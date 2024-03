Se estrena en Argentina la película “Como el mar”, un viaje en busca de la identidad, la familia y los vínculos

A poco de comenzar Como el mar, el espectador es informado del secreto familiar que permaneció oculto durante 17 años: mientras revisa las pertenencias de quien hasta ese momento creyó que era su madre y que acaba de morir, Azul (Zoe Hochbaum) descubre que Paula (Sofía Gala Castiglione) no es su hermana sino que es en realidad su madre. Ese misterio se resuelve rápido, pero dará lugar a otro misterio: el de las relaciones familiares y los vínculos entre las personas, punto de partida de la película y de un viaje que ambas emprenderán como un modo de barajar y dar de vuelta en una relación atravesada por el dolor y el enojo, pero también el amor, la complicidad, y sobre todo, la enorme ductilidad de los vínculos familiares.

Inspirada en un caso real, Como el mar nació como una obra de teatro inspirada en un caso real. Hochbaum, que además de protagonizarla, la produce y fue co-guionista, se inspiró en una historia que conoció por una amiga, y gracias al trabajo junto con Gustavo Gersberg esa idea original terminó convirtiéndose en un guión cinematográfico, dirigido por Nicolás Gil Lavedra. Cuenta además con la participación especial de la española Carmen Maura y con un cuarto protagonista: los paisajes uruguayos, desde la frontera de Fray Bentos hasta Cabo Polonio, pasando por Montevideo, donde visitan a Mecha (Maura), una tía que las “empodera” para el viaje de descubrimiento que las espera.

“Cabo Polonio es el trayecto a donde quieren llegar, pero sin saber que en realidad hay otro trayecto que tiene que ver con el vínculo de ellas dos y ese encuentro que tienen gracias a ese viaje”, le dijo Gil Lavedra a El Observador, y explicó por qué en su opinión es la road movie es sólo “el relato aparente”: “La road movie era el relato aparente: en esto me apoyo, tengo los conflictos, tienen que superarlo, seguir adelante, como toda road movie. Lo más importante era la transformación del vínculo. Y en cada conflicto que cada uno de los dos personajes pueda mostrar algo más, desvelar algo más al otro sin ser hablado”.

Si bien uno puede adivinar en el trasfondo de la película a los debates sobre la despenalización del aborto que comenzaron en 2018 en el Congreso, y que terminaron con la aprobación en 2020 de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Como el mar es más una exploración sobre la maternidad no deseada y la plasticidad de los vínculos familiares que un panfleto. “No es necesario poner un cartel de ESI (Educación Sexual Integral), se puede trabajar los temas más poéticamente, sin que sea ni panfletario o partidario... Acá ni siquiera es que trata de un aborto, ni siquiera va por ahí: es mucho más profundo, es una segunda instancia de elección. Es la elección cuando ya existen esa persona”, cuenta Hochbaum en diálogo con El Observador y añade: “En el Festival de Málaga se me vio a la cabeza una frase que le digo a mi mamá: ‘Te amo, no porque seas mi mamá, sino porque te elijo como persona’”.

En ese sentido fue que Gil Lavedra pensó su mirada sobre el mundo de estas mujeres: ““Me di cuenta de que yo podía amorosamente contar lo que iban viviendo e intentar no quedarnos en el dolor y no quedarnos en el reproche, sino que desde la cámara amorosamente ir llevándolas y acompañándolas lo más posible en lo que es el trayecto del viaje”.

Así, en el transcurso del viaje la relación entre Azul y Paula ensaya varias inflexiones, de modo que ambas terminan siendo hermanas, amigas, madre e hija. “Más allá de madre, hija, hermana, ellas se eligen para vincularse”, afirma Hochbaum y agrega: “No sé qué son, porque los vínculos son rarísimos. Por más que puedas llamar a alguien ‘padre’ o ‘madre’, hay una cantidad de grises que es muy difícil volverlo conciso al vínculo”. Justamente, ese trabajo con los vínculos fue lo que llamó la atención de Sofía Gala Castiglione cuando leyó el guión: “Me interesó el tema vincular, tener la posibilidad de hablar de distintas maneras de maternar, y de poner un poco de grises a todo lo que en general, estructural y culturalmente en la vida se nos ha mostrado como blanco o negro. O sos una madre, o soy buena o sos mala, o tenés esta relación, o tenés la otra…. Las relaciones son muy particulares y hay tantas relaciones como personas en el mundo. Poder tratar los grises en esta relación de estas mujeres que se conocen teniendo un tipo de relación y terminan teniendo que mutar a otro tipo de vinculación, sin dejar de lado la que tienen, para mí fue algo muy fundamental”.

La travesía incluye una parada en Montevideo en la casa de la Tía Mecha (Cármen Maura), quien nunca conoció a Azul a causa de su desacuerdo respecto de ocultarle su identidad. El papel de Maura es pequeño pero fundamental como la gran artífice de que se conozca la verdad, y dándoles el impulso para el viaje que están emprendiendo a Cabo Polonio. “Lo maravilloso que dice la película es que hay que contarse las cosas. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero sobre todo hay que contarse las cosas. Cuando el personaje de Zoe se entera que su hermana es su madre es fuerte. Y debería haber tenido derecho a saberlo desde el principio”, explica la actriz española.

Maura y Hochbaum se conocieron en Madrid. Tras leer el guión, la actriz española no dudó: “Me apeteció venir. Luego estaba Sofía que ya la conocía porque había trabajado con ella en Tetro, la película de Coppola, y me cae genial. Y era bonita la historia. Tengo una pequeñita participación, puse todo el alma, pero la película son ellas dos”.

La elección de Sofía Gala Castiglione para el papel de Paula fue muy temprana en el proceso de la película: cuando estaban escribiendo el guión, Gersberg y Hochbaum pensaron inmediatamente en ella mientras delineaban el personaje. La propia Sofía se hace cargo de los paralelismos: "Fui una mamá muy joven. Tengo una hija que es un poco mi hermana-hija, con la que me crié y crecí. Mi hija más grande ya va a cumplir 16 años, y siento con ella particularmente también algo de estas maternidades en donde no me logro o me llego a sentir identificada del todo con las cosas que veo. Es decir, generacionalmente nuestra brecha es mucho más corta: mi mamá me tuvo a los 40, yo tuve a mi hija a los 20, y realmente la brecha generacional marca un montón de cosas. Estamos mucho más cerca, desde la música, el cine. Hay algo de eso que es inevitablemente real, en donde estás mucho más cercano. Entonces bueno, me resultaba interesante y me pegaba de cerca también el personaje de Paula, y el hecho de ser mamá, no adolescente en mi caso, pero sí ser mamá muy joven. Y qué pasa con una: porque una cuando es mamá no dejás de ser joven, niña, mujer y un montón de cosas. Y la inconsciencia de la juventud también te lleva a no ligar que vos también estás creciendo a la par de tus hijos y formándote como persona, más en una edad tan temprana”.

“Como el mar” es la primera película que encuentra a Zoe Hochbaum en el papel de productora, pero no es la primera vez que trabaja con Gil Lavedra: tuvo un papel en Las grietas de Jara, un largometraje que se estrenó ese mismo 2018, y protagonizó la obra de teatro La ventana del árbol y Ana Frank, estrenada ese mismo año y que los llevó a girar por el país. “Esta fue mi primer película como productora oficial y disfruté tanto… Es muy lindo estar en los detalles. A veces como actor te quedás con el rodaje, te quedas con esa parte y después de un año y medio, te vueléss a reencontrar con el proyecto. Acá era ¡wow! Desde armar el equipo -que a mí no hay nada que me guste más que armar equipos, me encanta trabajar con amigos-, me encanta llegar a set y ver que tengo gente que quiero”.

La película, que fue galardonada en el Iberoamerican Film Festival con el premio Panorama Latino y con el Premio Mauricio Litman Voto del Público en la competencia de largometrajes de ficción del Festival Internacional de Punta del Este, estará disponible en los cines de Argentina este 28 de marzo.

Un estreno cinematográfico en tiempos de crisis

La situación del cine argentino, con despidos en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y recortes de presupuesto, no pasó inadvertida.

Para Sofía Gala Castiglione, la situación que se ha dado en torno al cine es “un ataque”. “Primero un ataque a la cultura, que me parece que es un ataque a un país. Pareciera que la cultura no importa, que hay cosas más importantes”, sostiene y añade: “Como siempre, la cultura se la denigra o se la deja a un costado como si fuera mero entretenimiento... No creo que sea casualidad que cada vez la cultura se convierte mucho más en frivolidad y en entretenimiento y cada vez se le da menos posibilidades a situaciones profundas”.

“Me pone muy triste que no se les dé el lugar que se merece a nuestra cultura, que es tan increíblemente zarpada”, sostuvo la actrices y añadió: “A veces no entendemos lo geniales que son no solo artistas sino técnicos, directores, productores que hay en nuestra cultura, en nuestro cine particularmente, que es donde hoy por hoy yo veo como una crisis mayor”. Para la protagonista, “nuestros artistas están dando una batalla cultural muy zarpada y esto es una resistencia muy zarpada y muy increíble que yo la veo porque la busco, y me parece que es donde tenemos que estar. Ahora más que nunca no hay que bajar los brazos y si no hay trabajo, tenemos que producirlo nosotros”. “El artista siempre estuvo del lado de la resistencia”, sostuvo, y explicó: “Creo que por eso también te subiste a un escenario, porque estás enojado, porque no estás conforme. Por lo menos estos son los motivos por los que me subo. Yo necesito expresarme, necesito sacar cosas afuera porque odio el mundo, odio las cosas como están planteadas, odio por adonde se va todo, odio la frivolidad de todo. Entonces me quejo, me quejo como no me la puedo pasar quejándome parada en una vereda”.

Para Hochbaum, hacer cine en este contexto es “una responsabilidad” y un “modo de resistencia”. “Para mí es una responsabilidad: ya era una responsabilidad ser actriz, Ahora como productora lo siento el doble, porque siento la responsabilidad de seguir haciendo cine y expandirlo”. “Creo que los productores y los realizadores en general tenemos que seguir haciendo cine con lo que podamos: generar nuevas alianzas entre nosotros”, explicó y añadió: “Si vamos a tener un Estado que no nos va a cuidar, que no va a contemplar nuestro cine, que nos va a sacar todo lo que pueda de la cultura, entonces será nuestra responsabilidad no permitir que eso pase”.

“Siempre hubo gente que no le interesó la cultura”, dijo Hochbaum, pero “es nuestro trabajo como ciudadanos y como realizadores mantener una cultura viva, que esa comunidad muera ni afloje”, concluyó.

Por último, Gil Lavedra consideró la discusión sobre la cultura y el cine que se da en estos momentos como “una estupidez intelectual enorme”. “Nos hacen hablar de esto como espejitos cuando en el fondo es que no les interesa la cultura. Me parece de una pobreza, de tan bajo… Atacar al INCAA, atacar a nuestras películas… Cualquiera que viaja y que tiene contacto con otros cineastas o con otros públicos sabe que aman nuestro cine. Nuestro cine se lleva premios en todos los festivales. Eso no quita que podamos perfeccionar esas instituciones, podemos mejorar cómo hacemos para que al público le guste más el cine argentino o encuentre lo que le gusta”, explicó el cineasta y añadió: “Se hacen 200 y pico de películas por año: hay para todos los públicos. Pero me parece que atacar, desfinanciar, atacar artistas… me parece nefasto y creo que lo hacen por para meter otras cosas por atrás. Prefieren hacer un poquito de ruido acá y cerramos el INCAA, vendemos el Gaumont -después por ahí no pueden hacer ni la mitad de esas cosas porque no los vamos a dejar-, pero hacen eso para que no se hable de otras cosas que no se están haciendo por atrás”.