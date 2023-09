Carmen Maura: “El último día filmando `Como el Mar´, lloré como una Magdalena”

Es un ícono, una chica Almodóvar, la mejor y más querida actriz española de este tiempo, pero algo más hace única a Carmen Maura, a sus 78 años recién cumplidos: es una persona cálida, humilde, simpática y transmite una energía maravillosa.

Este jueves, con su chal colorido y su cabello impecable, participó de la presentación de la sexta edición del Ibero American Film Festival de Miami, que tendrá a España como invitado especial. Y a Carmen, con la proyección del film “Como el mar”, protagonizado -además- por Zoe Hochbaum y Sofía Gala.

La película está basada en un guión que escribieron Zoe Hochbaum y Gustavo Gersberg.

De muy buen humor, Carmen Maura respondió las preguntas de El Observador España minutos antes de ser homenajeada y muy aplaudida por quienes asistieron a la presentación madrileña del Festival en el hotel Only You.

-¿Cómo fue hacer “Como el Mar”?

En una carrera siempre tienes momentos de mucha felicidad. Yo estaba haciendo una serie, y me llamaron para hacer una colaboración en la película y me fui para Uruguay una semana para hacer la película. Uruguay a mí me chifla. Es que lo encuentro un sitio con tanta calma, el equipo, todos silenciosos, luego tienen una cosa que me encanta y es que la gente es como muy natural, me hacían asados. Me sentí completamente feliz. Y te digo algo más: yo sólo he llorado al final de una filmación tres veces en mi carrera: en una película española, en una película francesa y en Uruguay.

-¿Tanto se emocionó cuándo acabó la filmación?

De repente, al final cuando se acabó la película dije bueno… estoy muy contenta, la he pasado muy bien, habéis sido todo el mundo lindo…y ahí (imita un llanto). Me emocionó mucho el trabajo, el equipo, la película hasta que no la ves no sabes, aunque luego la he visto como ha quedado y me pareció muy emocionante. Pero esa semana fue… hermosa. Me trataron de puta madre, el equipo me encantó. Y luego las chicas, la Zoe y Sofía. Yo a Sofía la conocía y me parecía una actriz maravillosa, y a Zoe hace menos tiempo, pero es buenísima. Están las dos maravillosas en la película.

-¿Cómo fue trabajar con ellas, dos actrices jóvenes como Sofía y Zoe?

Yo estoy muy acostumbrada. No distingo. Y luego recuerdo una noche, que nos juntamos en mi habitación del hotel, nos reímos, nos tomamos un Aperol, aunque nunca bebo nada y nos reímos tanto. Sofía tiene una visión cómica maravillosa, con cualquier cosa que cuente, aunque ella tiende a ser dramática, entonces nos contaba cosas dramáticas, y yo le decía: perdóname Sofía, pero me voy a reír porque, por muy triste que sea lo que cuentas, es que me troncho. Y recuerdo esa noche, recuerdo el último día llorando como una Magdalena, que no me suele pasar. Trabajar con las dosniñas ha sido estupendo.

-¿Qué le diría a Zoe y a Sofía, que tienen tanto por delante?

He hablado con ellas. Esta profesión es muy jodida, y es que depende mucho de la suerte. Yo conozco actrices maravillosas españolas, a las que nunca les han dado una oportunidad. Para que a ti te den un Premio Goya, tienes que haber tenido una película divina, que ha visto la gente y que ha tenido éxito. Esa es una de las cosas más terribles que encuentro de este trabajo. Por eso yo siempre a las pequeñas les aconsejo que no miren más allá de lo que están haciendo en ese momento, y que todo vale, y que es mejor trabajar que estar buscando trabajo. Yo nunca he sido especialmente exigente, empecé haciendo café teatro, cortometrajes. Yo me apunté a todo lo que me ofrecían, porque no he estado en una escuela de actuación, aunque desde pequeñita ya se me daba bien. Eso se te da o no se te da. Se lleva mucho dentro y tienes que ser capaz de jugar y tienes que tener el juego metido dentro de ti. Yo siempre aconsejo que no os preocupéis por el más allá.

-¿Qué le pareció que “La sociedad de la nieve”, la película de Juan Antonio Bayona, haya sido elegida para representar a España en los Oscar?

¡Estoy feliz! Conozco a Bayona, me cae genial y conozco a su guionista que es el director de mi próxima película. Pero yo vi la película, la vi en Argentina, en un día muy emocionante, no había invitados, estaban los chicos que la habían hecho, que la veían por primera vez. Cuando salí del cine no los reconocía porque (los actores) estaban todos limpios y comidos. Con esa película me ha pasado una cosa que no me suele pasar, y es que estuve angustiada toda la película y cuando llega el helicóptero a recogerles, lloré. Así que estoy feliz.