hago las prendas exclusivas para que la gente se sienta totalmente personalizada, qué lindo lo que lleva, pero también que la gente lo sienta como si fuera que se lo diseñaron para ella, porque es lo que hago".



Sobre el debut del ex jugador celeste Jorge Fucile, Carmela dijo; ¨Fucile fue lo máximo. Lo conozco ya hace bastante, pero hemos compartido de salir juntos en la noche con Fer (Fernando Cristino) a divertirnos, pero hoy esto para mí fue sorpresa. Yo no sabía, que lo iba a vestir a él y que iba a salir con él de la mano. Pura emoción tener un campeón de la selección de Uruguay, porque soy uruguaya a muerte. En el mundial (anterior) pasado me fui a Rusia soy fanática realmente¨.